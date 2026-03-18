अशोक खरातचे पाय धुतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होताच रुपाली चाकणकरांची पहिली प्रतिक्रिया; 'वैयक्तिक आयुष्य...'

Rupali Chakankar on Ashok Kharat : कथित ज्योतिषी आणि कॅप्टन अशोक खरातवर बलात्काराच्या आरोपाखाली नाशिक पोलिसांनी अटक केली आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांशी खरातचा थेट संपर्क आहे. त्यामुळे अशोक खरातच्या अटकेनंतर राज्यात खळबळ माजली आहे. अशातच सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियावर रुपाली चाकणकर यांच्या खरातसोबतचा फोटो शेअर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यासोबत एक व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात अशोक खरातचे पाय धुतानाचे रूपाली चाकणकर दिसत आहेत. यानंतर चहूबाजूंनी चाकणकरांवर आरोप होतो आहेत. या आरोपांवर रुपाली चाकणकर यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रुपाली चाकणकर यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
अशोक खरातला अटक झाल्यानंतर रुपाली चाकणकर म्हणाल्यात की, 'शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेक जण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत.कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही,आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलीस तपासावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.'
— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) March 18, 2026
बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘स्वघोषित कॅप्टन’ याला नाशिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. संबंधित आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कॅप्टन अशोक खरात याला नाशिकमधील कोर्टानं 24 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांसह महत्त्वाचे लोक खरात यांच्याकडे जायचे ज्योतिष पाहायला. अनेक राजकीय नेत्यांसोबत खरात याचे घनिष्ठ संबंध होते हे समोर आले आहेत. अशोक खरात याच्या सिन्नर परिसरात असलेल्या एका मंदिरावर रूपाली चाकणकर सुद्धा सदस्य आहेत.