'58 व्हिडीओ अन् ते पुरावे नष्ट करतील...'; अशोक खरातला महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचेच अभय? रुपाली ठोंबरांचा खळबळजनक आरोप

Rupali Thombre on Ashok Kharat Case : नाशिकमधील कथित ज्योतिष आणि राजकीय वर्तुळात वावरणारा अशोक खरातला महिलेवर लैंगिक अत्याचाऱ्याचा गुन्हाखाली अटक करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात खळबळ माजली. यात महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्यावर रुपाली ठोंबरेंनी खळबळजनक आरोप केले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 19, 2026, 03:35 PM IST
Rupali Thombre on Rupali Chakankar : नाशिकमधील कथित ज्योतिषी आणि स्वंयघोषित कॅप्टन अशोकला अटक केल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ माजली आहे. त्याच्यावर महिलेने बलात्काराचा आरोप केला असून यातर्गंत त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील एपस्टिन असल्याचा धक्कादायक आणि किळसवाणी कृत्य त्याचे बाहेर येत आहे. अशोक खरात हा राजकीय वर्तुळात वावर असल्याने त्याच्या अटकेनंतर राजकीय वर्तुळात भूकंप आला आहे. कारण महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे काही व्हिडीओ आणि फोटो समोर आले आहेत. ज्यात त्या अशोक खरात यांचे पाय धुताना दिसत आहे. तर एका फोटोमध्ये अशोक खरात यांच्यासाठी छत्री घेऊन उभा आहेत. सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर आता रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी खळबळजनक आरोप केले आहेत.

रुपाली पाटील ठोंबरे काय म्हणाल्यात?

पत्रकार परिषद घेत रुपाली ठोंबरे यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांवर खळबळजनक आरोप केलं. त्या म्हणाल्यात की, या प्रकरणी 58  व्हिडीओ आहेत म्हणजेच 58 महिलांवर अत्याचार झाला आहे का? हे पुरावे चाकणकर नष्ट करतील. त्या पुढे म्हणाल्यात की, हा विषय कोणत्या पक्षाचा, जातीचा नाही तर हा विषय महिलांचा आहे.

 

त्या पुढे म्हणाल्यात की, 1 वर्षापूर्वी या प्रकरणाची वाचा फोडण्यात आली होती. ट्रस्टवर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली निलेश चाकणकर आहेत. त्यामुळे पोलीस कारवाई करत नव्हते का?, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी पदापदावरून पायउतार झालं पाहिजे. त्याशिवाय या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होणार नाही, अशी मागणी रूपाली ठोंबरे यांनी केली आहे. 

 

राजीनामा दिला नाही तर....

ठोंबरेंनी इशारा दिला आहे की, जर रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला नाही तर पूर्ण राज्यात आंदोलन करेल. मी सुनेत्रा पवार यांच्या कानावर हे प्रकरण टाकणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणी कारवाई केली पाहिजे. या प्रकरणाचा पक्षाचा संबंध नाही, अजितदादांच्या लाडक्या बहिण सुरक्षित आहेत याची हमी नेत्यांनी दिली पाहिजे, असेही रुपाली ठोंबरे यांनी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून मागणी केली आहे.

 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

