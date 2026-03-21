कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांचे पद गेले; महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी रोहित पवार यांनी सुचवली 4 नावे

Captain Ashok Kharat : कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत सापडल्या अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावं लागल आहे. खरातला केवळ आध्यात्मिकदृष्ट्या गुरु मानलं होतं, वैयक्तिक आयुष्याबद्दल माहिती नाही अशी प्रतिक्रिया राजीनाम्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी दिली. खोट्या माहितीच्या आधारे आरोप करणाऱ्याना नोटीस पाठवणार असल्याचा इशारा चाकणकर यांनी दिली आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी कुणावर सोपवणार अशी चर्चा रंगली आहे. अशातच आमदार रोहित पवार यांनी 4 नावे सुचवली आहेत.
रूपाली चाकणकर स्वत: तंत्र-मंत्र विद्या करत होत्या असा मोठा आरोप सुषमा अंधारेंकडून करण्यात आलाय, दरम्यान यावेळी सुषमा अंधारेंनी काही फोटोही दाखवलेत, त्यात चाकणकर यांनी त्यांची अनामिका कापल्याचा दावा सुषमा अंधारेंनी केलाय, चाकणकरांच्या अनामिकेला असलेल्या बॅन्डेजवरून सुषमा अंधारे यांनी हे आरोप केले आहेत. शेकडो महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे रुपाली चाकणकर चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत. अशोक खरातसोबत व्हायरल झालेल्या फोटो आणि व्हिडीओमुळे चाकणकरांना राजीनामा द्यायची वेळ आली आहे. या प्रकरणात दबाव वाढल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे..राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्याकडे त्यांनी राजीनामा सादर केला. दरम्यान आता त्यांना राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा द्यावा लागणार असल्याची माहिती सोमर येत आहे.
कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. अशातच आता महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर कुणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. राज्यात भाजप, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रावादी याच्या महायुतीची सत्ता आहे. यामुळे तिन्ही पक्ष एकत्रीत पणे महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी कुणावर सोपवायची याबाबतचा निर्णय घेतील.
दरम्यान, राष्ट्रवादी शरद पवार पत्राचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मिडिवर एक पोस्ट शेअर करत महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी चार नावे सुचवली आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर चमकोगिरी करणाऱ्यापेक्षा निवृत्त IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्यासारख्या निष्पक्ष, निर्भिड आणि कायद्याचं सखोल ज्ञान असलेल्या किंवा ॲड. वर्षा देशपांडे यांच्यासारख्या सामाजिक क्षेत्रात मोठं काम असलेल्या किंवा ‘मासूम’च्या मनिषा गुप्ते किंवा निवृत्त IAS अधिकारी मेधा गाडगीळ यांची किंवा यांच्यासारख्या इतर योग्य अराजकीय व्यक्तींची नेमणूक करणं गरजेचं आहे. तरच राज्यातील पिडीत महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल आणि एखाद्या वाईटातूनही चांगलं घडल्याचं समाधान मिळेल..! हा निर्णय सर्वस्वी मा. सुनेत्राकाकींना घ्यायचाय आणि त्या योग्य निर्णय घेतील, ही अपेक्षा! अशा प्रकारची सोशल मिडिया पोस्ट रोहित पवार यांनी केली आहे.