/सचिन अहिर शिंदेंकडे गेले, आदित्य ठाकरेंना तिहेरी धक्का, झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांचे विश्लेषण

मुंबई : विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी अनपेक्षीतपणे शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून अर्ज भरल्यानंतर गेल्या आठ दिवसात दुसऱ्यांदा शिंदेंनी ठाकरेंना धक्का दिला आहे. या संदर्भात झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी या घटनेचे भविष्यात काय पडसाद पडतील याचे सखोल विश्लेषण केले आहे.
सचिन अहिर यांची हे पाऊल हे ठाकरेंच्या पुढच्या राजकीय वाटचालीच्या दृष्टीने अत्यंत मोठी अडचणीच ठरू शकते. बघता बघता वरकरणी बघायला गेलं, तर सचिन अहीर यांचा प्रवेश एका आमदाराचा प्रवेश आणि त्या आमदाराला उपसभापतीपदाची उमेदवारी मिळणं वगैरे इतकाच मर्यादित नाही, असे कमलेश सुतार यांनी सांगितले.
सचिन अहीर हे एके काळचे मंत्री राहिलेले आहेत. म्हाडाचे उपाध्यक्ष राहिलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते त्या वरळी विधानसभेत त्यांची ताकद आहे. त्यांचा बालेकिल्ला आहे, जिथून स्वतः आदित्य ठाकरे निवडून येतात. आदित्य ठाकरेंना यांना पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक लढायची होती त्यावेळी 2014 ला त्यांचा मार्ग सुकर करण्यासाठी जे काही प्रवेश पक्षात केले होते. त्यात सचिन अहिर यांचा नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. तसेच त्यावेळचे वरळीचे सिटींग सुनील शिंदे होते. त्यांना माघार घेण्यासाठी आणि सुनील शिंदे यांच्या नेहमीच विरोधात तिथे लढणारे आणि वरळीचे स्ट्रॉंग मॅन म्हणून ओळखले जाणारे सचिन अहिर यांचा तिथे पक्षात प्रवेश करून घेतला गेला, २०१४ ला आदित्य ठाकरेंचा मार्ग सूकर करण्यात आला होता, असेही कमलेश सुतार यांनी सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीला सुनील शिंदे अनुपस्थित होते. ते शिंदेच्या संपर्कात आहे, बोलले जात होते. पण सचिन अहिर हे शिंदेच्या शिवसेनेत गेल्याने आपल्या त्यांचा एकूण प्रभाव क्षेत्राचा विचार करावा लागेल. आदित्य ठाकरेंचा मतदार संघ असलेला वरळी आणि लोअर परळचा काही भाग हा सचिन अहिर यांचा प्रभाव क्षेत्र राहिलेला आहे. आजही त्यांची ताकद त्या भागात आहे. ज्यांना माहिती नसेल त्यांच्यासाठी पण ते अरूण गवळी यांचे सख्खे भाचे आहेत. अरुण गवळी यांचेही या भागामध्ये प्राबल्य राहिल आहे. स्वतः अरुण गवळी यांनी तिथून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. अशीही माहिती कमलेश सुतार यांनी दिली.
दक्षिण मध्य मुंबईतून सचिन अहिर हा एक अत्यंत ताकदवान मोहरा शिंदेच्या हाताला लागला आहे. त्यांचा शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश हा आगामी काळामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी धक्का किंवा केवळ एक आमदार गेले आहेत असा कुठलाही भाग नाही, तर याचे या तीन सगळ्यात मोठे अर्थ या क्षणाला उपस्थित होत आहेत. शिंदेच्या हाताला एक मोठा मोहरा लागलाय, त्यांनी ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. दुसरा असं जो मी सांगितला की, आदित्य ठाकरेंसाठी आगामी काळात वरळीतून निवडून येणं फार मोठं चॅलेंज सचिन अहीर यांच्या जाण्याने उभं राहू शकतं. उद्या तिथे सचिन अहिरच उमेदवार असून शकतात. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंना जर 2029 ची विधानसभा निवडणूक लढवायची आहे, तर ती कशी लढवणार हा प्रश्न उपस्थित होतो, असे कमलेश सुतार यांनी विश्लेषण केले.
२०२४ मध्येसुद्धा वरळीत शिंदेंनी उमेदवार शोधला होता पण तिथे स्ट्राँग उमेदवार मिळाला नाही. मिलिंद देवरा यांना त्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरविले होते. तसेच मनसेनीही संदीप देशपांडे यांना उमेदवारी दिली होती. मनसेची तिथे ताकद आहे. पण या सगळ्या घडामोडीनंतर सचिन अहिर यांचं जाणं सगळ्यात मोठी धोक्याची घंटा कोणासाठी आहे तर ती आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी असणार आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये शिंदेनी फक्त धक्का दिलेला नाही. आगामी काळातल राजकारण कुठल्या दिशेने जात आहे. शिंदेनी किती मोठ्या प्रकारात ही पकड पक्षावर घेण्याचा प्रयत्न केलाय आहे. संघटनात्मक दृष्टीने आमदार गेले, खासदार गेले, संघटनेतली काही माणसं त्यांच्या सोबत गेली आणि आता मुंबईतला सचिन अहीर जाण्यानंतर म्हणजे एकनाथ शिंदे पक्षामध्ये एक स्ट्रॉंग मॅन म्हणून ओळखले जायचे. उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्ती होते. स्ट्रॉंग मॅन म्हणूनच नेहमी सचिन अहिर यांची ओळख राहिलेली आहे. ते स्वतः युनियनचे अध्यक्ष आहेत. कामगार युनियन मध्येच कामगार चळवळीत राहिलेले आहेत. त्यांचा मध्य मुंबईमध्ये त्यांचा अत्यंत चांगला प्राबल्य आहे. युवकांमध्ये पॉप्युलर आहेत. एक असा चेहरा सोबत निघून जाणं, हा आगामी काळामध्ये सुद्धा संघटनात्मक दृष्टीने धक्का आहे. एका बाजूला संघटनेची पडझड सुरू आहे. कालच उद्धव ठाकरे सगळ्या बंडखोर खासदारांचा मतदारसंघाचा दौरा करून आले. त्याच्यानंतर ही घटना घडते म्हणजे उद्धव ठाकरेंना उसंत सुद्धा किंवा श्वास घ्यायला सुद्धा मिळत नाही. त्याच्या पाठोपाठ धक्क्यावर धक्के मिळतात आणि सचिन अहिर यांच जाणं मुंबईतला एक मोठा चेहरा आहे. मुंबईतला एक मोठं नाव आहे. सचिन अहिर यांचं इथे जाणं हे फार मोठं धक्का आपण म्हणू शकतो.