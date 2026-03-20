रुपाली चाकणकर ‘थर्ड क्लास’, महिलांच्या लैंगिक शोषणासाठी जबाबदार- दमानियांचे गंभीर आरोप

Anjali Damania: अंजली दमानिया यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अशोक खरात आणि रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले. अशोक खरात यांचे नाव ‘भोंदूबाबा’ काढून ‘विकृत बाबा’ म्हणावे, अशी विनंती त्यांनी माध्यमांना केली. यावेळी त्यांनी खरात यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे धक्कादायक आरोप लावले आहेत.
अंजली दमानिया यांनी सांगितले की, सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्याबाबत अतिशय धक्कादायक बाबी उघड केल्या. ‘वॉश्नो जल’ तयार करण्यासाठी त्यात वायग्रा पावडर मिसळतात. हे जल राजकीय नेत्यांना गाड्या पाठवून पुरवले जाते. सिध्द प्रेय (तांत्रिक विधी) करून अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण झाले. यात एक डेप्युटी कलेक्टर जो मुंबईत कार्यरत आहे ते अशोक खरात यांना पैसे पुरवतात. अमोल मिटकरी यांनी फोटो ट्वीट करून शंका उपस्थित केली असल्याचेही दमानिया म्हणाल्या.
रुपाली चाकणकर आणि सुनील तटकरे हे खरात यांचे भक्त आहेत, असे दमानिया म्हणाल्या. रुपाली चाकणकर यांच्यासाठी दुसरा शब्द नाही – त्या ‘थर्ड क्लास’ आहेत. त्या अशोक खरात यांना अनेक वेळा वाचवल्या आहेत. लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांसाठी रुपाली जबाबदार आहेत. त्यांनी पांडुरंगाचे नाव घेऊ नये, अशीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
24 तासात मुख्यमंत्र्यांनी रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी दमानिया यांनी केली. रुपाली आयोगाच्या अध्यक्ष पदावरून खाली उतरत नाही तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन करू, असा इशारा दिला. सुनेत्रा ताई, अशी बाई तुम्हाला चालेल का? त्यांना पदावरून हटवा, असे प्रश्न उपस्थित केले. रुपाली यांचा राजीनामा, अटक आणि पूर्ण चौकशी झालीच पाहिजे, असे दमानिया म्हणाल्या.
बारामतीच्या मेन रोडवर अघोरी प्रकार घडले होते. अजित पवार यांचा अपघात झाला नाही, असे दमानिया ठामपणे म्हणाल्या. पाताळात गेल्या असतील तरी त्यांना शोधून काढा. अनामिका कापून घेतली, हे प्रकरणही तपासले पाहिजे. अघोरी प्रकार करणाऱ्या लोकांना शोधण्यात एवढा वेळ का लागला?, याचे उत्तर मला कळत नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली.
‘ओशनो जल’ (वॉश्नो जल) ज्या राजकीय नेत्यांनी घेतले, त्यांची नावेही आहेत. तिरुपती बालाजी ट्रस्टचे ट्रस्टी हेलिकॉप्टर पाठवून हे जल मागवायचे. यात अनेक नेत्यांचा सहभाग असल्याचे दमानिया यांनी स्पष्ट केले. महिलांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई व्हावी, असे आवाहन करत त्यांनी पत्रकार परिषद संपवली.