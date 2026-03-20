Video: अशोक खरातची थेट पांडुरंगाशी तुलना; रुपाली चाकणकरांच्या व्हिडीओनं एकच खळबळ

Rupali Chakankar New Video: नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात एकानंतर एक मोठ्या अपडेट्स समोर येत आहे. दरम्यान राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. यामध्ये अलीकडेच त्यांचा एक खळबळ उडवणारा व्हिडीओ समोर आला आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 20, 2026, 03:01 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Rupali Chakankar New Video:  नाशिकचा भोंदू अशोक खरात याने अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. तर सर्वात खळबळजनक म्हणजे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी या खरातची पाद्यपूजा केल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. तर त्याच्यासोबतचे छत्री धरलेला फोटोही समोर आला होता. या सर्व मीडिया फोटनंतर एक धार्मिक आस्थांना खोलवर दुखावणारा व्हिडीओही समोर आला आहे. 

सदर व्हिडीयोमध्ये नेमकं काय?

नुकत्याच उघड झालेल्या व्हिडीओमध्ये रुपाली चाकणकर, अशोक खरात यांच्यासह अनेक लोकं दिसत आहेत. यामध्ये रुपाली चाकणकर थेट मंचावर भोंदूबाबा अशोक खरात याची तुलना  पांडुरंगाशी करत आहेत. यावेळी चाकणकरांनी "आज एकादशी आहे, तुम्हाला जर मंदिरात जाऊन पांडुरंग रुक्मिणीचे दर्शन करता आले नसतील तर आज गुरु पौर्णिमेनिमित्ताने येथे ( अशोक खरातकडे खूणवत) त्यांचे दर्शन झाले आहेत" 

अशोक खरात प्रकरण

खरातनं गुंगीचे औषध देऊन एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्या अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. या भोंदूबाबाकडे अनेक राजकीय नेते, अधिकारी, सेलिब्रिटी आपले भविष्य जाणून घेण्यासाठी जात होते. त्यांचे व्हीडिओही पोलीस तपासात उघडकीस आलेत.  त्याने अनेक आडधंदे करुन बरीच माया जमली होती. राज्यभरात त्याचे आवैध फार्महाऊस होते. असेच त्याच्या एका फार्महाऊसवर अलीकडेच पिस्तुल आणि इतर आपत्तिजनक वस्तू आढळल्या

अशोक खरातची काळी कृत्य उघड

स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय. अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

