'... तेव्हाच आंदोलन थांबणार', हायकोर्टाचा आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला, पण रोहित पवार ठाम

पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा 7 वा दिवस आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरुन उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून योग्य निर्णय व्हावा, असं म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे आणि घरी जाऊन अभ्यासाला लागावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. मात्र, या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणारे आमदार रोहित पवार यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे. जेव्हा सरकार निर्णय घेईल तेव्हा आंदोलन थांबणार, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
काही महिन्यांपूर्वी जे नीटचं आंदोलन झालं होतं तेव्हा केंद्रीय मंत्र्यांना घरी जावं लागलं होतं. त्यामुळं आज भीमनवारांना आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मित्राला घरी पाठवलं नाही. तर मग मात्र राज्य सरकारमध्ये मोठा घोळ होऊ शकतो. कारण ही विद्यार्थ्यांची ताकद आहे. आज महाज्योतीमध्ये जो घोळ झाला आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचीही मागणी आहे की अतुल सावेंना घरी पाठवा. तो निर्णय तर सरकारच्या हातात आहे, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
सुनावणीबाबत बोलताना त्यांनी म्हटलंय की, सुनावणी पुढे ढकलली असेल तर आमचा प्रश्न येतच नाही. आम्हाला 2 तारखेला परवानगी दिली होती. आता ती त्यांनी रद्द केली. परत 2 तारखेला परवानगी नाही दिली. तर लगेच आम्ही पत्र देऊ. आता आम्हाला जिथे आहोत तिथे परवानगी द्यायला काही हरकत नाही असं मला वाटतं, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
पोलिसांना सांगत हिंमत असेल तर आमच्या एकातरी विद्यार्थ्याच्या केसाला धक्का लावून दाखवा. गरीब परिवारातील विद्यार्थी असले तरी ते स्वाभिमानी आहेत. त्यांच्या मनगटात किती ताकद आहे हे आजमावून बघायचे असेल तर आज होऊन जाऊद्यात, असा इशाराही रोहित पवारांनी दिला आहे.
विद्यार्थी इथे आंदोलनाला असतील तर आमचा पाठिंबा आहेच. जेव्हा सरकार निर्णय घेईल तेव्हा आंदोलन थांबणार, असा ठाम विश्वास कोर्टाने व्यक्त केला आहे. तसंच, कोर्टाने सुनावणी घेतली 25 नोव्हेंबरची पुढची तारीख दिली. सरकारचा कितीही दबाव असला तरी कोर्टाने अप्रत्यक्षपणे आमच्या बाजूने निकाल दिला असं मला वाटतं. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
विवेक भीमनवार यांना हटवण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये ठराव मंजूर करुन तो प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला पाहिजे. याशिवाय, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. आम्ही कोर्टावर विश्वास ठेवतो, पण एमपीसएसीचा अध्यक्ष फडणवीसांचा मित्र आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले.