'...आणि देवेंद्र फडणवीस त्या गटारात पाय सोडून बसले आहेत'; ठाकरे सेनेचा हल्लाबोल

Shivsena UBT Slams BJP: "महानगरपालिकांच्या निवडणुका संपून निकाल लागले व आता काही ठिकाणी महापौर बसवण्याच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने प्रशासकांचे अंदाधुंद राज्य संपले व लोकप्रतिनिधींचे राज्य आले असे मानायला हरकत नाही. अर्थात मुख्यमंत्री महोदयांची तशी इच्छा असेल तर. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 10 ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे महापौर बसणार. हातात सत्ता, पैसा व पोलीस असले की, राज्यातील कोणत्याही शहरात काय, तर चंद्रावर आणि मंगळावरही भाजप त्यांचा महापौर बसवू शकतो व ‘बघा, चंद्र-मंगळावर आम्ही हिंदू-मराठी महापौर बसवल्याचा’ ढोल ते वाजवू शकतात!" असा टोला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.
"मुंबईच्या महापौरपदी भाजपने रितू तावडे यांची निवड केली. यामुळे एक झाले, मुंबईतला मराठी हा हिंदूच आहे हे भाजपला मान्य करावे लागले. शिवसेनेने मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर रण पेटवले. त्यामुळे भाजपास मनाविरुद्ध का होईना, पण महापौरपदासाठी मराठी चेहरा द्यावा लागला. याचे श्रेय शिवसेनेलाच आहे. अर्थात कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहणार? महापौरपदाची वस्त्रे परिधान करण्याआधीच त्यांनी घोषणा केली की, मुंबईतून बांगलादेशींना घालवून देऊ. हे योग्यच आहे, पण होणाऱ्या महापौरांची ही भूमिका पंतप्रधान मोदी यांना मान्य आहे काय?" असा सवाल 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावला आहे.
"बांगलादेशात मंदिरांवर हल्ले व हिंदूंच्या हत्या सुरू असताना भारताने अर्थसंकल्पातून बांगलादेशला कोट्यवधींचे दान द्यावे हे संतापजनक तितकेच रहस्यमय आहे हे मुंबईच्या होणाऱ्या महापौरांनी समजून घेतले पाहिजे. बाजूच्या मीरा-भाईंदरमध्ये भाजपने अमराठी महापौर केला. तेथील मराठी जनांची मागणी धुडकावून लावली. भाजपच्या हिंदुत्ववादाने ‘सत्ता’ स्थापनेसाठी ‘एमआयएम’सारख्या पक्षांशी हातमिळवणी केल्यावर भाजपचे अंगवस्त्र शिंदे गट तरी मागे कसा राहील? मालेगाव महानगरपालिकेत शिंदे गटाने ‘एमआयएम’सोबत निकाह करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हा निकाह ऐन वेळी फसला व तिथे इस्लाम पार्टीच्या शेख नसरीन बानो यांची महापौरपदी निवड झाली. त्यामुळे एमआयएमशी निकाह करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिंदे गटाने आता हिंदुत्व वगैरेवर फार न बोललेलेच बरे. अजित पवारांच्या निधनाचे सुतक कदाचित संपेल, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला लागलेले सुतक काही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी केलेल्या विधानावरुन भाजपावर निशाणा साधला आहे. ‘मी पक्ष आणि चिन्ह पाहून निधी देतो. मशाल चिन्ह असेल तर एक रुपयाचा निधी देत नाही,’ असे उघडपणे बोलणारे ‘भंपक’ व टाकाऊ लोक फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. हा निधी ते कणकवलीच्या पेट्रोल पंपावरून आणत नाहीत. जनतेच्या करांतून येणाऱ्या निधींचे वाटप अलोकशाही पद्धतीने करणे हा सरकारी पैशांचा अपहार आहे. निवडून आलेल्या प्रत्येकाचा सरकारी निधीवर समान अधिकार आहे, पण भाजपने संस्कृतीचे गटार केले व देवेंद्र फडणवीस त्या गटारात पाय सोडून बसले आहेत. त्यामुळे भाजपचे 11 पैकी 10 महापौर, त्यांच्या बगलबच्च्यांचे महापौर काय दिवे लावणार ते स्पष्टच आहे. तरीही सर्वच महापौर मंडळाचे अभिनंदन करण्याचा सुसंस्कृतपणा आम्ही दाखवत आहोत!" असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.