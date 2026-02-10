English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवार यांच्या अपघाताच्या 2 दिवस आधीच तेच विमान सुरतला जाऊन आले होते; रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रासमोर मांडले खळबळजनक पुरावे

अजित पवार यांच्या अपघाताच्या 2 दिवस आधीच 'तेच' विमान सुरतला जाऊन आले होते; रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रासमोर मांडले खळबळजनक पुरावे

Rohit Pawar Press Conference Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत खळबळजनक पुरावे सादर केले. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 10, 2026, 05:19 PM IST
अजित पवार यांच्या अपघाताच्या 2 दिवस आधीच 'तेच' विमान सुरतला जाऊन आले होते; रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रासमोर मांडले खळबळजनक पुरावे

Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. या अपघाताबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अशातच आमदार रोहित पवार यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेत प्रजेंटेशन सादर केले. व्हिडिओ, फोटो, चॅट तसेच महत्वपूर्ण डेटा सादर करत रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत तसेच या अपघातातबाबात सुरु असलेल्या चौकशा बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अजित पवार यांच्या अपघाताच्या  2 दिवस आधीच अपघातग्रस्त विमान सुरतला जाऊन आले होते अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली. 

रोहित पवार यांनी प्रेजेंटेशनच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची संपूर्ण टाईमलाईन मांडली.  27 मिनिटांचा वेळ लागणार होता. 2010 ला विमान बनलेले होते. 51 हजार फूट उंचीवर हे विमान ट्रॅव्हल करते. असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले.   एजेन्सिंस चौकशी करत आहे.  लवकरात लवकर चौकशी केली तर सत्य आपल्यासमोर येईल. विमानाबाबत रोहित पवार यांनी माहिती दिली.  VSR कंपनी संदर्भात विस्तृत माहिती दिली जात नाही.  ग्रुप चॅटमध्ये जो संवाद झाला त्याची माहिती ग्रुप चॅटचे स्क्रीनशॉर्ट रोहित पवार यांनी दाखवले.   त्यात visibility एकदम ठीक असल्याचे सांगण्यात आले. विमान टेक ऑफ करण्यापूर्वी विमानाची चौकशी केली गेली नाही का? आपल्या हातात जात CCTV लागले नसते तर इतर अपघाताबाबत मोघम बोलल गेले असतं. विमान चेक करणारे कर्मचारी कोण? विमानाचा मैंटेनेंस झाला होता का? असे अनेक प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेय. विमान टेक ऑफ करण्यापूर्वी विमानाची चौकशी केली गेली नाही का? आपल्या हातात जात CCTV लागले नसते तर इतर अपघाताबाबत मोघम बोलल गेले असतं

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

Ajit pawar, Ajit Pawar Plane Crash, अजित पवार, विमान अपघात

