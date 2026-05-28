/Mumbai School: दक्षिण मुंबईतील शाळेत मध्यरात्रीपर्यंत नियमबाह्य काम, नागरिक संतप्त; पोलिसांना घ्यावी लागली दखल!

South Mumbai School: या प्रकरणामुळे मनोरंजन उद्योगातील वाढती स्पर्धा आणि वेळेच्या दबावात नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष पुन्हा समोर आले आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात किती कठोर भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
BMC School: मुंबईत चित्रपटांच्या शूटिंगदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. दक्षिण मुंबईतील एका महापालिका शाळेत रात्री उशिरापर्यंत चित्रपटाचे शूटिंग सुरू ठेवण्यात आल्याने पोलिसांनी संबंधित प्रोडक्शन हाऊसच्या व्यवस्थापकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे चित्रपट उद्योगातील नियमपालन, सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दक्षिण मुंबईतील ग्रँट रोड परिसरातील गिल्डर टँक लेन येथील बीएमसी शाळेत एका चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होते. प्रशासनाकडून शूटिंगसाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करून परवानगी देण्यात आली होती. मात्र ठरलेली वेळ संपल्यानंतरही शूटिंग सुरूच ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 24 मेच्या रात्री 11.30 ते 11.55 दरम्यान हे शूटिंग सुरू होते. स्थानिक नियमांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी किंवा शाळांच्या परिसरात शूटिंग करताना वेळेचे आणि सुरक्षेचे कठोर नियम पाळणे आवश्यक असते. विशेषतः रात्री उशिरा शूटिंग केल्यास परिसरातील नागरिक, विद्यार्थी आणि वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.
या प्रकरणात डी. बी. मार्ग पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 223 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहिद अब्दुल कादर शेख (वय 33) यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ते ‘पॅनोरमा स्टुडिओज इंटरनॅशनल लिमिटेड’ या प्रोडक्शन कंपनीचे व्यवस्थापक असून गोरेगाव परिसरात राहतात. या प्रकरणातील तक्रार पोलिस विभागातीलच कॉन्स्टेबल वृषक रामकांत वाघ यांनी नोंदवली. शूटिंगसाठी परवानगी घेताना कंपनीला काही अटी आणि नियम देण्यात आले होते. त्यात वेळेची मर्यादा स्पष्टपणे नमूद होती. मात्र ती पाळली गेली नाही, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांनी संबंधित व्यवस्थापकाला नोटीस बजावून चौकशी सुरू केली. प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांची सुटका करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र पुढील तपासात आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई हे देशातील चित्रपट उद्योगाचे प्रमुख केंद्र असल्याने शहरात दररोज विविध चित्रपट, वेब सिरीज आणि जाहिरातींचे शूटिंग सुरू असते. मात्र गेल्या काही महिन्यांत शूटिंगदरम्यान नियमभंगाच्या घटना वाढल्याचे दिसून येत आहे. याआधीही दक्षिण मुंबईत ड्रोन वापरणे, सुरक्षेचे नियम मोडणे आणि अग्निसुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करणे यांसारख्या प्रकारांमुळे काही प्रोडक्शन कंपन्यांवर कारवाई झाली होती. महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी शूटिंग करताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाईल. शूटिंगसाठी दिलेली परवानगी म्हणजे नियम मोडण्याचा परवाना नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांमुळे शूटिंग लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव असतो. त्यामुळे अनेकदा वेळेच्या मर्यादा आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र अशा घटनांमुळे प्रशासन आता अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
या घटनेनंतर शाळांच्या परिसरात शूटिंगला परवानगी देताना अधिक कडक निकष लावण्याची मागणी होत आहे. कारण शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीची जागा असून तिथे रात्री उशिरापर्यंत शूटिंग करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न अनेक पालक आणि नागरिक उपस्थित करत आहेत.विशेषतः बीएमसी शाळांच्या परिसरात चित्रपट शूटिंगमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. शूटिंगदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर लाईट्स, जनरेटर, तांत्रिक उपकरणे आणि गर्दी असते. त्यामुळे परिसरातील सुरक्षेवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक रहिवाशांनीही या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. “नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. सामान्य नागरिकाने नियम मोडले तर तातडीने कारवाई होते, मग मोठ्या प्रोडक्शन कंपन्यांना सूट का?” असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
या घटनेनंतर मुंबई पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने चित्रपट निर्मिती कंपन्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. शूटिंगसाठी दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यास भविष्यात परवानग्या रद्द करणे, दंड आकारणे आणि ब्लॅकलिस्ट करण्यासारख्या कठोर कारवाया केल्या जाऊ शकतात, असे संकेत देण्यात आले आहेत.चित्रपट उद्योग हा मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. मात्र त्याचवेळी सार्वजनिक सुरक्षेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात शूटिंग परवानग्यांवर अधिक बारीक लक्ष ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.