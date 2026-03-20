कोण आहेत रुपाली चाकणकर यांचे पती, ते काय काम करतात? माध्यमं, प्रसिद्धीपासून असतात दूर

Rupali Chakankar Ashok Kharat controversy : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर दर दिवशी नवे मुद्दे, नवी नावं आणि तितकीच नवी प्रकरणं चर्चेत असतात. सध्या अशाच एका विषयानं राज्यातील संपूर्ण राजकीय वर्तुळासह सामान्यांचंही लक्ष वेधलं आहे. हे प्रकरण म्हणजे कॅप्टन अशोक खरात. कथित ज्योतिषी अशी ओळख असणाऱ्या आणि राजकीय भविष्यवाणीमुळं चर्चेत असणाऱ्या अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी नुकतीच अटत केली.
महाराष्ट्रातील अनेक बड्या नेत्यांचा खरातशी असणारा संपर्क आणि नव्यानं समोर येणारे फोटो यांमुळं सध्या अनेक चर्चांना उधाण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच चर्चेत असणारं एक नाव म्हणजे रुपाली चाकणकर. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचा खरातसोबतचा एक फोटोसुद्धा समोर आला ज्यामागोमाग एक व्हिडीओसुद्धा समोर आला. जिथं, त्या खरातचे पाय धुताना दिसल्या. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा बलात्काराचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीचे पाय धुतानाचं हे दृश्य वादंग माजवून गेलं आणि आपल्यावर केले जाणारे आरोप चाकणकरांनी फेटाळून लावले.
दरम्यान, चाकणकरांचं नाव या प्रकरणी समोर येताच त्यांच्या खासगी जीवनाविषयी जाणूनन घेण्यासाठीसुद्धा अनेकांनीच इंटरनेटचा आधार घेतला. चाकणकर नेमकं काय काम करतात, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांची जबाबदारी काय इथपासून ते अगदी त्यांची संपत्ती आणि क्वचितच माध्यमांसमोर येणारे त्यांचे पती इथपर्यंतची माहिती इंटरनेटवर शोधली गेली.
रुपाली चाकणकर सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत असल्या तरीही याची खरी सुरुवात त्यांच्या लग्नानंतर झाल्याचं सांगण्यात येतं. सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांनी या क्षेत्रात उडी घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. रुपाली चाकणकर यांच्या पतीचे नाव निलेश चाकणकर. ते माध्यमं आणि प्रसिद्धीपासून बरेच दूर असतात. राहिला प्रश्न ते काय काम करतात? याबाबतचा, तर ते व्यवसाय करतात इतकीच प्राथमिक माहिती इंटरनेटवर असून इतर कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नाही.
निलेश चाकणकर प्रसिद्धीझोतापासून दूर राहणं पसंत करतात. मात्र, काही वृत्तांनुसार ते मुळचे एका शेतकरी कुटुंबातील असून, त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. पतीच्या वाढदिवसाच्याच निमित्तानं लिहिलेल्या पोस्टमध्ये खुद्द रुपाली चाकणकर यांनी एकदा पतीची ओळख करून देत लिहिलेलं, 'मुलगा सिनेक्षेत्रात, बायको राजकीय क्षेत्रात असूनही तुम्ही तुमची जीवनशैली न बदलता जमिनीवर पाय ठेवून, मी शेतकरी कुटूंबातील साधा माणूस म्हणत, आम्हांला मात्र आमच्या पध्दतीने जगू दिलं, जगण्याचं, विचाराचं स्वातंत्र्य दिलं, घरात मुलगी नाही पण मला मात्र मुलीप्रमाणे कौतुकाने सांभाळत वडिलीकीचीही माया देत आहात, तुम्ही देत असलेला आत्मविश्वास जग जिंकण्याची जिद्द निर्माण करते, सावित्रीची लेक म्हणून महाराष्ट्रात फिरताना हा माझा “जोतिबा” कायम “मी सोबत आहे, पदाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावत रहा“ सांगत असतो. माझ्या या जोतिबाला उदंड, निरोगी व दैदिप्यमान आयुष्य लाभो हि सदिच्छा..!!'
या पोस्टमुळं निलेश चाकरणकर यांचा स्वभावविशेष आणि रुपाली चाकणकरांच्या मुलाबद्दलही माहिती मिळाली होती, ही पोस्ट बरीच चर्चेतही होती.