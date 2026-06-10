/अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांचे मोठे वक्तव्य; व्हिडिओ शेअर करत सर्वांची जाहीरपणे नावे घेतली आणि....

Rupali Chakankar on Ashok Kharat Case: भोंदूबाबा अशोक खरातचे धक्कादायक कारनामे उघडकीस आल्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली. अशोक खरात याने अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. अशोक खरात याचे अनेक आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. अशोक खरात प्रकरणात महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे देखील नाव चर्चेत आले. भोंदूबाबा अशोक खरातसोबतच्या फोटोनंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत सापडल्या. या प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांची चौकशी देखील सुरु आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरातसोबतच्या फोटोनंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत सापडल्या. सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत रुपाली चाकणकर यांनी अशोक खरात प्रकरणावर मोठे वक्तव्य केले आहे. अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर आक्रमक झाल्या आहेत. आता थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत रुपाली चााकरणकर यांनी या सर्व प्रकरणावर भाष्य करत त्यांच्या बद्दलल आक्षेपार्ग वक्तव्य करत बदनामी करणाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी सर्वांची नावे देखील घेतली आहेत.
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणांमध्ये नाव चर्चेत आल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष राजीनामा द्यावा लागला होता. रुपाली चाकणकर यांच्यावर विविध माध्यमातून आरोप देखील होत आहेत. आता या आरोपांविरोधात रूपाली चाकणकर यांनी कायदेशीर लढाई लढण्याच्या निर्णय घेतला आहे. व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी बदनामी करणाऱ्यांना थेट कोर्टात भेटण्याचे आवाहन केले आहे.
'खरात प्रकरणामध्ये पहिल्या दिवसापासूनची माझी भूमिका ठाम आणि स्पष्टपणाची होती. खरातच्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी, जमिनीमधल्या पार्टनरशिपशी दुराव्याने माझा संबंध नव्हता. मी कधी कोणत्याही महिलेला खराताकडे घेऊन गेले नाही. ना माझा आक्षेपार्ह फोटो व्हिडिओ होता. 'खरात प्रकरणामध्ये पहिल्या दिवसापासूनची माझी भूमिका ठाम आणि स्पष्टपणाची होती. खरातच्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी, जमिनीमधल्या पार्टनरशिपशी दुराव्याने माझा संबंध नव्हता. इतरांप्रमाणे माझ्या कुटुंबियांनी खराताला गुरु मानलं होतं आणि म्हणून जो पाद्यपूजेचा व्हिडिओ होता, तो अतिशय जुना व्हिडिओ होता अस त्या म्हणाल्या. मागील दोन महिन्यांपासून अतिशय अश्लील, अश्लाघ्य भाषेत माझ्यावर गंभीर आरोप केले जात आहेत. कोणताही पुरावा नसताना माझ्यावर, माझ्या कुटुंबावरती केलेले आरोप हे अतिशय वेदनादायक होते आणि म्हणून आता ही माझी लढाई कायद्याच्या चौकटीतून लढणार आहे.
आशा मिरगे नावाच्या महिलेचे नाव रुपाली चाकणकर यांनी घेतले. आशा मिरगे या बाईने डिबेट शोमध्ये अतिशय असभ्य भाषेमध्ये जी विधानं केली आहेत. ती विधानं ऐकून तर मला आश्चर्याचा धक्काच बसला आणि म्हणून मी ४ एप्रिलला पहिली नोटीस ही आशा मिरगेला पाठवली होती. कायद्यापासून पळ काढताना स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या बाईने ही नोटीस स्वीकारली नाही, म्हणून पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून दोनदा ही नोटीस परत घरी पाठवली, एकूण तीन वेळा नोटीस पाठवली गेली पण ही नोटीस या बाईने स्वीकारली नाही. अनक्लेम म्हणून ही नोटीस परत आली आणि म्हणून मला माझगाव कोर्टातून फौजदारी फिर्याद दाखल करावी लागली. न्यायालयाने याची दखल घेऊन आशा मिरगेला 2 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता कोर्टात हजर राहण्याची ऑर्डर काढलेली आहे असं रुपाली चाकरणकर म्हणाल्या. माझी बदनामी करणाऱ्या इतर महिलांना देखील कायदेशीर नोटीस पाठवल्याचे रुपाली चाकणकर म्हणाल्या.
लढा स्त्रीत्वाचा…!— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) June 10, 2026
स्त्री सन्मानासाठी…!
विकृत मनोवृत्तीच्या विरोधातील कायदेशीर लढाई…….!! pic.twitter.com/QWNnpJNyUY