25 लाखांना पेपर फुटला, 2023 पासून दिसतोय एक पॅटर्न! रोहित पवारांचं प्रेझेंटेशन; मागणार 'या' मंत्र्यांचा राजीनामा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांनी आज एमएचटी-सीईटीच्या परीक्षांसंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत. रोहित पवार यांनी आज प्रेझेंटेशन दिलं. एमएचटी-सीईटीमध्ये कसा भ्रष्टाचार होतो हे मी सांगणार आहे असं म्हणत त्यांनी, "जे काही जबाब दिले आहेत त्यात सिद्ध झालं आहे एपीएससीचा पेपर 25 लाखाला फुटला," असं म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "आम्ही भायखळा पोलीस ठाण्यात पाठपुरावठा करण्यासाठी जाणार आहोत," असंही सांगितलं. "उत्पादन शुल्क यात अधिकचे पुरावे आमच्या हाती लागले आहेत. यांच्यात मार्किंग पॅटर्न लीक झालं होतं. एपीएससीवर सगळ्यांचा विश्वास होता. तलाठीचा मुद्दा देखील आहे. विखे-पाटील यांचा राजीनामा आम्ही लवकरच मागणार आहोत. हा सगळा काळाबाजार भाजप काळात झालेला आहे," असं रोहित पवार म्हणाले.
"या परीक्षेला 10 लाख विद्यार्थी बसतात. 2 वेळा पेपर होतो आणि रँकनुसार लिस्ट लावली जाते. आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्याकडे माहिती दिली, पहिली परीक्षा देणं बंधनकारक असतं. सन 2020 ते 2026 या कालावधीत झालेल्या सीईटी परीक्षेच्या निकालाचे विश्लेषण केल्यावर 2023 नंतर एक ट्रेंड दिसून येतो. 2023 पासून सीईटीच्या अव्वल 100 विद्यार्थ्यांमध्ये बारावीच्या बोर्डात पीसीएममध्ये 85% पेक्षा अधिक मार्क्स मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक वर्षी कमी होत चालली आहे. एमएच-सीईटी 2026 मध्ये अव्वल 100 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 43 विद्यार्थ्यांना बारावीच्या बोर्डात पीसीएममध्ये 85% पेक्षा अधिक मार्क्स आहेत. एमएच सीईटीच्या परिक्षेत पर्सेंटाईल काढण्याचे सूत्र नेमके कसे? हे सीईटीकडून सांगण्यात येत नाही. आरटीआय अंतर्गतही ही माहिती दिली जात नाही. पर्सेंटाईल काढण्याचे सूत्र दाखवले जावे ही आमची मागणी," असं रोहित पवारांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितलं.
परीक्षेचे कंत्राट एका विशिष्ट कंपनीला मिळावे याकरता सीईटी सेलने 3 वेळा टेंडर बदलले, असा गंभीर आरोपही रोहित पवारांनी केला. 'एड्युसपार्क' या कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या सात विभागांमध्ये काम मिळवले. एड्युसपार्क या कंपनीची चेन निर्माण करुन आपल्याच संबंधित कंपन्यांना काम दिले गेले. बिहार सरकारनं या संदर्भात थेट पंतप्रधानांना तक्रार केली. कार्टेल करुन , कंपन्यांचा गट तयार करुन कंत्राटे मिळवली जात असल्याचे निदर्शनास आले होते," असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
लाईव्ह |मुंबई 04-08-2026 पत्रकारांशी संवाद https://t.co/0fvQzGjdX9— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 4, 2026
निकालाचे फोरेन्सिक ऑडीट करणे.
2023 पासूनच्या सीईटी निकालाची अकॅडमीक कोरिलेशन चेक करणे.
सेटिंग करून देणाऱ्या संस्था /क्लासेस / एजंटचे जाळे शोधणे.
टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करणे .
परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ओएमआरवर ऑफलाईन घ्यावी.