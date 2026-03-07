अजितदादांचा अपघात की घातपात? निष्पक्ष चौकशीसाठी रोहित पवारांची दिल्लीवारी

Rohit Pawar Visitis Delhi: अजित पवारांचा अपघात होता की घातपात. अपघात जरी असला तरी त्याला जबाबदार कोण या बाबात रोहित पवार सातत्याने प्रश्न उपस्थित करतायत. प्रेझेंटेशन, पत्रकार परिषदा या माध्यमातून रोहित पवारांनी सध्या सुरु असलेल्या चौकशी आणि तपासाबद्दलही शंका उपस्थित केलीये. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा या मुद्द्यावरुन आवाज उठवण्यासाठी रोहित पवारांनी आता थेट दिल्ली गाठलीये. आपचे मुख्य नेते अरविंद केजरीवाल यांची रोहित पवारांनी भेट घेत त्यांना हा विषय समजावून सांगितलाय. तसच दादांच्या अपघाताच्या चौकशीसाठी आणि याबद्दलच्या लढ्यात सहाकार्याची विनंती केलीये. तसच व्हीएसआर कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या आरोपाचाही पुनरुच्चार रोहित पवारांनी केलाय.
केजरीवाल यांच्यानंतर आता रोहित पवार हे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव यांचीही भेट घेणार आहेत. तसच इंडिया आघाडीतल्या प्रमुख नेत्यांसोबतच रोहित पवार अमित शाहांची देखील भेट घेण्याची शक्यता आहे. तर रोहित पवार हे विमान अपघात प्रकरणात सगळ्यांच्या भेटी घेतायत त्यामुळे सत्यता बाहेर यावी यासाठी राहुल गांधी देखील पवारांसोबत उभे राहतील असा विश्वास विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलाय. तर रोहित दिल्लीमध्ये असताना रोहित पवारांनी थेट भाजपवरच आता संशय येत असल्याचा आरोप केलाय. तर शिरसाटांनी मात्र याला राजकीय रंग कोणीच देऊ नये असं म्हटलंय
अजित पवारांच्या अपघाताबाबत कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय हा आरोप रोहित पवार करतायत. आता त्यांनी थेट भाजपचं नाव घेतलंय. एकीकडे दिल्लीत रोहित पवार नेत्यांच्या भेटी घेत असताना इकडे राज्यात मात्र दोन्ही राष्ट्रवादी या मुद्यांवरुन एकत्र संघर्षाचा भाषा करतायत. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दादांच्या अपघाताबाबत सारखेच प्रश्न आहेत. दिल्लीत रोहित पवारांच्या भेटीनंतर इंडिया आघाडीचे नेते या मुद्द्यांची दखल घेतात का आणि राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत याबद्दल जाब विचारतात हे बघावं लागेल
दरम्यान, VSR कंपनीचे मालक व्ही.के सिंग यांच्या व्हीआयपी ट्रिटमेंटवरूनही रोहित पवारांनी सीआयडीवर टीका केलीय. चौकशीसाठी आलेल्या व्ही.के सिंग यांना व्हीआयपी ट्रिटमेंट कशासाठी दिली? असा सवाल त्यांनी केला होता. या अपघात प्रकरणात रोहित पवारांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत, त्यामुळे सीआयडी, आणि सीबीआयच्या चौकशीतून नेमकं काय समोर येतं याकडे आता सर्वांचंच लक्ष लागलंय.