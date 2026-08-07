'दुसऱ्यांची हकालपट्टी करताना नियम', रुपाली पाटील ठोंबरेंचा तटकरेंना टोला, 'स्वतःवर तेच नियम लागू झाले की...'

प्रशांत किशोर यांनी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे. यानंतर जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी प्रशांत किशोर यांच्याबद्दल मोठं वक्तव्य केलं. ते म्हणाले की, प्रशांत किशोर आमच्या पक्षासाठी काम करतात हे मलाच माहिती नाही. तसंच प्रशांत किशोर यांना राजकीय सल्लागार नेमल्याची माझ्याकडे माहिती नाही, पण जर त्यांची राजकीय सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली असती तर मला त्याची नक्की माहिती असती, यानंतर पक्षात सगळं आलबेल आहे की नाही अशी चर्चा होतेय. अशातच माजी नगसेविका रुपाली ठोंबरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तटकरेंना टोला लगावलाय.
नुकतेच जिंकलेले,विजयी झालेले श्री. प्रशांत किशोर हे अनुभवी रणनीतीकार आहेत.त्यांनी परिस्थितीचा सर्वंकष अभ्यास करूनच आपले विश्लेषण मांडले आहे.
कोणतेही पद हे जन्मसिद्ध हक्क नसते. पदाला कालमर्यादा असते.
उत्कृष्ट कामगिरी असेल तर बढती मिळते;अपयश असेल तर कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पद जाते. आणि कार्यकाळ पूर्ण झाला की सन्मानाने जागा रिकामी करणे हीच लोकशाहीची संस्कृती आहे.
मग खुर्चीला एवढं चिकटून बसण्याचा हट्ट कशासाठी? दुसऱ्यांना हकालपट्टी करताना नियम आठवत होते, मग स्वतःवर तेच नियम लागू झाले की एवढी अस्वस्थता का?
ज्यांनी दुसऱ्यांची हकालपट्टी केली,त्यांनी कर्माच्या न्यायालाही सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.
सत्ता, पद आणि खुर्ची कायमची नसते; पण कर्माची फळे मात्र नक्की मिळतात.
वेळ आली की जागा रिकामी करावीच लागते. हा निसर्गाचा आणि लोकशाहीचाही अटळ नियम आहे.
ती जगदंबा बघतिया,पापे लपली जात नाही. कर्माची फळे भोगावी लागणारच.
तूर्तास एवढेच.
कोणत्याही दबावाला न घाबरणारी ,पदासाठी नेत्याच्या पुढे पुढे न करणारी
अँड.रूपालीताई पाटील ठोंबरे
मा.नगरसेविका
अजितदादांची कार्यकर्ती भगिनी.