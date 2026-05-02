100 एकर जागेत भव्य मंडप, दिग्गजांसह लाखभर लोकांना निमंत्रण, इंदोरीकर महाराजांकडून मुलीच्या लग्नाचा शाही थाट, लग्नाची तयारी पाहून डोळे दिपतील

कीर्तनकार इंदोरीकर महाराजांच्या कन्येचा शाही विवाह सोहळा चर्चेत आला आहे. इंदोरीकर समाजप्रबोधनातून साध्या लग्नाचा संदेश देतात पण कन्येचा शाही विवाह सोहळा करत आहेत.  100 एकरात विवाहाची तयारी सुरु आहे.  1 लाखांहून अधिक नागरिकांना निमंत्रण देण्यात आले आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 04:37 PM IST
Indurikar Maharaj : आपल्या कीतर्नाच्या माध्यमातून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात फेमस झालेले कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज त्यांच्या एका कृतीमुळे चर्चेत आले आहेत. इंदोरीकर महाराज आपल्या कीर्तनातून  प्री वेंडिग शूट सह लग्न सोहळ्यावर होणारा खर्चावर टीका करतात. आपल्या कीर्तनात समाजप्रबोधनातून ते साध्या पद्धतीने लग्नाचा संदेश देतात. आता मात्र, इंदुरीकर महाराजांनी आपल्या लेकीच्या लग्नाचा शाही थाट घातला आहे. संगमनेरमध्ये 100 एकरांत इंदुरीकर महाराजांच्या मुलीच्या शाही विवाह सोहळ्याची तयारी सुरु आहे. दिग्गजांसह लाखभर लोकांना सोहळ्याचं निमंत्रण देण्यात आले आहे. मुलीच्या शाही साखरपुड्यामुळे इंदोरीकर टीकेचे धनी ठरले होते 

समाज प्रबोधनकार इंदोरीकर महाराज यांच्या कन्येचा शाही विवाह सोहळा 3 मे 2026 रोजी पार पडणार आहे. मात्र “लग्न साधं करा” असा संदेश देणारे इंदोरीकर महाराज स्वतःच आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जंगी साखरपुड्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोलही करण्यात आलं होते. “उपदेश एक आणि आचरण दुसरं..?” असा सवाल नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला होता. यानंतर इंदोरीकर महाराज यांनी पुन्हा एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं की साखरपुडा पेक्षा लग्न टोलेजंग करेन असं म्हणलं होतं.

हे देखील वाचा... पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एकरसाठी मागितले होते 7 कोटी; सरकारने वेगळाचा आकडा जाहीर केला; 4 मे पासून खात्यावर पैसे येणार

इंदोरीकर यांची कन्या ज्ञानेश्वरी आणि साहिल यांच्या  भव्य शाही विवाह सोहळ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून विशेष म्हणजे याच दिवशी गगनगिरी महाराज सप्ताहाचा ध्वजारोहण सोहळाही पार पडणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांसह अनेक राजकीय दिग्गजांना आणि संत महंतांना विवाह सोहळ्याचे निमंत्रण देण्यात आल्याने सोहळ्याला राजकीय रंगही चढलाय. त्यामुळे “साधेपणाचा संदेश आणि प्रत्यक्षातील थाट” यावरून पुन्हा चर्चा रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

लग्न 10 पट मोठं करणार असल्याचे केले होते जाहीर  

गेल्यावर्षी इंदुरीकर महाराज यांनी मुलीचा साखरपुडा अत्यंत थाटामाटात पार पडला होता. त्या सोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. “लग्न साधं करा” असा संदेश देणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांनी स्वतःच मुलीचा साखरपुडा भव्य पद्धतीने केल्यामुळे सोशल मिडियावर ते चांगलेच ट्रोल झाले.  मुलीच्या साखरपुड्यासाठी लाखोंचा खर्च केल्यामुळे इंदुरीकर महाराजांवर सर्वच स्तरातून, विशेषत वारकरी संप्रदायाकडून तीव्र टीका झाली. सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करण्यात आलं. ही टीका आता सहन करण्यापलीकडची आहे असं म्हणत त्यांनी थेट किर्तन सोडण्याचे संकेत दिले होता. यानंतर मात्र, “लग्न आणखी जोरात करणार, काय बोंबलायचंय बोंबला,” असे म्हणत त्यांनी टीकाकारांना आव्हान दिले होते.

 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

'नग्न शरीरापासून बेडरुमपर्यंत आम्ही सर्व पाहतो',ख...

भारत