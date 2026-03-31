प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 31, 2026, 03:03 PM IST
'राष्ट्रवादीत फूट पाडण्यासाठी 5 कोटींचं पॅकेज अन् पैसे घेऊन नेमणूका', रोहित पवारांवर गंभीर आरोप
Suraj Chavan On Rohit Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सरचिटणीस सूरज चव्हाण यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावर मोठा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, रोहित पवार यांनी सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षात फूट पाडण्यासाठी आणि पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची बदनामी करण्यासाठी एका एजन्सीला पूर्ण 5 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. हे पैसे देऊन पक्षातून खोटे आरोप करवून घेण्याचे काम सुरू आहे, असा दावा चव्हाण यांनी मुंबईत माध्यमांना बोलताना केला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

काय नेमकं प्रकरण?

गेल्या काही दिवसांपासून रोहित पवार सातत्याने सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षातील इतर नेत्यांवर टीका करत आहेत. त्यांनी पक्षाच्या संघटनेत काही महत्त्वाच्या सेल्स वगळल्याचा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर सूरज चव्हाण यांनी प्रत्युत्तर देताना ही मोहीम सुनियोजित असल्याचे सांगितले. पक्ष फोडण्यासाठी आणि नेत्यांची इमेज खराब करण्यासाठी ही सगळी रणनीती आखली गेल्याचे आरोपात म्हटले आहे.

पैसे घेऊन नेमणुका

चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, रोहित पवार यांनी केवळ एजन्सीलाच पैसे दिले नाहीत तर पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांना पगार देऊन त्यांना राष्ट्रवादीवर खोटे आरोप करण्यासाठी विशेष नेमणुका केल्या आहेत. या लोकांच्या माध्यमातून पक्षातील फूट वाढवण्याचे आणि भांडणे निर्माण करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. रोहित यांच्या टीमकडून पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

फ्रंटल सेल्सचा मुद्दा फेटाळला

ओबीसी, सामाजिक न्याय, सेवा दल आदी फ्रंटल संघटना वगळण्यात आल्या असा आरोप करण्यात आला होता. सूरज चव्हाण यांनी हे पूर्णपणे खोटे असल्याचे सांगितले. पक्ष स्थापनेपासून फक्त पाच फ्रंटल संघटना आहेत. राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस, युवक, विद्यार्थी, सेवा दल आणि मुख्य फ्रंटल बॉडी. ओबीसी व सामाजिक न्याय हे सेल आहेत, ते कधीही फ्रंटल नव्हते.

निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांचा हवाला

चव्हाण यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रातील कलम 27.1 चा उल्लेख करत सगळी माहिती स्पष्ट केली. विरोधकांनी पत्रकारांना फक्त आर्टिकल 30 दाखवले, त्यातही 28 चा भाग वगळला. कलम 28.1 मध्ये एससी, एसटी, अल्पसंख्याक, शेतकरी, स्थानिक संस्था आदींचा समावेश आहे. हे सेल पक्षाच्या सुरुवातीपासून अस्तित्वात आहेत. विरोधक जनतेला दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

जशास तसे उत्तर देण्याची तयारी

तुम्ही आमच्या पक्षावर इतके लक्ष देता तेवढे तुमच्या आमदार, खासदार आणि कार्यकर्त्यांवर द्या, असा इशारा सूरज चव्हाण यांनी रोहित पवारांना दिला.  मोहोळचे आमदार दुसऱ्या पक्षाच्या बॅनरखाली कार्यक्रम घेतात, सोलापूरचे आमदार-खासदार दुसऱ्या नेत्यांच्या छत्राखाली काम करतात. सुनेत्रा पवार यांना पक्षातील समस्या सोडवण्याची पूर्ण क्षमता आहे. यापुढे आमच्या पक्षावर टीका केली तर जशास तसे उत्तर मिळेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

