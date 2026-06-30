/ठाकरेंचा पक्ष फोडणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खळबळ! शिंदेचे 2 बडे नेते नाराज; कारण फक्त एकच व्यक्ती

Shivsena Eknath Shinde Opration Tiger : ठाकरेंच्या 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. यांनतर ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याची मोठी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत. ऑपरशन टायगर यशस्वी केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का दिला. ठाकरेंचे अत्यंत विश्वासू नेते असलेले सचिन अहिर यांनी ठाकरेंची साथ सोडत एकनाथ शिंदेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाकेरेंचा पक्ष फोडणाऱ्या शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत खळबळ सुरु झाली आहे. अचानक घडलेल्या राजकीय घडामोडीमुळे शिंदेचे 2 बडे नेते नाराज झाले आहेत. कारण फक्त एकच व्यक्ती ठरला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आश्चर्यकारक घडामोड घडली. ठाकरेंचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदेसेनेकडून विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरला आहे. यामुळे विधान परिषद उपसभापती निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. सचिन अहिरांच्या शिंदेसेनेतील अनपेक्षीत उमेदवारीनं शिवसेनेत अंतर्गत नाराजी उफाळल्याची चर्चा रंगली आहे. सचिन अहिर यांनी शिंदेसेनेकडून विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरल्याने शिंदेंचे दोन बडे नेते नाराज झाले आहेत. सचिन अहिर यांनी शिंदेसेनेकडून विधान परिषद उपसभापती पदासाठी अर्ज भरल्याने निलम गोऱ्हे आणि कृपाल तुमाने नाराज झाले आहेत.
विधानपरिषद उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास होत असलेला उशीर यावरुनच एखाद्या आयात उमेदवाराला संधी दिली जाऊ शकते याची निलम गोऱ्हे यांना कल्पना होती. उपसभापतीपदा ऐवजी आता पक्षाकडून महत्वपूर्ण जबाबदारी दिली जाण्याचे आश्वासन निलम गोऱ्हे यांना दिल्याचे समजते. पक्ष देईल ती जबाबदारी निश्चित पार पाडणार असं निलम गोऱ्हे म्हणाल्या. उपसभापतीपदाचा एकूण 5 वर्षांचा दांडगा अनुभव असलेल्या निलम गो-हेंऐवजी सचिन अहिरांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर निलम गो-हेंना पक्ष कोणती महत्वाची जबाबदारी देणार याकडे लक्ष लागले आहे. महायुतीकडून गोऱ्हे यांच्याऐवजी विधान परिषद उपसभापती पदासाठी सचिन अहिर यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे.
कृपाल तुमाने देखील उपसभापती पदासाठी शर्यतीत होते. विधान परिषद ऊपसभापतीपदासाठी कृपाल तुमाने यांनी पक्षाकडे बाजू मांडल्याची माहिती समोर येत आहे. मला अडीज वर्ष मंत्रीपद देण्याचं आश्वासन देण्यात आले आहे, मी खासदार होतो त्यामुळे विधान परिषद ऊपसभापतीपदासाठी आपल्याला शर्यतीत ठेवू नये असा निरोप त्यांनी पक्षाला दिला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे, भविष्यात मंत्रीपद मिळाल्यास जिल्ह्यात 10 आमदार निवडून आणू असेही कृपाल तुमाने म्हणाल्याचे समजते. आपल्याला पुन्हा दिल्लीतच जाण्याची इच्छा आहे असाही निरोपही त्यांनी दिल्याचे समजते.