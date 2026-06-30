शिंदेंसह एकालाच माहीत होते सचिन अहिर काय करणार? पण भाजपच्या आमदाराने फोडली बातमी

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आजपर्यंतची सर्वात गुप्त घडामोड घडली आहे. एखाद्या चित्रपटात किंवा वेब सिरीज मध्ये पहायला मिळतो तसा सस्पेंस पहायला मिळाला. शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरण्यासाठी विधानभवनात पोहचल्या. मात्र, त्यांना थांबवण्यात आले. थोड्याच वेळात ठाकरेंचे सर्वात विश्वासू आमदार सचिन अहिर विधानभवनात दाखल झाले. ठाकरेंचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदेसेनेकडून विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरला. या बातमीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे भाजपच्या आमदाराने शिवसनेची बातमी फोडली. पण, एकनाथ शिंदेंसह फक्त एकाच मंत्र्याला माहित होते सचिन अहिर काय करणार आहेत? जाणून घेऊया हा मंत्री कोण आहे. तसेच शिवसेनेची बातमी फोडणाऱ्या आमदाराचे नाव काय आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसनेले पुन्हा मोठे खिंडार पडले आहे. ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे, उत्तर पूर्व मुंबईचे संजय दिना पाटील अशी या खासदारांची नावे आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या या ऑपरेशन टायगरची महाराष्ट्रात जोरदार चर्चा होती. या संदर्भातील अनेक बातम्या समोर येत होत्या. गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत होत्या. मात्र, सचिन अहिर यांच्याबाबात कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली. कुणालाच काहीच माहित नव्हते.
शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरण्यासाठी विधानभवनात पोहचल्या. मात्र, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु होत नव्हती. अचानक सचिन अहिर विधानभवनाक पोहचले. अर्ज भरायला विलंब का होत आहे हे कळत नव्हते. इतक्यात सचिन अहिर दाखल झाले. सचिन अहिर यांनी ठाकरेंचा पक्ष सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेतून थेट विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाचा अर्ज भरला. विधानभवनात घडत असलेल्या या मोठ्या राडकीय घडामोडीबाबत कुणालाच काहीच माहित नव्हते. विधान परिषदेचे भाजप आमदार प्रविण दरेकर यांनी शिवसेनेची ही बातमी फोडली. सचिन अहिर यांनी विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरल्याची माहिती त्यांनीच दिली. --'ये तो अभी झाँकी है, ऑपरेशन अभी बाकी है' असं सूचक विधान भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले. डॅमेज कंट्रोलसाठी आता आदित्य ठाकरेंना वरळीत सभा घ्यावी लागेल असा टोला देखील लगावला.
ही माझी वैयक्तिक राजकीय भूमिका असल्याचे सचिन अहिर यांनी उपसभापती पदासाठी अर्ज भरल्यानंतर सांगितले. मागील 3 दिवसांपासून सचिन आहीर हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात होते. सचिन अहिर यांनीच प्रतिक्रिया देताना ही माहिती. तीन दिवसांंपासून शिंदेंचे हे ऑपरेशन टायगर सुरु होते. सचिन अहिर यांच्या या राजकीय निर्णयाबाबत एकनाथ शिंदे यांच्यासह फक्त मंत्री उदय सामंत यांना महिती होती अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. एकनाथ शिंदे आणि उदय सामंत यानांच याबाबत माहिती होती. एकनाथ शिंदे यांच्या धक्कातंत्रामुळे उद्धव ठाकरे यांचे टेन्शन वाढले आहे.