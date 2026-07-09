/पवार घराण्यात पुन्हा फुट पडणार? रोहित पवार नवी भूमिका मांडणार? राष्ट्रवादीच्या गोटातून नाराजीचा सूर

ऑपरेशन टायगरनंतर आता ऑपरेशन तुतारीची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. शरद पवार भेटीसाठी आल्याचे कळाल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक सोडून शरद पवार यांना भेटले होते. तसंच, काही दिवसांपूर्वी विनोद तावडे आणि जयंत पाटील यांची भेट झाल्याचे समोर आले होते. पवार आणि शिंदेंच्या भेटीने आता चर्चांना अधिक ऊत आला आहे. मात्र आता हाती आलेल्या माहितीनुसार, NDAसोबत जाण्याच्या चर्चेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात नाराजी पसरली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NDAमध्ये जाण्यास रोहित पवारांचा विरोध आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदारांची मागील आठवड्यात शुक्रवारी विधिमंडळात एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांबाबत आमदारांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना थेट प्रश्न विचारले. पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार की एनडीएचा घटक पक्ष होणार याबत आमदारांनी स्पष्टता मागितली. यावेळी काही आमदारांनी जर काँग्रेससोबत जायचे असेल तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल,अशी ठाम भूमिका मांडली.
बैठकीत आमदार रोहित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आणि बैठकीतून बाहेर गेले. या बैठकीनंतर बुधवारी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत विधान भवनात झालेल्या बैठकीला रोहित पवार यांनी दांडी मारली, त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजीचा दूर दिसून येत आहे.
भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय झाल्यास वेगळी भूमिका घेणार असल्याचं रोहित पवार यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट कार्यक्रमात म्हटलं होतं. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने अजित दादांच्या राष्ट्रावादीसह भाजप सोबत जाण्याच्या निर्णय घेतला तर भाजप सोबत जाणार का असा प्रश्न रोहित पवारांना विचारण्यात आला होता. भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय झाला तर मी पवारांची माफी मागून वेगळा निर्णय घेईन असं मोठ वक्तव्य रोहित पवार यांनी केले होते.