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25 लाखांना पेपर फुटला, 2023 पासून दिसतोय एक पॅटर्न! रोहित पवारांचं प्रेझेंटेशन; मागणार 'या' मंत्र्यांचा राजीनामा

रोहित पवार यांनी सविस्तर प्रेझेंटेशन देत या विषयामधील बारकावे पत्राकारांसमोर मांडताना काही गंभीर आरोप केले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:38 AM IST
25 लाखांना पेपर फुटला, 2023 पासून दिसतोय एक पॅटर्न! रोहित पवारांचं प्रेझेंटेशन; मागणार 'या' मंत्र्यांचा राजीनामा
Image Credit: रोहित पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली माहिती

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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