English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तेराव्या दिवशी सर्व सांगणार', अजित पवारांच्या निधनानंतर रोहित पवार करणार मोठा गौप्यस्फोट!

Rohit Pawar: पक्ष विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांसोबत काय चर्चा झाली? याबाबत रोहित पवारांनी महत्वाचे विधान केलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 1, 2026, 04:37 PM IST
'तेराव्या दिवशी सर्व सांगणार', अजित पवारांच्या निधनानंतर रोहित पवार करणार मोठा गौप्यस्फोट!
रोहित पवार

Rohit Pawar: अजित पवारांच्या निधनाचा धक्का सहन न झाल्याने हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांच्या समर्थकाचा मृत्यू झाला होता. सुदाम बोडके असे त्यांचे नाव असून ते 63 वर्षांचे होते. अजित पवार यांचे कट्टर समर्थक अशी ओळख होती. आधीच अजित पवारांच्या निधनामुळे दु:खात असलेल्या बोडके कुटुंबाला आणखी एक धक्का बसला. दरम्यान शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी बोडके यांच्या कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी त्यांनी स्पष्ट शब्दात इशारादेखील दिला.

Add Zee News as a Preferred Source

नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील ढकांबे गावचे रहिवासी असलेले सुदाम बोडके यांनी अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून तीव्र धक्का बसल्याने ते अस्वस्थ झाले होते. दादांची बातमी आपण ऐकली बातमी खरी आहे स्वप्न आहे हे आम्हला कळते नाही. आजपर्यंत आम्ही त्या दु:खात आहोत. त्या विमानातील आणखी जे होते त्याचा परिवार दुःखात होता. अजित पवारांच्या निधनाची बातमी कळली तेव्हा कट्टर कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. नंतर ते हॉस्पिटल मध्ये गेले आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याचे कळाले.  
पवार परिवार आणि हा परिवार दुःखात आहे. मी त्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा करुन त्यांचे सांत्वन केल्याचे रोहित पवार म्हणाले.

पक्ष विलिनीकरणाबाबत अजित पवारांसोबत काय चर्चा झाली? या सगळ्या प्रक्रियेत मी होतो. तेरा दिवसांनी मी सर्व सांगेल, असे रोहित पवार म्हणाले. मी पत्रकार परिषद घेऊन त्या संदर्भात सांगेल. 13 दिवस ज्यादिवशी होतील, त्या दिवशी मी सांगेन. 
आता राजकीय बोलणे योग्य नाही, असे रोहित पवारांनी म्हटले.  

शपथविधीला पवार कुटुंब अनुपस्थित का?

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी होणार हे कोणाला माहीत नव्हते. लाखो लोक बारामतीमध्ये पवार कुटुंबाला भेटण्यासाठी येत होते. पार्थ देखील होता. संपूर्ण महाराष्ट्र येऊन भेटत नाही सत्वन करत नाही तोपर्यंत आपण बारामतीत थांबले पाहिजे. 
आम्हाला शपथविधीची बातमी देखील टीव्हीच्या माध्यमातून कळाली, असे रोहित पवार म्हणाले.  

रोहित पवारांची दादांसाठी भावनिक पोस्ट

''मा. अजितदादांनी जिथं विकासरुपी फुलांची बाग फुलवली तिथंच त्यांची राख सावडण्याची वेळ येईल, असं कधी स्वप्नातही आलं नाही.. पण नियतीच्या क्रूर खेळापुढं कुणाचं काही चालत नाही.. अजितदादांची ती दुर्दैवी बातमी आल्यापासून अद्यापपर्यंत डोकं सुन्न आहे… मन बर्फाप्रमाणे थिजलंय.. काय झालं, कसं झालं आणि का झालं, या विचाराचं मनातलं काहूर थांबत नाहीय… आपल्यात आत्तापर्यंत जे-जे काही संभाषण झालं, चर्चा झाल्या, विशेषतः शेवटच्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या भावनिक चर्चा, हे सगळं काही एखादा टेपरेकॉर्डप्रमाणे सारखं सारखं कानात घुमतंय. जणू काही तुम्हीच अदृश्य स्वरुपात बोलत आहात असा भास होतोय. तुमची ती काम करण्याची शैली, प्रशासनावर पक्की मांड, राजकारणावर मजबूत कमांड, परखड स्वभाव, हो ला हो आणि नाही ला नाही न करता जे असेल ते स्पष्ट सांगून समोरच्या व्यक्तीसोबत राजकारण न खेळण्याची पद्धत, कामाचा झपाटा, वेळेचं काटेकोर नियोजन या सगळ्याचं आम्हाला अक्षरशः कौतुक आणि आश्चर्यही वाटायचं. सत्ता असो किंवा नसो, कायम तुमचा दरारा वाटायचा, आदरयुक्त भिती असायची. तुमचा सार्वजनिक वावर बघून तुम्हाला न भेटलेल्या अनेकांना तुम्ही फणसाप्रमाणे कठोर वाटायचात पण तीच व्यक्ती जेंव्हा तुमच्या संपर्कात यायची तेंव्हा फणासातील रसाळ आणि मधुर गऱ्याप्रमाणे तुमचा स्वभाव पाहून ती तुमच्या प्रेमात पडायची, याचे आम्ही साक्षीदार आहोत.'

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ajit pawarRohit PawarRohit Pawar on NCP Toghertheremotional postrohit pawar on ajit pawar

इतर बातम्या

'अजित पवार सरकारमधून...,' देवेंद्र फडणवीसांनी सगळ...

महाराष्ट्र बातम्या