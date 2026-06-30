ठाकरेंचा पक्ष का सोडला? सचिन अहिर यांची पहिली प्रतिक्रिया; केला मोठा खुलासा

Sachin Ahir : महाराष्ट्रात पुन्हा एक मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. ठाकरेंचे अत्यंत विश्वासू नेते असलेले सचिन अहिर यांनी बंडखोरी केली आहे. सचिन अहिर यांनी ठाकरेंची साथ सोडली आहे. ठाकरेंचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदेसेनेकडून विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरला आहे. यामुळे विधान परिषद उपसभापती निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. सचिन अहिर यांच्या बंडखोरीची मागची इमसाईड स्टोरी समोर आली आहे. ठाकेरेंची साथ सोडल्यानंतर सचिन अहिर यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. पक्ष का सोडला याबबात सचिन अहिर यांनी मोठा खुलासा केला आहे.
सचिन अहिर यांनी भारतीय कामगार सेना आणि बेस्ट कर्मचारी सेनेच्या पदावरून राजीनामा दिला आहे. सचिन अहिर यांनी आदित्य ठाकरे यांना आज सकाळी संपर्क करून पक्ष सोडणार संदर्भातील दिली होती माहिती. सचिन अहिर यांनीच ही माहिती दिली. मागील 3 दिवसांपासून सचिन आहीर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात होते. ही माझी वैयक्तिक राजकीय भूमिका असल्याचे सचिन अहिर यांनी सांगितले. तीन दिवसांंपासून ऑपरेशन टायगर सुरु होते असे देखील सचिन अहिर यांनी सांगितले. मी मूळचा शिवसेनेचा आहे. अजून काही आमदार देखील टेक्निकली मूळचे शिवसेनेचे असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे. पुढील 2 वर्षाकरिता उपसभापती पद हे सचिन अहिर यांच्याकडे असणार आहे.
सचिन अहिरांच्या उमेदवारीमुळे मुंबईतील वरळी मतदार संघांचे राजकीय गणित बदलणार आहे. अहिरांमुळे आदित्य ठाकरेंच्या अडचणी वाढणार आहेत. वरळीत शिवसेनेचं प्राबल्य वाढण्यास मदत होईल. अहिरांना शिवसेनेची उमेदवारी आदित्य ठाकरेंसाठी धोक्याची घंटा ठरु शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत सचिन अहिर आदित्य ठाकरेंना आव्हान देण्याची शक्यता आहे.