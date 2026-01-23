English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इंडिगोच्या दिल्ली पुणे विमानात खळबळ! विमानाच्या टॉयलेटमध्ये सापडली भयानक वस्तू

इंडिगोच्या दिल्ली पुणे विमानात खळबळजनक प्रकार घडला. विमनाच्या टॉयलेटमध्ये संशयास्पद वस्तू आढळून आली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 23, 2026, 05:48 PM IST
इंडिगोच्या दिल्ली पुणे विमानात खळबळ! विमानाच्या टॉयलेटमध्ये सापडली भयानक वस्तू

 IndiGo delhi pune flight : इंडिगोच्या दिल्ले पुणे विमानात खळबळ माजवणारा प्रकार घडला. इंडिगोच्या विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी देण्यात आली. एअरलाइन्सच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या विमान क्रमांक 6E 2608 च्या शौचालयात बॉम्बची धमकी असलेली हस्तलिखित चिठ्ठी आढळली. विमान पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले. यानंतर तपासणी करण्यात आली. 

गुरुवारी संध्याकाळी, दिल्लीहून पुण्याला जाणारे इंडिगोचे विमान 6E 2608 विमानतळावर पोहोचताच विमानात बॉम्ब  असल्याचा फोन आला. तथापि, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सखोल तपासणीनंतर काहीही संशयास्पद आढळले नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की विमान रात्री 8:40 वाजता पोहोचणार होते, परंतु ते रात्री 9:24 वाजता उतरले आणि रात्री 9:27 वाजता बे नंबर 3 वर पार्क केले गेले. त्यानंतर, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) ने अ‍ॅप्रॉन कंट्रोलला बॉम्बच्या धोक्याची माहिती दिली. विमान ताबडतोब आयसोलेशन बेमध्ये हलवण्यात आले. अ‍ॅप्रॉन कंट्रोलने ताबडतोब सर्व संबंधित एजन्सींना सूचित केले आणि बॉम्ब धमकी मूल्यांकन समिती (बीटीएसी) ची बैठक बोलावण्यात आली.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, मूल्यांकनानंतर, बॉम्ब शोध आणि निकामी पथकाने (BDDS) उड्डाणाची कसून तपासणी केली आणि काहीही संशयास्पद किंवा अनुचित आढळले नाही. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, विमानाला सामान्य ऑपरेशनसाठी परवानगी देण्यात आली. परिस्थिती समन्वित आणि वेळेवर हाताळण्यात आली आणि पुढील कोणतीही घटना घडली नाही.

इंडिगोने एका निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्लीहून पुण्याला जाणाऱ्या इंडिगो फ्लाईट 6E 2608 मध्ये उतरल्यानंतर काही वेळातच सुरक्षेचा धोका निर्माण झाला. "स्थापित प्रोटोकॉलचे पालन करून, आम्ही ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवले आणि मानक कार्यपद्धतींचे पालन करण्यात त्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत," असे निवेदनात म्हटले आहे. "आमचे सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षितपणे उतरले. आम्ही आमच्या प्रवाशांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या आणि विमानाच्या सुरक्षेसाठी वचनबद्ध आहोत."

Vanita Kamble

Rumors of IndiGo's Delhi-Pune flightbombed Threatening note found in plane toiletइंडिगो दिल्ली पुणे विमान

