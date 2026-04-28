टांगलेली बकरी, अघोरी पूजा, छोटा नेता अन्...; अजित पवारांच्या अपघाताचं खरात कनेक्शन? रोहित पवारांनी सगळंच सांगितलं

Rohit Pawar Ajit Pawar Death And Ashok Kharat Link: रोहित पवारांनी सीबीआय कार्यालयामध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अनेक धक्कादायक विधानं केली आहेत. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 28, 2026, 01:19 PM IST
रोहित पवारांनी व्यक्त केली शंका (प्रातिनिधिक फोटो) (सौजन्य सोशल मीडिया आणि एआयवरुन साभार)

Rohit Pawar Ajit Pawar Death And Ashok Kharat Link:  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाला आज तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज अजित पवारांचे पुतणे आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईतील सीआयडीच्या कार्यालयाला भेट दिली. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणाचा अशोक खरात प्रकरणाशी संबंध असल्याची आपल्याला शंका असून या दृष्टीकोनातून सीआयडीने चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

अघोरी पूजा झाली असल्याचा संशय

सीआयडीच्या कार्यालयामध्ये भेट दिल्यानंतर, "आज आम्ही तिसऱ्यांदा या ठिकाणी आलो आहे.  इथे एकही महत्त्वाचा अधिकारी उपस्थित नाही. कदाचित चौथ्यांदा मी इथं येईल त्यावेळी वॉचमनशी संवाद साधावा लागेल," असा टोला रोहित पवारांनी लगावला. पुढे बोलताना, "सीआयडीकडे तपास वर्ग केल्यानंतर तपास यंत्रणा शब्दांचा खेळ करत आहे. यात आम्ही तपासा नाही तर फक्त चौकशी करणार असं सांगितलं जातं," असंही रोहित पवार म्हणाले.  "या प्रकरणात तपासात अशोक खरातचा अँगल घेतला नाही तो घ्या अशी आमची मागणी आहे," असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. तसेच, रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघातामध्ये अघोरी पूजा झाली असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. 

सगळी माहिती डाऊनलोड झाली

"सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सीआयडीला विनंती केली होती.  आमच्याकडे अजून काही पुरावे आहेत ते सीआयडीला देण्यासाठी आलो होतो. पहिल्यांदा आलो तेव्हा, सुनील रामानंद अधिकारी उपस्थित होते. दुसऱ्यांदा आलो तेव्हा काही अधिकारी होते.  आज महत्त्वाचे अधिकारी नव्हते. मुंबईला क्रिकेटचे सामने होते तिकडे अधिकारी गेले आहेत.  पुन्हा आल्यावर मला वॅचमनकडून माहिती घ्यावी लागेल," असं रोहित पवार म्हणाले. "कर्नाटकमधील एफआयआर सीआयडीकडे पाठवा पण शब्दाचा खेळ करत आहात. तपास करणार नाही तर चौकशी करणार असं सांगत आहेत. डीजीसीएने आम्हाला माहिती पाठवली आहे. विमानाचे मशीन कसे होते त्यांचं रेकॉर्ड एफडीएमध्ये असते. एनटीएसबी अमेरिकेची कंपनी आहे. त्यांना त्यामध्ये घेतले आहे. सीव्हीआर जळाला आहे असं सांगत होते. आता त्यांनी सांगितलं सगळी माहिती डाऊनलोड झाली आहे. उद्या जाऊन कोणाचा अपघात होऊ नये असा तपास करत आहेत. खरातचा तपास सीआयडीने घ्यावा," असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे. 

अजित दादांच्या घराजवळ बकरी टांगली होती

"अजित पवारांच्या अपघातात खरातचा संबंध दिसतोय. त्याचा तपास सीआयडीने केला पाहिजे. खरातचे काही व्हिडीओ ब्लॅक मेल करण्यासाठी ठेवले तर सामान्य महिलांचे व्हिडीओ बाहेर आले," असं रोहित पवार म्हणाले. तसेच, "अजित दादांच्या घराजवळ बकरी टांगली होती.  बारामतीमधील एक छोटा नेता आहे तो खरातच्या संपर्कात होता. अघोरी पूजा या छोट्या नेत्यांच्या माध्यमातून केली आहे. 27,28 जानेवारीला खरातच्या अकॉउंटमधील उलाढाल का वाढली? एका शेतकऱ्याला खरातने सांगितलं होते, पुढच्या कळात पवार कुटुंबावर आघात होऊ शकतो. एक बारामतीचा राजकीय छोटा नेता आहे, तो खरातकडे जाऊन पूजा करत होता. तो दादांच्या नेत्यांच्या संपर्कात होता. तो छोटा नेता दादांच्या पक्ष्याचा आहे. मोठया नेत्यांच्या करंगळी वैगरे कापल्या होत्या. आता याचं काही कापलंय का ते पाहावं लागेल. माझं एक मत आहे एमएलएम देण्याची वेळ आली आहे. ते दादांच्या बाजूने बोलत आहेत त्यांना दिली पाहिजे. पैसे वाल्याला, नेत्याच्या पोराला, पुतण्याला कोणाला न्याय मिळतोय हे पाहावं लागेल," असं रोहित पवार म्हणालेत. 

अजितदादांचा अपघातात झाल्यापासून 145 कोटी रुपये सरकारने दिले

"भाषण करताना कोणी काहीही सांगत आहे. डीजीसीए वर आमचा विश्वास नाहीये. अमेरिकेची संस्था आहे ब्लँक बॉक्सचा तपास करणारी. 2023 ला जो अपघात झाला व्हीएसआरचा त्याचा अजून रिपोर्ट नाही आला तो कधी येणार? महाराष्ट्रमधील कॉन्ट्रॅक्टर आंदोलन करत आहेत. अजितदादांचा अपघातात झाल्यापासून 145 कोटी रुपये सरकारने दिले. 27,28 जानेवारी बक्षीस म्हणून 9 कोटी दुसऱ्या दिवशी 16 कोटी 88 लाख व्हीआरएसला दिले," असं रोहित पवार म्हणाले.

अजितदादांच्या बाबतीत एफआयआर झाला नाही

"एका मोठया पत्रकाराच्या मुलीचं लग्न होते तेव्हा व्ही. के. सिंग मोठया नेत्याला भेटतो. अजितदादांच्या बाबतीत एफआयआर झाला नाही. कोल्हापूर बागेश्वर बाबावर एफआयआर झाला नाही. मात्र हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर एफआयआर झाला. बागेश्वर महाराजाबद्दल एफआयआर होत नाही," असं रोहित पवार म्हणाले. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

