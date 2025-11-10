अजित पवारांनी प्रवक्तेपद काढून घेतल्यानंतर रुपाली ठोंबरेंची पोस्ट चर्चेत; म्हणाल्या 'आज पक्षाने....'

Rupali Thombre Patil Facebook Post: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या रुपाली विरुद्ध रुपाली असा वाद रंगला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. यादरम्यान अजित पवारांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अजित पवारांनी आपल्याच पक्षातील महिला नेत्यावर टीका करणाऱ्या रुपाली ठोंबरेंना प्रवक्ते पदावरुन हटवलं आहे. यानंतर रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आपण अजित पवारांना भेटून सविस्तर माहिती घेणार असल्याचं सांगितलं आहे.
रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आपण प्रवासात असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही असं स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसंच यादीबद्दल अजित पवारांना भेटून याविषयी माहिती घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच आपण आगामी निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी सज्ज असल्याचं म्हटलं आहे.
नमस्कार जय महाराष्ट्र
"मी आज पुण्याच्या बाहेर आहे,प्रवासात असल्याने माझा संपर्क होऊ शकला नाही. आज पक्षाने नव्याने प्रवक्त्याची नेमणूक केली आहे.त्यात माझ्यासह आमदार श्री.अमोल भाऊ टकरी,सौ.वैशालीताई नागवडे यांची नावे नाहीत. आम्ही येऊ घातलेल्या निवडणुकांना सामोरे जाणार सज्ज आहोत. पक्षाचे काम जोमाने करणार आहोत. या यादीबद्दल मा.अजितदादाना भेटून बोलून या विषयी माहिती घेईल मग आपल्या सर्वांशी सविस्तर बोलेन," असं रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
कोणाकोणाची झाली प्रवक्तेपदी नियुक्ती?
अनिल पाटील, रुपाली चाकणकर, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, चेतन तुपे, आनंद परांपजे, अविनाश आदिकर, सना मलिक, राजश्री भोसले, सुरज चव्हाण, हेमलता पाटील, प्रतिभा शिंदे, विकास पासलकर, रवी साबळे, प्रशांत पवार, श्याम सनेर, सायली दळवी आणि शशिकांत तरंगे या नेत्यांची राष्ट्रवादीच्या प्रवक्तेपदी वर्णी लागली आहे. यासंदर्भातील पत्रकच राष्ट्रवादीने जारी केलं आहे.
राष्ट्रवादीमध्ये काही काही दिवसांपासून महिला नेत्यांमधीला वाद उफाळून आल्याचं मागील आठवड्यात दिसून आलं. रुपाली ठोंबरेंना पक्षाने नोटीस पाठवल्याचं वृत्त समोर आल्यानंतर, "मला पक्षाची नोटीस नाहीतर खुलासा पत्र आलंय. तो खुलासा मी देणार आहे. त्यासाठी 7 दिवसांची मुदत आहे माझ्याकडे. झाल्या प्रकाराबद्दल मी अजित दादांकडे आजच्या भेटीत सविस्तर माहिती दिली," असं दोन दिवसांपूर्वी अजित पवारांची भेट घेतल्यानंतर सांगितलं. ठोंबरेंची लहानपणची मैत्रीण माधवी खंडाळकर नावाच्या महिलेने त्यांच्यावर मारहाणीचे आरोप केले.
"ती माझी लहानपणीची मैत्रीण आहे. पुढे आमचा फारसा संबंध आला नव्हता पण मी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विरोधात माधवीला माझ्याविरोधात मारहाणीच्या खोट्या आरोपाचा व्हिडिओ करायला कोणी भाग पाडलं हे समोर आलं पाहिजे. रूपाली चाकणकरच यामागै असल्याचा माझा जाहीर आरोप," असं रुपाली ठोंबरेंनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलेलं. दरम्यान, राष्ट्रवादीत नळावरच्या भांडणांप्रमाणे तू-तू मै-मै करणाऱ्या दोन्ही महिला नेत्यांनी अजित पवार यांनी मागील आठवड्यामध्ये पुण्यातील भेटीदरम्यान समोरसमोर बसवून झापलं होतं. माधवी खंडाळकर या महिलेलं रुपाली चाकणकर यांच्या सांगण्यावरून आपल्याविरोधात मारहाणीचा खोटा व्हिडिओ बनवल्याचा रूपाली पाटील यांचा आरोप होता त्यावर 8 नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी या दोघींनाही समोरासमोर बसवून खडे बोल सुनावले होते. त्यानंतऱ आता त्यांची प्रवक्ते पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली आहे.