English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड! टिळकांचे वंशज शिवसेनेत प्रवेश करणार; 50 वर्षात पहिल्यांदाच घेतला मोठा निर्णय

पुण्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड! टिळकांचे वंशज शिवसेनेत प्रवेश करणार; 50 वर्षात पहिल्यांदाच घेतला मोठा निर्णय

टिळक कुटुंबीयांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आहे. शिवसेनेनं जबाबदारी दिली तर स्वीकारणार अशी घोषणा रोहित टिळक यांनी केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 10, 2026, 06:21 PM IST
पुण्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड! टिळकांचे वंशज शिवसेनेत प्रवेश करणार; 50 वर्षात पहिल्यांदाच घेतला मोठा निर्णय

Pune Rohit Tilak : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. या राजकीय भूकंपाचा केंद्रबिंदू दिल्ली नाही तर पुण्यात आहे. टिळक कुटुंबीयांनी काँग्रेसला अखेर रामराम केला आहे. टिळकांचे वंशज शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत.  "शिवसेनेनं जबाबदारी दिली तर स्वीकारणार" अशी घोषणाच रोहित टिळकांनी झी 24 तासशी बोलताना केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काँग्रेस टिळक कुटुंबीयांवर नाराज 

आम्ही अटल बिहारी वाजपेयी यांना  टिळक पुरस्कार दिलेला तेव्हा आक्षेप घेतला नाही. मग मोदींच्या वेळीच काँग्रेस नेतृत्व का टिळक फँमिलीवर नाराज झालं? रोहित टिळक यांनी पहिल्यांदाचं या वादावर आपलं मौन सोडलं. टिळक परिवाराने इंदिरा गांधी, प्रणव मुखर्जी यांनाही हा पुरस्कार दिलाय तेही काँग्रेसी होतेच की. मुळात टिळक ट्रस्ट हे राजकीय पक्ष बघून कधीच पुरस्कार देत नाही तर संबंधित सत्कारमूर्तीचे कतृत्व पाहूनच हा टिळक पुरस्कार दिला जातो मग तरीही फक्त मोदी जींच्या वेळेसच का आक्षेप घेतला गेला. लोकमान्य यांच्या काळात काँग्रेस ही एक चळवळ होती पण मात्र, तिकडचं चित्र वेगळं आहे. स्वातंञ्य पूर्व काळापासून टिळक घराणं काँग्रेससोबत होतं.  लोकमान्य टिळक हे मूळचे काँग्रेसीच होते.
जयंतराव टिळक हे काँग्रेसचे खासदारही राहिलेत. रोहित टिळक यांनी 2009 आणि 2014 सालची कसबा विधानसभा काँग्रेसमधूनच लढली.  रोहित टिळक हे प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीसही राहिले. पण,  पंतप्रधान मोदींना मानाचा टिळक पुरस्कार दिला गेला.  तेव्हापासून काँग्रेस हायकमांड आणि टिळक फँमिलीचा दुरावा वाढत गेला आणि आज अखेर ती स्वातंञ्य पूर्व काळापासूनती नाळ तुटल्यात जमा झाली आहे. 

शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची रोहित टिळक यांची घोषणा

शिवसेनेकडूनच मला राज्यसभेच्या उमेदवारीबाबत विचारणा झाली म्हणूनच मी त्यादिवशी मुंबईला फॉर्म भरायलाही गेलो होतो. पण मविआकडून शरद पवार यांचे नाव पुढचं सगळंच थांबलंय पण तरिही भविष्यात शिवसेनेत एकनाथ शिंदेजी जी जबाबदारी देतील ती मी आनंदाने स्विकारेल, अशी घोषणा रोहित टिळक यांनी झी 24 तासशी बोलताना केली. तसंच काँग्रेसचं काम मी आता थांबलल्याचंही त्यांनी प्रथमच जाहिर करून टाकले. आमच्या संस्थेला लोकमान्य टिळकांचा वारसा असल्याने पुरस्कार देताना आम्ही कधीच पक्षीय अभिनिवेश ठेवला नव्हता पण मध्यंतरी आम्ही पंतप्रधान मोदींना टिळक पुरस्कार काय दिला आणि तेव्हापासून काँग्रेस नेतृत्वाने आमच्याशी अंतर ठेवायला सुरू केलं. खरंतर याबाबत आम्ही थेट काँग्रेस हायकमांड पर्यंत आमची बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न देखील अनेकदा करून पाहिला. पण तरीही उपयोग झाला नाही म्हणूनच मग नाईलाजास्वत आम्हाला या निर्णयाप्रत यावं लागलं. राज्यसभेला सेनेतर्फे आमचं नाव चर्चेत आल्यानंतर काही काँग्रेस नेत्यांनी आमच्याशी संपर्कही साधला पण आता माघार नाही हे आमच्या बाजून ठरवून झाल्याने काँग्रेससोबतची टिळक फँमिलीची नाळ आता कायमची तुटल्यात जमा हे, असंही रोहित टिळक म्हणाले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
rohit tilakRohit Tilak join Shiv Sena partyMaharashtra Politicspune newsरोहित टिळक

इतर बातम्या

प्रथमेश कदम पाठोपाठ अरुण तुपे या रील स्टारचं निधन, घरात मृत...

मनोरंजन