ऐन दिवाळीत महाराष्ट्र होणार ठप्प? राज्याच्या लाइफ लाईनसंदर्भात चिंता वाढवणारी बातमी

Rural Maharashtra May Be Affected During Diwali: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित थकीत 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळावी यासाठी वेगवेगळ्या 18 संघटनांच्या महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना कृती समितीने आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. आज आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन (ST Workers Protest) सुरू होणार असून आर्थिक मागण्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर हे आंदोलन केलं जाणार असल्याने दिवाळीतच राज्यातील ग्रामीण भागाची लाईफ लाइन असलेल्या एसटीला ब्रेक लागण्याची चिन्हं दिसत आहे. असं झालं तर ऐन दिवाळीत ग्रामीण भागातील अनेक व्यवहार ठप्प होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
एसटीमधील महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीमधील 16 संघटना व अन्य एक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनानी सोमवार दिनांक 13 ऑक्टोबर 2025 पासून आंदोलनाची नोटीस दिली आहे. आता हे आंदोलन मुंबई सेंट्रल ऐवजी आझाद मैदानावर होत आहे. यासंदर्भात रविवारी कृती समिती मधील सर्व श्रमिक संघटनांची बैठक मुंबईत पार पडली. त्यामध्ये आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला कृती समिती मधील हणमंत ताटे, श्रीरंग बरगे, संदीप शिंदे, हिरेन रेडकर, पांडुरंग वाघमारे, दादाराव डोंगरे, बंडू फड, संतोष गायकवाड, राजेंद्र मोजाड, विनोद गजभिये, अरुण वीरकर, गौतम कांबळे, विश्वनाथ जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
शहरांमध्ये एसटी बसचा मोठ्या प्रमाणात वापरत होत नसला तरी आजही गावागावात पोहोचणारी एकमेव सार्वजनिक सेवा म्हणून एसटीकडे पाहिलं जातं. ग्रामीण भागातील दैनंदिन व्यवहार एसटीवर अवलंबून असतात. त्यातच सणासुदीला सामानासाठी, खरेदीसाठी किंवा इतर कामांसाठी जिल्हा, तालुक्याच्या गावी जाण्यासाठी एसटीचा वापर करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. अशावेळी एसटी बंद झाली तर सर्वसामान्यांचे हाल होतील.
2018 पासून महागाई भत्ता फरक देण्यात आला नसून सन 2020 ते 2024या कालावधीतील वेतनवाढ फरकाची रक्कम थकीत आहे. याशिवाय इतर अनेक रक्कमा थकीत असून एकूण 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाहीत. थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळण्यासाठी एक वेळचा पर्याय म्हणून सरकारने ही रक्कम एसटीला दिली पाहिजे अशी मागणीही कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनेने मशाल मोर्चा व ठिय्या आंदोलनाची वेगळी नोटीस दिली होती. पण आर्थिक मागण्यांचे स्वरूप सारखेच असल्याने सदरची नोटीस मागे घेण्यात आली असून कृती समितीच्या धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे.