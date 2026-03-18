  महाराष्ट्र बातम्या
अशोक खरातचे पाय धुतानाचा व्हिडीओ व्हायरल होताच रुपाली चाकणकरांची पहिली प्रतिक्रिया; 'वैयक्तिक आयुष्य...'

Rupali Chakankar on Ashok Kharat : महिलेवरील अत्याचाराच्या आरोपाखाली अशोक खरातला अटक झाली. याच खरातचे पाय धुतानाचा रुपाली चाकणकर यांचा व्हिडीओ आणि त्याच्या डोक्यावर छत्री धरल्याचा त्यांचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 18, 2026, 05:16 PM IST
Rupali Chakankar on Ashok Kharat : कथित ज्योतिषी आणि कॅप्टन अशोक खरातवर बलात्काराच्या आरोपाखाली नाशिक पोलिसांनी अटक केली आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांशी खरातचा थेट संपर्क आहे. त्यामुळे अशोक खरातच्या अटकेनंतर राज्यात खळबळ माजली आहे. अशातच सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियावर रुपाली चाकणकर यांच्या खरातसोबतचा फोटो शेअर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यासोबत एक व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यात अशोक खरातचे पाय धुतानाचे रूपाली चाकणकर दिसत आहेत. यानंतर चहूबाजूंनी चाकणकरांवर आरोप होतो आहेत. या आरोपांवर रुपाली चाकणकर यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रुपाली चाकणकर यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. 

रुपाली चाकणकर काय म्हणाल्यात?

अशोक खरातला अटक झाल्यानंतर रुपाली चाकणकर म्हणाल्यात की, 'शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेक जण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत.कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही,आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलीस तपासावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.'

अशोक खरातचे शिर्डी कनेक्शन
 नाशिक महिला अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरातचे शिर्डी कनेक्शन समोर आलं आहे. अशोक खरात उर्फ कॅप्टन खरात याचे शिर्डी कनेक्शन समोर आले आहे. अशोक खरात आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे शिर्डीत चार एकर भुखंड आहेत. शिर्डीतील प्राईम लोकेशनला कोट्यावधींचा भूखंड विकत घेतल आहे. खरातने नाशिकसह सिन्नर, शिर्डी आणि कोपरगाव परिसरात मोठी संपत्ती जमवल्याची चर्चा आहे. शिर्डीतील भूखंडावर गहू पेरला होता. कॅप्टन अशोक खरातच्या नावे असलेल्या जमिनीची किंमत अंदाजे 50 कोटी हून अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री खरातला नाशिक क्राईम ब्रांचने ताब्यात घेतले होतं.

बलात्कारी ज्योतिषी अशोक खरातला पोलीस कोठडी

बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘स्वघोषित कॅप्टन’ याला नाशिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. संबंधित आरोपीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. कॅप्टन अशोक खरात याला नाशिकमधील कोर्टानं 24 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांसह महत्त्वाचे लोक खरात यांच्याकडे जायचे ज्योतिष पाहायला. अनेक राजकीय नेत्यांसोबत खरात याचे घनिष्ठ संबंध होते हे समोर आले आहेत. अशोक खरात याच्या सिन्नर परिसरात असलेल्या एका मंदिरावर रूपाली चाकणकर सुद्धा सदस्य आहेत. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

