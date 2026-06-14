/Rohit Pawar : बीपी, शुगर लो, रोहित पवारांच्या तब्येतीबद्दल डॉक्टरांकडून मोठी अपडेट; पत्नी, मुला-मुलींना अश्रू अनावर | पाहा VIDEO

Rohit Pawar : शेतक-यांसाठी आमदार रोहित पवार मैदानात उतरलेत. पंढरपुरात गेल्या तीन दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. संध्याकाळपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही तर सोमवारी सकाळी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जवळील संत नामदेव पायरीजवळ जाऊन अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार.असा इशारा रोहित पवारांनी दिलाय. दरम्यान त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज अनेक नेते आंदोलनस्थळी भेट देणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळेंदेखील आंदोलनस्थली भेट देऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. तर खासदार बंजरंग सोनवणे आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांद शिंदेंनी आंदोलनाला भेट देत आंदोलनकांशी चर्चा केलीये.
दरम्यान तिसऱ्या दिवशी रोहित पवार यांची तब्येत खालावली असून डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती तपासली. ते डॉक्टर म्हणाले की, रोहित पवार यांचा बीपी आणि शुगर लो झालाय. त्यामुळे रोहित पवार यांना सलाईन लावण्याची गरज आहे, पण त्यांनी सलाईन लावण्यास नकार दिला आहे.
तीन दिवसांपासून रोहित पवार यांनी अन्नत्याग केल्यामुळे त्यांचा चेहरा सुकलेला दिसतोय. तर या तिसऱ्या दिवशी आंदोलनस्थळी रोहित पवार यांची आई सुनंदा पवार, पत्नी कुंती पवार, वडील राजेंद्र पवार आले होते. तसंच वडिलांना बघण्यासाठी मुलगा आणि मुलगी आली होती. आपल्या वडिलांची अवस्था पाहून मुलांना अश्रू अनावर झाले. मुलाच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून रोहित पवारही थोडे भावूक झाले. त्यांनी मुलाचा हात हातात घेऊन त्यांची समजूत काढली.
आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनादरम्यान त्यांच्या मातोश्री सुनंदा पवार यांनी सरकारला एक भावनिक साद घातलीय. माझ्या मुलासाठी नाही, तर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी आर्त विनंती त्यांनी केलीय. यासाठी त्यांनी विठू माऊलीलाही साकडं घातलंय. शेतकऱ्यांच्या या दुरवस्थेमुळे आमच्या घरात कोणालाही अन्न खाण्याची इच्छा होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तर आज मंत्री महोदय चर्चेसाठी येत असले तरी यातून काही ठोस मार्ग निघेल असं वाटत नसल्याचं सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केलीय.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली पण काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. याच अटी हटवून शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करावी यासाठी रोहित पवार यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसलंय.