  • अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत सर्वात मोठा गौप्यस्फोट! तिघांवर संशय, रोहित पवार यांनी डायरेक्ट नावचं जाहीर केली

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत सर्वात मोठा गौप्यस्फोट! तिघांवर संशय, रोहित पवार यांनी डायरेक्ट नावचं जाहीर केली

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले.  रनवे 11, शेवटच्या एका मिनिटांचा सर्व डेटा गायब, अजित पवार यांचा घातपातच? तिघांवर संशय व्यक्त करत  रोहित पवार यांनी डायरेक्ट नावचं जाहीर केली आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 10, 2026, 06:57 PM IST
अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत सर्वात मोठा गौप्यस्फोट! तिघांवर संशय, रोहित पवार यांनी डायरेक्ट नावचं जाहीर केली

Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती सादर केली. रोहित पवार यांनी  विमान अपघात आणि विमान कंपनीबद्दल धक्कादायक माहिती मुद्देसुद्दपणे सादर केली.  रनवे 11, शेवटच्या एका मिनिटांचा सर्व डेटा गायब असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत रोहित पवार यांनी  तिघांवर संशय व्यक्त केला.   रोहित पवार यांनी डायरेक्ट नावचं जाहीर केली.   

अजितदादांच्या विमानाची 100 टक्के घातपाताची शंका

अजित पवारांचा घातपात की अपघात असे प्रश्न सर्वांना पडले असताना आता आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. अजितदादांच्या विमानाची 100 टक्के घातपाताची शंका,आमदार रोहित पवारांनी अपाघाताबाबत शंका व्यक्त केली. माझा काका गेला आहे. महाराष्ट्राचा फार मोठा नेता गेला आहे. याचं उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत मी शांत बसणार नाही, असे रोहित पवारांनी सांगितले. अजितदादांचा घातपात झाल्याचा संशय व्यक्त करत रोहित पवारांनी इस्त्रायची गुप्तचर संघटनेवर प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकाचा दाखला दिला. अशी कामं करण्यामध्ये इस्त्रायलचा एक एजंट कुशल होता. एखाद्या नेत्याला किंवा व्यक्तीला ठार करायचं असेल तर त्याच्या ड्रायव्हरला संपवा असं तो म्हणायचा. अजितदादांच्या अपघातासंबंधी असाच काही प्रकार घडलाय का याचा तपास व्हावा अशी मागणी रोहित पवारांनी केली. 

रनवे 11 आणि शेवटच्या 1 मिनिटांत काय घडले?

8.36.38" Aircraft ने Go Around करत असल्याचे सांगत RUNWAY 29 च्या LEFT base JOIN करत असल्याचे सांगितले ..... (RUNWAY 29 वर जर विमान उतरवले असते तर 08: 37 ला दादा सुखरूप पोहचले असते). परंतु पुन्हा एकदा विमान RUNWAY 29 वर न उतरता RUNWAY 11 ची परवानगी मागितली. दोनदा RUNWAY 29 ची परवानगी मिळाली असताना RUNWAY 11 चा आग्रह विमानाने का केला ? वास्तविक RUNWAY 29 ला TABLE TOP नव्हत, विमानाचा ANGLE चुकला असता तरी विमान CRASH होण्याची शक्यता नव्हती. तसेच शवेटच्या एका मिनिटांतील सर्व डेटा गायब असल्याचे देखील रोहित पवार म्हणाले. 

रोहित पवारांनी जाहीर केलेली 3 नावे कोणती?

 व्हिएसआर विमान कंपनी, अॅरो कंपनी आणि कपूर नावाचा पायलट अशी 3 नावे रोहित पवार यांनी जाहीर केली. यांच्यांवर आमची शंका आहे. या सर्व चर्चेत अॅरो नावाच्या कंपनीने व्हिएसआरचं विमान हायर केलं होतं. सरकारी जीआर नुसार घेतलं होतं. पवार नावाचा माणूस अॅरोचा हँडलर आहे. त्याने व्हिजिबिलीटी क्लिअर असल्याचं म्हटलं आहे. ही कंपनी बऱ्याच राज्यात काम करत आहे. या कंपनीचा राजकीय नेत्यांशी संबंध आहे.’ रोहित पवार यांनी विमान कंपनीच्या मालकाविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करत त्याच्याविरोधात कारवाई केली जावी अशी मागणी केली. VSRकंपनीच्या विमानातून प्रवास करणं धोकादायक, कंपनीचं विमान वापरण्यास अयोग्य असल्याचही रोहित पवारांनी म्हटलं. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane CrashBiggest Secret Explode Regarding Plane CrashAjit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crash

