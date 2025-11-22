हवेत उडणाऱ्या खुर्च्या, लाठ्या अन्...; गौतमीच्या शोमध्ये राडा! गोंधळाचं कारण फारच रंजक; Video

Gautami Patil Dance Video: केवळ ग्रामीण भागातच नाही तर वेगवेगळ्या संस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शहरांमध्येही आपली ओळख निर्माण करणारी नृत्यांगना गौतमी पाटील पुन्हा चर्चेत आली आहे. शुक्रवारी म्हणजेच 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी वर्धा येथे गौतमीच्या नृत्याच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र या कार्यक्रमात प्रेक्षकांनी तुफान राडा घातल्याचं समोर आलं आहे. अगदी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी खुर्चा फेकून मारण्यापर्यंत हा राडा झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्धा सांस्कृतिक महोत्सव 2025 अंतर्गत गौतमीच्या नृत्याच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं. स्वावलंबी मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमात गौतमीच्या टीमने व्हर्सेटाइल ड्युओ बँडसोबत कार्यक्रम सादर केला. मात्र अचानक या कार्यक्रमादरम्यान खुर्च्यांची फेकाफेक झाली. या ठिकाणी तोडफोडही करण्यात आली. प्रेक्षकांनी धुडघुस घालत आधी खुर्च्या तोडल्या आणि त्यानंतर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लावलेले मंडपाचे कापडी परदे फाडले.
वर्ध्यात आयोजित चार दिवसांच्या सांस्कृतिक महोत्सवामध्ये गौतमीच्या कार्यक्रमासाठी तिकीट ठेवण्यात आले होते. हजारो चाहते तिकीटं घेऊन हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी आले होते. मात्र पैसे घेऊनही या ठिकाणी नियोजन बरोबर नसल्याने प्रेक्षकांनी गोंधळ घातला. पैसे घेऊन आपली फसवणूक करत चांगली सेवा न देणाऱ्या आयोजकांना अद्दल घडवण्याच्या उद्देशाने आयोजकांचं नुकसान व्हावं म्हणून खुर्चांची तोडफोड करण्यासोबतच मंडपाचंही नुकसान करण्यात आलं.
अचानक झालेल्या या गोंधळामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. मैदानात चाहत्यांची प्रचंड गर्दी असल्याने पोलिसांना लाठ्यांचा सौम्य वापर करावा लागला. पोलिसांनी अनेकांना लाठीचा प्रसाद दिला. मात्र प्रेक्षकांनी आपली बाजू पोलिसांना सांगितल्यानंतर काहीजण आयोजकांशी हुज्जत घालू लागले. अखेर पोलिसांना मध्यस्थी करून गर्दी नियंत्रणात आणावी लागली.
गौतमीने या कार्यक्रमात बैलगाडीतून एन्ट्री घेतल्यानंतर 'ढगाला लागली कल', 'वाघ्या मुरळीवाला' सारख्या गाण्यांवर नृत्य सादर केलं. त्यानंतर गौतमीने कंबर लवून आपल्या खास शैलीत डान्स केल्यानंतर प्रेक्षकांनी एकच जल्लोष केला. कार्यक्रमानंतरही चाहते गौतमीच्या गाडीजवळ गर्दी करून फोटो, ऑटोग्राफ घेत होते. गोंधळानंतरही चाहत्यांच्या गर्दीतच गौतमीला मैदानातून निरोप देण्यात आला. आता 26 नोव्हेंबरलाही गौतमीचा वर्ध्यात नृत्याचा कार्यक्रम आहे.
अशाप्रकारे गौतमीच्या कार्यक्रमात गोंधळ होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा अशाप्रकारचा गोंधळ गौतमीच्या कार्यक्रमात झाला असून पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. त्याची पुनरावृत्ती वर्ध्यात पाहायला मिळाली.