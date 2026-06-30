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ठाकरेंचा पक्ष फोडणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खळबळ! शिंदेचे 2 बडे नेते नाराज; कारण फक्त एकच व्यक्ती

ठाकरेंचा पक्ष फोडणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खळबळ सुरु असल्याचे समजते. शिंदेचे 2 बडे नेते नाराज झाले आहेत. याला फक्त एकच व्यक्ती कारण  ठरला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 30, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:04 PM IST
ठाकरेंचा पक्ष फोडणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खळबळ! शिंदेचे 2 बडे नेते नाराज; कारण फक्त एकच व्यक्ती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ठाकरेंचा पक्ष फोडणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खळबळ! शिंदेचे 2 बडे नेते नाराज; कारण फक्त एकच व्यक्ती
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