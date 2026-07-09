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पवार घराण्यात पुन्हा फुट पडणार? रोहित पवार नवी भूमिका मांडणार? राष्ट्रवादीच्या गोटातून नाराजीचा सूर

शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीने पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात भूकंप येणार का? अशी चर्चा आहे. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष NDA सोबत जाणार का? अशी चर्चा असतानाच राष्ट्रवादीच्या गोटातून मोठी बातमी समोर येतेय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:47 PM IST
पवार घराण्यात पुन्हा फुट पडणार? रोहित पवार नवी भूमिका मांडणार? राष्ट्रवादीच्या गोटातून नाराजीचा सूर
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पवार घराण्यात पुन्हा फुट पडणार? रोहित पवार नवी भूमिका मांडणार? राष्ट्रवादीच्या गोटातून नाराजीचा सूर
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