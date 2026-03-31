'भाजपसारखे दहा पक्ष उभे करण्याची ताकद आरएसएसमध्ये', शरद पोंक्षेंचे भाजपला खडेबोल

Actor Sharad Ponkshe Slams BJP : अभिनेते शरद पोंक्षे (Sharad Ponkhshe) यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून सध्या चर्चा सुरू झालीय. कुणीही अहंकारात राहू नये, भाजपसारखे दहा पक्ष उभे करण्याची ताकद आरएसएसमध्ये आहे, असं शरद पोंक्षेंनी म्हटलंय. याशिवाय मनुस्मृतीवरही पोंक्षे यांनी भाष्य केलंय.
नागपुरात रामस्मरण व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. रेशीमबाग स्मृती मंदिर परिसरातल्या या व्याख्यानमालेत शरद पोंक्षे यांनी केलेल्या एका वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. एरव्ही भाजपचं कौतुक करताना न थकणा-या पोंक्षेंनी यावेळी मात्र भाजपलाच खडेबोल सुनावलेत. उद्या भाजप सत्तेसाठी काँग्रेसच्या वळचणीला गेले तर अशा 10 भाजप उभी करण्याची ताकद आरएसएसमध्ये आहे, असं वक्तव्य शरद पोंक्षे यांनी केलं आहे. कुणीही अहंकारात राहू नये, अशा शब्दात पोंक्षेंनी कानउघाडणी केली आहे. थेट भाजपलाच खडेबोल सुनावणा-या शरद पोंक्षेंना भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
दरम्यान, शरद पोंक्षे यांनी मनुस्मृतीवरूनही भाष्य केलं आहे. मनुस्मृतीमध्ये कोणालाही दुय्यम वागणूक दिलेली नाही, ते जाळणाऱ्यांनी वाचली नाही, वाचली असती तर ते जाळूच शकले नसते, असं विधानही शरद पोंक्षे यांनी केलं आहे. यावरून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षानं पोंक्षे यांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.
शरद पोंक्षे यांनी या भाषणादरम्यान अनेक वक्तव्य केली आहेत. थेट भाजपलाचेच कान टोचल्यानं त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता यावरून भाजप नेते पोंक्षे यांच्यावर नक्कीच पलटवार करणार, हे निश्चीत.