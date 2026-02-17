English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील लाखोंची फी असलेल्या खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश, कधीपर्यंत करायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

RTE Admission: महाराष्ट्रातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित मुलांसाठी राखीव 25 टक्के जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 17, 2026, 06:05 PM IST
RTE Admission: महाराष्ट्रातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित मुलांसाठी राखीव 25 टक्के जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याअंतर्गत राज्यातील 8650 स्वयंअर्थसहाय्यित व विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये एकूण 1 लाख 12 हजार 706 जागा या योजनेअंतर्गत उपलब्ध आहेत. मुलांना इयत्ता पहिली किंवा पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश मिळू शकतो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

 10 शाळांचा प्राधान्यक्रम

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एका अर्जात जास्तीत जास्त 10 शाळांचा प्राधान्यक्रम नोंदवता येईल. घरापासून 1 किलोमीटर अंतरातील शाळांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल. अंतर तपासण्यासाठी गूगल मॅपचा वापर केला जाईल आणि पत्ता अचूक नमूद करणे आवश्यक आहे. 

कोण पात्र?

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, एचआयव्ही बाधित किंवा प्रभावित मुलं, दिव्यांग मुले आणि अनाथ मुले या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील मुलेही पात्र आहेत. यापूर्वी आरटीईने प्रवेश घेतलेल्या मुलांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. एकापेक्षा जास्त अर्ज केल्यास सर्व अर्ज रद्द मानले जातील, याची पालकांनी नोंद घ्या. 

अर्ज कसा करावा?

पालकांनी https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर एकाच टप्प्यात ऑनलाइन सोडत (लॉटरी) काढली जाईल. त्यानंतर प्रवेशपात्र मुलांची यादी आणि प्रतीक्षा यादी जाहीर होईल. पालकांना प्रत्येक टप्प्यात एसएमएसने सूचना दिली जाईल. पहिल्या फेरीत जागा शिल्लक राहिल्यास प्रतीक्षा यादीतील मुलांना संधी दिली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

कागदपत्रे

अर्जासोबत पालकांचे आधारकार्ड, मुलाचा जन्मदाखला, राहण्याचा पुरावा, लागू असल्यास जात प्रमाणपत्र, 2023-24 किंवा 2024-25 चा उत्पन्नाचा दाखला, दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि भाड्याच्या घरात राहत असल्यास नोंदणीकृत भाडे करार आवश्यक आहे. प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे.

कधीपर्यंत करता येईल नोंदणी?

शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या सुधारित नियमांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. पालकांना 10 मार्चपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. खोटी माहिती दिल्यास प्रवेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द होईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मुदत संपल्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

RTE admission PuneRTE 25 percent seatsPune school admission 2026online RTE applicationRTE reservation process

