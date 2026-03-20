कोण आहेत रुपाली चाकणकर यांचे पती, ते काय काम करतात? माध्यमं, प्रसिद्धीपासून असतात दूर

Rupali Chakankar : राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर या कायमच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व्यक्त होत त्याच्या भूमिकांमुळं चर्चेत असतात. यावेळी मात्र त्यांचं नाव एका वादग्रस्त प्रकरणातून समोर येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 20, 2026, 10:39 AM IST
Rupali Chakankar husband name profile net worth Ashok Kharat controversy

Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy  : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर दर दिवशी नवे मुद्दे, नवी नावं आणि तितकीच नवी प्रकरणं चर्चेत असतात. सध्या अशाच एका विषयानं राज्यातील संपूर्ण राजकीय वर्तुळासह सामान्यांचंही लक्ष वेधलं आहे. हे प्रकरण म्हणजे कॅप्टन अशोक खरात. कथित ज्योतिषी अशी ओळख असणाऱ्या आणि राजकीय भविष्यवाणीमुळं चर्चेत असणाऱ्या अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी नुकतीच अटत केली. 

महाराष्ट्रातील अनेक बड्या नेत्यांचा खरातशी असणारा संपर्क आणि नव्यानं समोर येणारे फोटो यांमुळं सध्या अनेक चर्चांना उधाण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच चर्चेत असणारं एक नाव म्हणजे रुपाली चाकणकर. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचा खरातसोबतचा एक फोटोसुद्धा समोर आला ज्यामागोमाग एक व्हिडीओसुद्धा समोर आला. जिथं, त्या खरातचे पाय धुताना दिसल्या. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचे पाय धुतानाचं हे दृश्य वादंग माजवून गेलं आणि आपल्यावर केले जाणारे आरोप चाकणकरांनी फेटाळून लावले. 

हेसुद्धा वाचा : Explained : 1 मेपासून खरंच मिसिंग लिंक सुरू होणार? लोणावळ्याखालून जाणारा बोगदा, हवेत तरंगणारा पूल; प्रकल्पाची गिनीज बुकमध्ये नोंद? 

दरम्यान, चाकणकरांचं नाव या प्रकरणी समोर येताच त्यांच्या खासगी जीवनाविषयी जाणूनन घेण्यासाठीसुद्धा अनेकांनीच इंटरनेटचा आधार घेतला. चाकणकर नेमकं काय काम करतात, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांची जबाबदारी काय इथपासून ते अगदी त्यांची संपत्ती आणि क्वचितच माध्यमांसमोर येणारे त्यांचे पती इथपर्यंतची माहिती इंटरनेटवर शोधली गेली. 

चाकणकरांच्या सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी

रुपाली चाकणकर सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत असल्या तरीही याची खरी सुरुवात त्यांच्या लग्नानंतर झाल्याचं सांगण्यात येतं. सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांनी या क्षेत्रात उडी घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. रुपाली चाकणकर यांच्या पतीचे नाव निलेश चाकणकर. ते माध्यमं आणि प्रसिद्धीपासून बरेच दूर असतात. राहिला प्रश्न ते काय काम करतात? याबाबतचा, तर ते व्यवसाय करतात इतकीच प्राथमिक माहिती इंटरनेटवर असून इतर कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नाही.  

हेसुद्धा वाचा : महाराष्ट्राची खरी 'मर्दानी' करतेय खरातची चौकशी! 58 अश्लील Videos बद्दल पहिल्याच दिवशी विचारणारी अधिकारी कोण?

 

निलेश चाकणकर प्रसिद्धीझोतापासून दूर राहणं पसंत करतात. मात्र, काही वृत्तांनुसार ते मुळचे एका शेतकरी कुटुंबातील असून, त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. पतीच्या वाढदिवसाच्याच निमित्तानं लिहिलेल्या पोस्टमध्ये खुद्द रुपाली चाकणकर यांनी एकदा पतीची ओळख करून देत लिहिलेलं, 'मुलगा सिनेक्षेत्रात, बायको राजकीय क्षेत्रात असूनही तुम्ही तुमची जीवनशैली न बदलता जमिनीवर पाय ठेवून, मी शेतकरी कुटूंबातील साधा माणूस म्हणत, आम्हांला मात्र आमच्या पध्दतीने जगू दिलं, जगण्याचं, विचाराचं स्वातंत्र्य दिलं, घरात मुलगी नाही पण मला मात्र मुलीप्रमाणे कौतुकाने सांभाळत वडिलीकीचीही माया देत आहात, तुम्ही देत असलेला आत्मविश्वास जग जिंकण्याची जिद्द निर्माण करते, सावित्रीची लेक म्हणून महाराष्ट्रात फिरताना हा माझा “जोतिबा” कायम  “मी सोबत आहे, पदाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावत रहा“ सांगत असतो. माझ्या या जोतिबाला उदंड, निरोगी व दैदिप्यमान आयुष्य लाभो हि सदिच्छा..!!'

या पोस्टमुळं निलेश चाकरणकर यांचा स्वभावविशेष आणि रुपाली चाकणकरांच्या मुलाबद्दलही माहिती मिळाली होती, ही पोस्ट बरीच चर्चेतही होती. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Tags:
Rupali Chakankarwho is Rupali Chakankar husbandrupali chakankar husband nameRupali Chakankar husband photoRupali Chakankar husband net worth

इतर बातम्या

‘तुला मारेन’; सेटवरच नाना पाटेकर यांचा पारा चढला; पंकज त्रि...

मनोरंजन