CBIच्या चौकशीवर रोहित पवार यांचे सवाल, व्ही.के. सिंग यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा दावा

Rohit Pawar On V.K. Sing: अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून पुन्हा एकदा रोहित पवारांनी गंभीर आरोप केले आहेत, VSR कंपनीचे मालक व्ही.के सिंग यांच्या पाठिमागे मोठ्या व्यक्तीचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय, तसंच व्ही.के सिंग यांची चौकशी आणि व्हीआयपी ट्रिटमेंटवरूनही रोहित पवार आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालेत.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 6, 2026, 09:10 PM IST
CBIच्या चौकशीवर रोहित पवार यांचे सवाल, व्ही.के. सिंग यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा दावा

Rohit Pawar Questions On CBI:  अजित पवारांच्या निधनानंतर तपासाची चक्र वेगानं फिरताना दिसतायत. सीआयडी, सीबीआयकडून या अपघात प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, रोहित पवारांनी VSR कंपनीवर केलेले आरोप तसंच DGCAनं दिलेल्या अहवालानंतर VSR कंपनीच्या मालकाची गुरूवारी चौकशी करण्यात आली, या चौकशीवर रोहित पवारांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. तसंच व्ही.के सिंग यांच्या पाठिमागे मोठ्या राजकीय व्यक्तीचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. विजय वडेट्टीवारांनीही व्ही.के सिंग यांच्यावर बड्या व्यक्तीचं वरदहस्त असल्याचा आरोप केलाय, त्यामुळेच व्ही.के सिंग यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा दावा या दोन्ही नेत्यांनी केलाय. 

चौकशीचं फक्त नाटक असल्याचा गंभीर आरोप

VSR कंपनीचे मालक व्ही.के सिंग यांच्या व्हीआयपी ट्रिटमेंटवरूनही रोहित पवारांनी सीआयडीवर टीका केलीय. चौकशीसाठी आलेल्या व्ही.के सिंग यांना व्हीआयपी ट्रिटमेंट कशासाठी दिली? असा सवाल त्यांनी केलाय, चहा, नाष्टा, जेवणाची सोय सीआयडी ऑफीसमध्ये केल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केलाय. दरम्यान याच मुद्द्यावरून विजय वडेट्टीवार यांनी देखील चौकशीचं फक्त नाटक असल्याचा गंभीर
आरोप केलाय. 

 

व्ही.के.सिंग यांच्यावर रोहित पवारांच्या प्रश्नांची सरबत्ती- 

VSR विमान भारतात कधी आणलं?

विमान कुणाकडून खरेदी केली?

VSR कंपनीचे विमान किती तास चाललं?

पायलट सुमित कपूरचे कुटुंबात वाद किंवा भांडण झालेलं का?

पायलटचा स्वभाव कसा होता?

परवाना किती वेळा रद्द? त्यावर काय काय कारवाई केली?

अपघाताच्या दिवशी सुमित कपूरची ड्युटी कशी, कोणी लावली?

 

एफआयआरच्या मुद्द्यावरून रोहित पवारांची NCPच्या नेत्यांवर टीका

एफआयआरच्या मुद्द्यावरून रोहित पवारांनी दादांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर टीका केलीय. सत्तेमध्ये असूनही काही लोकांना अजित पवारांना न्याय देता येत नाही असा आरोप रोहित पवार यांनी केलाय, अजितदादांच्या अपघात प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यासाठी त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी प्रयत्न करावेत असंही यावेळी रोहित पवार यांनी म्हटलंय. 

 

जय पवारांनी विमानाच्या ब्लॅक बॉक्सवरून व्यक्त केली शंका

रोहित पवारांप्रमाणे अजितदादांच्या कुटुंबातील सदस्यांनीही घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे. काही दिवसांपूर्वी जय पवारांनी विमानाच्या ब्लॅक बॉक्सवरून शंका व्यक्त केली होती. तसंच सुनेत्रा पवारांनी देखील शंका व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय, त्यामुळे ते नरेंद्र मोदींचीही भेट घेणार असल्याची माहीती आहे. 

 

रोहित पवारांच्या सवालांवर मोहोळ यांचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या सवालांनंतर मुरलीधर मोहोळ यांनी 
स्पष्टीकरण दिलंय. दादांच्या अपघातासंदर्भात तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे, या प्रकरणावर अंतिम अहवाल आल्यानंतर बोलणं उचित ठरणार असल्याचं मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलंय. 

 

सीबीआयच्या चौकशीतून नेमकं काय समोर येणार? 

अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर रोहित पवारांसह अनेक बड्या नेत्यांनी घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे. या अपघात प्रकरणात रोहित पवारांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत, त्यामुळे सीआयडी, आणि सीबीआयच्या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतं याकडे आता सर्वांचंच लक्ष लागलंय.

