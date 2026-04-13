English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रूपाली चाकणकरांच्या बहिणीला पोलिसांचं अल्टिमेटम, जबाब नोंदवा नाहीतर..

रूपाली चाकणकरांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांची शिर्डी पोलिसांनी 8 तास चौकशी केली, समता पतसंस्थेत असलेल्या खात्यामुळे त्या चौकशीच्या फे-यात अडकल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 13, 2026, 10:39 PM IST
कुणाल जमदाडे झी 24 तास शिर्डी अहिल्यानगर : राहत्याच्या समता पतसंस्थेतील बनावट खात्यासंदर्भात रूपाली चाकणकरांच्या बहिणीची चौकशी करण्यात आली आहे. शिर्डी पोलिसांनी प्रतिभा चाकणकर यांची 8 तास चौकशी केली. समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर आणि त्याच्या मुलाच्या नावावर खाती उघडण्यात आल्याचं समोर आलंय, दरम्यान यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली. रूपाली चाकणकरांच्या बहिणीची पोलिसांकडून चौकशी होणार आहे. शिर्डी पोलिसांकडून प्रतिभा चाकणकरांची चौकशी होणार आहे. समता पतसंस्थेतील संशयास्पद व्यवहारप्रकरणी चौकशी होणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रूपाली चाकणकरांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांची शिर्डी पोलिसांनी 8 तास चौकशी केली, समता पतसंस्थेत असलेल्या खात्यामुळे त्या चौकशीच्या फे-यात अडकल्या आहेत. समता पतसंस्थेतील खात्याबाबत प्रतिभा चाकणकरांना विचारणा करण्यात आली, तसंच त्यांच्या मुलाच्या नावावर देखील दोन खाती असल्याचं आता समोर आलं आहे. त्यामुळे प्रतिभा चाकणकर या त्यांच्या मुलासह चौकशीसाठी हजर झाल्या होत्या.

चाकणकर आणि त्यांच्या मुलाच्या नावानं उघडण्यात आलेल्या खात्यांना खरात नॉमिनी या खात्यांवरून तब्बल 2 कोटी 40 लाख रूपयांचा व्यवहार झाल्याची पोलिसांची माहिती समता पतसंस्थेतील संशयास्पद व्यवहारप्रकरणी प्रतिभा चाकणकर यांची चौकशी ही खाती मी उघडली नाहीत. प्रतिभा चाकणकरांचा जबाब.

दरम्यान या खात्यांशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं प्रतिभा चाकणकरांनी म्हटलंय.. ही खाती मी उघडलेली नाहीत, तसंच सह्या देखील बनावट असल्याचा दावा प्रतिभा चाकणकरांनी केलाय. देवदर्शनाच्या नावाखाली कागदपत्र घेऊन खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप प्रतिभा चाकणकरांनी केला आहे. समता पतसंस्थेमधील खाती बनावट, सह्या देखील बनावटच-प्रतिभा चाकणकर त्या खात्यांच्या माध्यमातून मी एकही रूपयाची उलाढा केली नाही. चाकणकर

आम्ही पोलिसांना सह्यांचे नमुने दिले आहेत. शिर्डी पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य करू, पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत चर्चा सुरू असल्याचं प्रतिभा चाकणकरांच्या वकील जयश्री काळेंनी म्हटलं आहे.  समता पतसंस्थेत जवळपास 100 खात्यांना अशोक खरात हा नॉमिनी आहे, प्रतिभा चाकणकरांसारखंच इतर काही खातेदारांना त्यांच्या खात्यांबाबत माहित नव्हतं, त्यामुळे खरात त्याच्याकडे येणा-या भक्तांच्या कागदपत्राचा चुकीचा वापर करत असल्याचंच आता दिसतंय. त्यामुळे बनावट खात्यांच्या प्रकरणातही अशोक खरातचा पाय चांगलाच खोलात जाण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
shirdi policeRupali ChakankarPratibha Chakankarnashik newsnashik crime

