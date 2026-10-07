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'... तेव्हाच आंदोलन थांबणार', हायकोर्टाचा आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला, पण रोहित पवार ठाम

पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा ७ वा दिवस . हायकोर्टातही आंदोलनावर सुनावणी झाली. यावर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 07, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 01:11 PM IST
'... तेव्हाच आंदोलन थांबणार', हायकोर्टाचा आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला, पण रोहित पवार ठाम
Image Credit: Rohit Pawar on high court order

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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