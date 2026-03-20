Video: अशोक खरातची थेट पांडुरंगाशी तुलना; रुपाली चाकणकरांच्या व्हिडीओनं एकच खळबळ

Rupali Chakankar New Video: नाशिकचा भोंदू अशोक खरात याने अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. तर सर्वात खळबळजनक म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी या खरातची पाद्यपूजा केल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. तर त्याच्यासोबतचे छत्री धरलेला फोटोही समोर आला होता. या सर्व मीडिया फोटनंतर एक धार्मिक आस्थांना खोलवर दुखावणारा व्हिडीओही समोर आला आहे.
नुकत्याच उघड झालेल्या व्हिडीओमध्ये रुपाली चाकणकर, अशोक खरात यांच्यासह अनेक लोकं दिसत आहेत. यामध्ये रुपाली चाकणकर थेट मंचावर भोंदूबाबा अशोक खरात याची तुलना पांडुरंगाशी करत आहेत. यावेळी चाकणकरांनी "आज एकादशी आहे, तुम्हाला जर मंदिरात जाऊन पांडुरंग रुक्मिणीचे दर्शन करता आले नसतील तर आज गुरु पौर्णिमेनिमित्ताने येथे ( अशोक खरातकडे खूणवत) त्यांचे दर्शन झाले आहेत"
Video: अशोक खरातची थेट पांडुरंगाशी तुलना; रुपाली चाकणकरांच्या 'त्या' व्हिडीओनं एकच खळबळ pic.twitter.com/W0Nz2CR6c2
— priti ved (@ved_priti) March 20, 2026
खरातनं गुंगीचे औषध देऊन एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्या अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. या भोंदूबाबाकडे अनेक राजकीय नेते, अधिकारी, सेलिब्रिटी आपले भविष्य जाणून घेण्यासाठी जात होते. त्यांचे व्हीडिओही पोलीस तपासात उघडकीस आलेत. त्याने अनेक आडधंदे करुन बरीच माया जमली होती. राज्यभरात त्याचे आवैध फार्महाऊस होते. असेच त्याच्या एका फार्महाऊसवर अलीकडेच पिस्तुल आणि इतर आपत्तिजनक वस्तू आढळल्या
स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय. अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.