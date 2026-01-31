सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देणारा पवार कुटुंबातील पहिली व्यक्ती, डोक्यावर डोंगराएवढं दुःख असताना...

Sunetra Pawar DCM Oath : अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री बनल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी लोकभवनच्या दरबार हॉलमध्ये सुनेत्रा पवार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या शपथविधीसाठी सुनेत्रा पवार आणि जय पवार दोघेच उपस्थित होते. पवार कुटुंबातील एकही व्यक्ती शपथविधीसाठी उपस्थित नव्हता. शपथविधीबाबत काहीच माहित नसल्याची प्रतिक्रिया शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी दिली होती. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर रोहित पवार यांनी या पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून मा. सुनेत्राकाकी यांनी शपथ घेतली, याचा आनंद आहे.
खरं म्हणजे मा. अजितदादांची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही पण किमान सुनेत्राकाकींच्या रुपात तरी आम्ही तिथं अजितदादांना पाहू..!
डोक्यावर डोंगराएवढं दुःख असताना आणि आम्ही सर्वजण शोकाकूल असताना त्यांना शुभेच्छा तरी कशा द्याव्यात, हे कळत नाही..!
शरद पवार, सुप्रिया सुळे सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला जाणार नाहीत अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली होती. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी शपथविधीला यावं असा पार्थ पवार यांचा आग्रह होता. मात्र पार्थ पवारांच्या मनधरणीला अपयश आले. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत मला काहीच माहिती नाही अशी जाहिर नाराजी शरद पवार यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पार्थ पवार गोविंद बागेत पोहोचले. या ठिकाणी पवार कुटुंबीयांची बैठक पार पडली. एवढंच नाहीतर अजित पवार यांचे बारामतीतले राईट हँड किरण गुजर यांनाही पवार यांनी सकाळीच गोविंदबागेत बोलावून घेतलं होतं. यावेळी पार्थ पवार आणि शरद पवारांची जवळपास सव्वातास चर्चा झाली.