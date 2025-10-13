English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऐन दिवाळीत महाराष्ट्र होणार ठप्प? राज्याच्या लाइफ लाईनसंदर्भात चिंता वाढवणारी बातमी

Rural Maharashtra May Be Affected During Diwali: दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तशी काहीशी स्थिती महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 13, 2025, 09:46 AM IST
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्यावर संकट (प्रातिनिधिक फोटो, मूळ फोटो - रॉयटर्सवरुन साभार)

Rural Maharashtra May Be Affected During Diwali: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित थकीत 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळावी यासाठी वेगवेगळ्या 18 संघटनांच्या महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना कृती समितीने आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. आज आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन (ST Workers Protest) सुरू होणार असून आर्थिक मागण्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हे आंदोलन केलं जाणार असल्याने दिवाळीतच राज्यातील ग्रामीण भागाची लाईफ लाइन असलेल्या एसटीला ब्रेक लागण्याची चिन्हं दिसत आहे. असं झालं तर ऐन दिवाळीत ग्रामीण भागातील अनेक व्यवहार ठप्प होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई सेंट्रल ऐवजी आझाद मैदानावर

एसटीमधील महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीमधील 16 संघटना व अन्य एक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनानी सोमवार दिनांक 13 ऑक्टोबर 2025 पासून आंदोलनाची नोटीस दिली आहे. आता हे आंदोलन मुंबई सेंट्रल ऐवजी आझाद मैदानावर होत आहे. यासंदर्भात रविवारी कृती समिती मधील सर्व श्रमिक संघटनांची बैठक मुंबईत पार पडली. त्यामध्ये आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला कृती समिती मधील हणमंत ताटे, श्रीरंग बरगे, संदीप शिंदे, हिरेन रेडकर, पांडुरंग वाघमारे, दादाराव डोंगरे, बंडू फड, संतोष गायकवाड, राजेंद्र मोजाड, विनोद गजभिये, अरुण वीरकर, गौतम कांबळे, विश्वनाथ जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामीण जीवनावर परिणाम

शहरांमध्ये एसटी बसचा मोठ्या प्रमाणात वापरत होत नसला तरी आजही गावागावात पोहोचणारी एकमेव सार्वजनिक सेवा म्हणून एसटीकडे पाहिलं जातं. ग्रामीण भागातील दैनंदिन व्यवहार एसटीवर अवलंबून असतात. त्यातच सणासुदीला सामानासाठी, खरेदीसाठी किंवा इतर कामांसाठी जिल्हा, तालुक्याच्या गावी जाण्यासाठी एसटीचा वापर करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. अशावेळी एसटी बंद झाली तर सर्वसामान्यांचे हाल होतील.

मागण्या काय?

2018 पासून महागाई भत्ता फरक देण्यात आला नसून सन 2020 ते 2024या कालावधीतील वेतनवाढ फरकाची रक्कम थकीत आहे. याशिवाय इतर अनेक रक्कमा थकीत असून एकूण 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाहीत. थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळण्यासाठी एक वेळचा पर्याय म्हणून सरकारने ही रक्कम एसटीला दिली पाहिजे अशी मागणीही कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

कृती समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनेने मशाल मोर्चा व ठिय्या आंदोलनाची वेगळी नोटीस दिली होती. पण आर्थिक मागण्यांचे स्वरूप सारखेच असल्याने सदरची नोटीस मागे घेण्यात आली असून कृती समितीच्या धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

