शिरसाटांवर नव्या आरोपांचा बॉम्ब, 5 हजार कोटींच्या भ्रष्टाराचा आरोप

Sanjay Shirsat : सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट हे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. संजय शिरसाट यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आमदार रोहित पवारांनी संजय शिरसाट यांच्यावर 5 हजार कोटींच्या भ्रष्टाराचा आरोप केलाय.
एकनाथ शिंदेंचे मंत्री संजय शिरसाटांवर पुन्हा एकदा आरोपांचा बॉम्बगोळा डागण्यात आलाय. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी संजय शिरसाट यांच्यावर 5 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप केलाय. 2024 मध्ये शिरसाट हे सिडकोचे अध्यक्ष असताना त्यांनी 150 एकर जमीन ही बिवलकर कुटुंबाला दिल्याचा आरोप हा रोहित पवार यांच्याकडून करण्यात आलाय.
याआधीही संजय शिरसाट यांच्यावर संभाजीनगरमधील एमआयडीसी जमीन आणि विट्स हॉटेल खरेदी प्रकरणावरून आरोप करण्यात आले होते. दरम्यान आता पुन्हा एकदा त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आलीय. शिरसाट यांचा राजीनामा न घेतल्यास 20 तारखेला सिडकोसमोर आंदोलनाचा इशारा रोहित पवारांकडून देण्यात आला आहे.
दरम्यान या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करावी किंवा टास्कफोर्स नेमावा अशी मागणी देखील रोहित पवार यांच्याकडून करण्यात आलीय. ब्रिटिश काळात नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबीयांनी मराठा साम्राज्या विरोधात इंग्रजांना मदत केल्याचा आरोप आहे. इंग्रजांना मदत केल्यामुळे त्यांना 4 हजार पेक्षा जास्त रोहा, पनवेल, अलिबाग या भागातील जमीन बक्षीस म्हणून देण्यात आली, असा पवारांचा दावा आहे.
1959 साली बिवलकर कुटुंबानं सिलिंग कायद्यातून स्वतःला वाचवून घेतलं आणि 4 हजार एकर जमीन वाचवली. मात्र 1971 साली ही जमीन सरकारकडे जमा झाली. 1990 साली त्यांनी आपली जमीन परत मिळावी म्हणून मागणी केली. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी ती जमीन माघारी देण्याचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर कोर्टात हा विषय सुरू होता. दरम्यान सरकारकडे जमा असलेल्या जमिनीपैकी 150 एकर जमीन शिरसाटांनी बिवलकर कुटंबाला दिल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे.
संजय शिरसाटांना पुन्हा एकदा आरोपांच्या पिंज-यात उभं करण्यात आलंय. एवढंच नव्हे तर त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आता रोहित पवार हे चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तर दुसरीकडे संजय शिरसाट हे रोहित पवारांच्या आरोपांना काय उत्तर देतात याकडे देखील आता लक्ष लागलं आहे.