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ठाकरेंची साथ सोडली आणि तासाभरात मिळालं थेट मंत्रीपदाच्या दर्जाचं सर्वात मोठ पद

उद्धव ठाकरे यांना आणखी मोठा धक्का बसला आहे. एका बड्या नेत्याने ठाकरेंची साथ सोडली आहे. मात्र, ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या या बड्या नेत्याला तासाभरात मंत्रीपदाच्या दर्जाचं सर्वात मोठ पद मिळाले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 30, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:29 PM IST
ठाकरेंची साथ सोडली आणि तासाभरात मिळालं थेट मंत्रीपदाच्या दर्जाचं सर्वात मोठ पद

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ठाकरेंची साथ सोडली आणि तासाभरात मिळालं थेट मंत्रीपदाच्या दर्जाचं सर्वात मोठ पद
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