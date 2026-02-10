English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Pawar On Ajit Pawars death case: अजित पवार यांच्या मृत्यूप्रकरणात रोहित पवार यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 10, 2026, 06:14 PM IST
'मलाही घातपाताचा संशय', अजित पवारांच्या मृत्यूप्रकरणात रोहित पवारांचे गंभीर आरोप!'ट्रॅफीकमध्ये अडकलेल्या त्या 2 पायलटचा...'
रोहित पवार पत्रकार परिषद (फोटो- Zee 24 Taas)

Rohit Pawar On Ajit Pawars death case: अजित पवार यांच्या मृत्यूप्रकरणात रोहीत पवार यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला. यामागची संभाव्य कारणेही त्यांनी सांगितली. विमान उडवण्याआधी त्याचं इन्स्पेक्शन केलं जातं. प्रत्येक विमानाचा टेक लॉग केला जातो. विमानाचा रुटीन मेंटेनन्स करावा लागतो. सीसीटीव्ही कॅमरांची तपासणी केली होती का? अद्याप कोणताही ठोस तपास समोर आला नाही. यात उशीर झाला तर तपासात फेरफार केला जाऊ शकतो, अशी भीती रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. 

विमान टेक ऑफ करण्यापूर्वी विमानाची चौकशी केली गेली नाही का? विमान चेक करणारे कर्मचारी कोण? विमानाचा मैंटेनेंस झाला होता का? असे प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केले. आपल्या हातात जात CCTV लागले नसते तर इतर अपघाताबाबत मोघम बोलल गेले असतं, असेही ते म्हणाले.

VSR चा DGCA वर होल्ड आहे असं आम्हाला वाटतं. 2023 साली झालेल्या अपघाताच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तो तो रिपोर्ट दाबला नसता तर आज माझे काका, आपले दादा आपल्यातून गेले नसते, असे रोहीत पवार म्हणाले. माझे काका गेले. आपले दादा गेले. पण आज व्हीएसआरच्या माध्यमातून अनेक नेत्यांच्या फ्लाईट घेतले जातात. परवाना रद्द करुन त्यांना परवानगी देणारा कोण आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

12 तासांच्या गॅपनंतर विमान उडवू शकतो असे पायलट सांगतात. पण असं झालं नसेल तर विमान कंपन्या त्यात फेरफार करतात, असे माजी पायलटने सांगितले. व्हीएसआरमधील ब्लॅक बॉक्सचा माईक बंद ठेवला जातो. कॉस्ट कटींगमध्ये ही कंपनी पुढे आहे. चौकशी कुठेच सुरू नाही त्यामुळे आम्हाला आमच्या काकांसाठी आज बोलावे लागत आहे. व्हीएसआरच्या विमानाच्या आतमध्ये पेट्रोलचे कॅन ठेवले जातात. ते विमानासाठी बॉम्बसारखे काम करत, अशी माहिती एका एक्स पायलटने दिली. यासाठी व्हीएसआरच्या जवळचे सीसीटीव्ही तपासायला हवे. याची चौकशी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहीजे. व्हीएसआरचा परवाना का रद्द केला नाही? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. 

डेजन नावाच्या पुस्तकात एक मजूकर आहे. एखाद्या व्यक्तीला मारायचे असेल तर त्या व्यक्तीच्या चालकाला मारायचं. गाडीत असेल तर ड्रायव्हर, विमानात असेल तर पायलटला मारायच, असे एका पुस्तकात म्हटलंय. आदल्या दिवशी 27 जानेवारीच्या वेळापत्रकानुसा अजित पवार संध्याकाळी मुंबईहून पुण्याला येणार होते. एक मोठे नेते अजित पवारांना भेटायला येणार होते. पण त्यांना उशीर झाला. एक फाईल अजित पवारांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात होती. ती फाईल येईपर्यंत उशीर झाला. त्यावर सही करायची होती. या सर्वात दादांना आपला प्लान बदलावा लागल्याचे रोहित पवार म्हणाले.

टेकऑफपूर्वी पायलट का बदलले गेले? 2 पायलट ट्रॅफीकमध्ये अडकले म्हणून दुसरे द्यावे लागले अशी स्टेटमेंट देण्यात आली होती. मध्यरात्री 12.30 वाजता विमान फायनल झाले. 7.20 ला क्रूचा मेसेज आला. त्या 2 ट्रॅफीकमध्ये अडकलेल्या वैमानिकांचा सीडीआर चेक केला का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गेले 13 दिवस मला झोप लागली नाही. हा तपास झाल्याशिवाय ती लागणारही नाही, असे ते म्हणाले.

