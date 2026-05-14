अशोक खरातसोबत गुवाहाटीला का गेला होतात? रुपाली चाकणकरांनी सगळंच सांगितलं, 'माझ्या कुटुंबाने गुरुसोबत...'

Rupali Chakankar on travelling with Ashok Kharat: भोंदूबाबा अशोक खरातच्या संस्थेतील आर्थिक व्यवहार प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांची आज सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ED) चौकशी करण्यात आली. जवळपास 8 तास त्यांची चौकशी करण्यात आली. अशोक खरातच्या संस्थेतील आर्थिक व्यवहार आणि इतर संबंधांची माहिती रुपाली चाकणकर यांना आहे का? याची माहिती ईडीकडून घेण्यात आली. दरम्यान चौकशीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना रुपाली चाकणकर यांनी आपले अशोक खरातशी कोणतेही आर्थिक व्यवहार नव्हते याचा पुनरुच्चार केला. तसंच अशोक खरातसोबत गुवाहाटीला केलेल्या प्रवासासंदर्भातही माहिती दिली.
"जेव्हा कधी आम्हाला चौकशीला बोलावलं तेव्हा आम्ही उपस्थित राहिलो आहोत. ज्यावेळी मला आणि माझ्या कुटुंबाला बोलावलं गेलं, शिर्डी पोलिसांत माझी बहीण आणि पुतण्या गेलो होतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बातमी पाहिली, पण आम्ही नोटीस मिळण्याच्या 3 दिवस आधी गेलो होतो. आम्ही तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य केलं आहे", असं रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "11 ते 7 ही वेळ आहे. याच्यात 4 ते 4.30 तास चौकशी झाली. याच्यात जबाब नोंदवणं, टाइप करणं, लिहून घेणं, लंच ब्रेक असा काळ होता. त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत. पहिल्या दिवशी सांगितलं, तेच आजही सांगते. अशोक खरातशी आमचा कोणताही आर्थिक व्यवहार नव्हता. कोणत्याही जमिनीत आम्ही भागीदार नव्हतो. त्यामुळे बाकीचे प्रश्न उद्भवत नाहीत".
"तपासात काय प्रश्न होते हे समोर येईल. आर्थिक व्यवहारासंबंधीच प्रश्न होते. पण आर्थिक व्यवहार नसल्याने बाकीचे प्रश्न उद्धवले नाहीत. एसआयटीचे आणि ईडीचे प्रश्न वेगळे होते. आम्ही उत्तम प्रकारे सहकार्य केलं आहे. यापुढेही त्यांना सहकार्य करु. अजून तरी पुन्हा बोलवण्यासंदर्भात सांगितलेलं नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांच्या नावे खाती उघडली ती बनवाट होती. ते कधीही समता पतसंस्थेत गेलेले नाहीत. त्यांना संस्था कुठे आहे हेदेखील माहिती नाही. त्याचा ओटीपी खरातकडे जात होते. या दोघांच्याही खात्यात कुठे सह्या नव्हत्या. जवळपास 125 ते 150 लोकांची बनावट खाती काढली आहेत अशी माझी माहिती आहे. ज्यांना चालता येत नाही त्यांचीही खाती काढली आहेत. ही खाती खोटी आहेत. आमचा खरातशी कोणताही आर्थिक किंवा जमिनीचा व्यवहार नाही," असा दावा त्यांनी केला.
अशोक खरातसोबत गुवाहाटीला गेलेल्या फोटोसंदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "गुवाहाटीचा जो फोटो तुम्ही पाहिला आहे, त्यात माझ्या कुटुंबासोबत खरातचं कुटुंब आहे. आम्ही खरातसोबत प्रवास केला नाही. खरात त्याच्या कुटुंबासोबत, संस्थेतील अनेक सदस्यांसोबत दर्शनासाठी तिथे पोहोचला होता. माझ्या कुटुंबाने कधीही तिथे दर्शन केलं नव्हतं. आपल्याला आपल्या गुरुसोबत दर्शन करता यावं असा अध्यात्मिक भाव असल्याने आम्ही स्वतंत्र पुण्याहून प्रवास करुन गेलो होतो आणि दर्शन घेतला होतं".
त्यांचा प्रवास त्यांच्या लोकांसोबत होता. खरात अनेक लोकांसोबत त्याच्या कुटुंबासोबत तिथे आला होता. आपण तिथे अध्यात्मिक भावनेतून दर्शनाला गेलो होतो. 17 तारखेला अटक झाल्यानंतर तो आरोपी असल्याचं उघड झालं. तोपर्यंत अनेक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर अनेकजण त्याला गुरु मानत होते तीच आमची भावना होता. तो साहजिकपणे आमच्या श्रद्धेचा भाग होता असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे.