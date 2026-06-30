ठाकरेंची साथ सोडली आणि तासाभरात मिळालं थेट मंत्रीपदाच्या दर्जाचं सर्वात मोठ पद

Sachin Ahir join Eknath shinde shivsena vidhan parishad : महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक घडामोड घडली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासह आणि आदित्य ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी आपला मतदार संघ सोडणारे ठाकरेंचे सर्वात विश्वासू नेते सचिन अहिर यांनी धक्कादायक राजकीय निर्णय घेतला. सचिन अहिर यांनी टाखरेंची साथ सोडली आहे. मात्र, ठाकरेंची साथ सोडल्यांनतर तासाभरातच त्यांना थेट मंत्रीपदाचा दर्जाचं मिळालं सर्वात मोठ पद मिळाले आहे.
ठाकरेंचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदेसेनेकडून विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरला आहे. महायुतीचे उमेदवार म्हणून त्यांनी हा अर्ज भरला आहे. सचिन अहिर यांच्या या राजकीय निर्णयबाबात कमालीची गुप्ताता बाळगण्यात आली होती. आठच दिवसांपूर्वी सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकनाश शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या पाठोपाठ सचिन अहिर यांनीही ठाकरेंना राम राम ठोकला आहे.
ठाकरेंची साथ सोडणाऱ्या सचिन आहिर यांना तासाभरात मोठं पद मिळाले आहे. निलम गोऱ्हे उपसभापती पदासाठी अर्ज भरणार होत्या. त्या अर्ज भरण्यासाठी दाखल देखील झाल्या होत्या. मात्र, ऐनवेळी सचिन अहिर विधानभवनात दाखल झाले. सचिन अहिर यांनी महायुती तर्फे विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरला. उपसभापतीपदाचा एकूण 5 वर्षांचा दांडगा अनुभव असलेल्या निलम गो-हेंऐवजी सचिन अहिरांना उमेदवारी दिल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. अनेक नेते पक्ष सोडून महायुतीत आले आहेत. अनेकांना मंत्रीपद तसेच मोठ्या पदाचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, अनेकांच्या पदरात नाराजी पडली आहे. अशातच ठाकरेंची साथ सोडून महायुतीत आलेल्या सचिन अहिर यांना तासाभरात विधान परिषद उपसभापती पदाची लॉटरी लागली आहे. यामुळे महायुतीतील अनेक नेत्यांमध्ये नाराजीची लाट पसरल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. शिंदेच्या दोन बड्या नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे आपली नाराजी उघड केल्याचे देखील बोलले जात आहे.
सचिन अहिर ठाकरे गटाचे सध्याचे विधानपरिषदेचे आमदार
विधानसभा निवडणुकीत तीन वेळा, विधानपरिषदेवर एकदा विजयी
वरळीमधून 1999, 2004, 2009च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी
2009मध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्रिपदी
26 जुलै 2019ला राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत दाखल
2020मध्ये अखंड शिवसेनेच्या उपनेतेपदी
2022 मध्ये विधानपरिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली होती.