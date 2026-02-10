9 कोटी रुपयांचं बक्षीस... मुंबईकर शिक्षिकेचा दुबईच्या राजाकडून सत्कार; पण ही आहे कोण? तिने केलं काय?

9 Crore Price Money Award For Mumbai Teacher: शिक्षक पुरस्कारांबद्दल आतापर्यंत तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल, वाचलं असेल. साधारपणे सन्मानचिन्ह काही हजार रुपये आणि प्रमाणपत्र असं कोणत्याही शिक्षक पुरस्काराचं स्वरुप असतं. पुरस्कार देणारी संस्था फारच मोठी असेल तर लाखांपर्यंत वगैरे बक्षिसाची रक्कम दिली जाते. मात्र नुकत्याच देण्यात आलेल्या एका पुरस्काराची रक्कम तब्बल 9 कोटी रुपये इतकी असून हा पुरस्कार मुंबईतील एका शिक्षिकेला मिळाल आहे. ही शिक्षिका कोण आणि हा पुरस्कार काय आहे ते जाणून घेऊयात...
झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन मुलांना शिकवण्याचा ध्यास घेतलेल्या मुंबईकर महिला शिक्षिकेला हा पुरस्कार दुबईमधील क्राऊन प्रिन्स शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यांनी स्वत: प्रदान केलाय. या महिला शिक्षिकेचं नाव रूबल नागी असं आहे. तर त्यांना मिळालेल्या पुरस्काराचं नाव जेम्स एज्युकेशन ग्लोबल टीचर पुरस्कार असं आहे्. हा पुरस्कार जिंकणाऱ्या शिक्षकाला 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचं बक्षीस दिलं जातं. याहून थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे मुंबईकर रुबल नागी यांची निवड जगभरातील 139 देशांतील 5000 शिक्षकांमधून करण्यात आली आहे. म्हणून हा सन्मान प्रत्येक भारतीयासाठी फारच गौरवास्पद बाब आहे. वर्ल्ड गव्हर्मेंट समिटच्या शेवटच्या दिवशी रूबल नागी यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. रूबल या 'मिसाल इंडिया' मोहिमेच्या माध्यमातून लाखो मुलांपर्यंत शिक्षणाच्या संधी घेऊन पोहचल्या.
हा पुरस्कार मी गेल्या 24 वर्षात केलेल्या कठोर परिश्रमाचे फळ आहे. हे खरं तर एक स्वप्न पूर्ण होण्यासारखे आहे, असं पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर भावूक झालेल्या रूबल नागी यांनी म्हटलं. रोज सकाळी उठून भारतातील दूर्गम भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये जावून मुलांना शिकवणे आणि त्यांच्याकडून शिकणे हे माझे एकमेव लक्ष्य होते. मुलांचे शिक्षण खंडीत होता कमा नये. भारतातील प्रत्येक मुलाला शाळेत पाहणे हे माझे स्वप्न आहे, असंही नागी यांनी म्हटलं आहे.
रूबल यांनी मिसाल इंडिया या योजनेबद्दलही माहिती दिली. देशातील 100 पेक्षा जास्त झोपडपट्ट्या आणि गावांमध्ये 'मिसाल इंडिया'च्या माध्यमातून 10 लाख मुलांपर्यंत पोहचण्याचं उद्देश साध्य करण्यात आलं. या मुलांना कमीत कमी खर्चामध्ये कला शिक्षण देण्यात आलं. मुलांचं अंकज्ञान, मूलभूत जीवन कौशल्यं आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणावर या मोहिमेच्या माध्यमातून भर देण्यात आल्याचं रूबल यांनी नमूद केलं. देशभरात राबवण्यात आलेल्या 'मिसाल इंडिया' मोहिमेच्या माध्यमातून झोपट्ट्यांमधील 1 लाख 55 हजारांहून अधिक घरांची रंगरंगोटीही करुन देण्यात आली. तसेच या झोपडपट्ट्यांमध्ये मुलांच्या माध्यमातून स्वच्छता मोहिमा राबवून त्यांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनाही या शिक्षिकेचं कौतुक केलं आहे.
वर्की फाउंडेशन आणि युनेस्को यांच्या सहयोगाने ग्लोबल टीचर पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आली. या पुरस्कारासाठी आतापर्यंत 1 लाखांहून अधिक अर्ज करण्यात आलेले. त्यापैकी शॉर्ट लिस्ट केलेल्या पाच हजार शिक्षकांमधून रूबल यांना हा 9 कोटी रक्कमेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.