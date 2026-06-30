'मी पक्ष सोडलेला नाही,' सचिन अहिर यांचं मोठं विधान, एकनाथ शिंदेंसमोर म्हणाले 'मान ठेवून मी...'

सचिन अहिर यांनी उपसभापतीपदाची उमेदवारी दिल्यानंतर एकनाथ शिंदेंचे आभार मानले आहेत. तसंच सोबत नसताना कसे नालायक आहोत हे सांगितलं जाणं दुर्देवी आहे असं सांगत ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका केली. ज्यांनी कधी दगड उचलला नाही ते शिकवू लागले तर काय बोलणार? असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. दरम्यान यावेळी त्यांनी मी कोणताही पक्ष सोडलेला नाही असं सांगितलं. यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यावर एकनाथ शिंदे यांनी नेमकं काय गणित आहे हे समजावून सांगितलं. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
तुम्ही नाराज असल्याने पक्ष सोडला का? असं विचारलं असता सचिन अहिर यांनी मी कोणताही पक्ष सोडलेला नाही असं सांगितलं. उपसभापतीपदाची जबाबदारी दिलं जाणं माझ्यासाऱख्या कार्यकर्त्याचा बहुमान आहे. तो ठेवून पुढील काम करणार आहे असं ते म्हणाले.
दरम्यान पक्ष सोडला नाही याचा अर्थ काय? असं विचारलं असता एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, "ते आमदार झाले तेव्हा आम्ही त्यांना मतदान केलं आहे. आम्ही आमचं कर्तव्य पार पडलं. तेव्हा ते धनुष्यबाण चिन्हावर आणि शिवसेनेकडून लढले होते. आज धनुष्यबाण आणि शिवसेना आमच्याकडे आहे. म्हणजे ते शिवसेनेतच आहेत".
सचिन अहिर यांनी यावेळी सांगितलं की, "मी एकनाथ शिंदेंचे आभार मानतो. त्यांनी माझ्यासारख्या कार्यकर्कत्याला उपसभापतीपदाचा मान दिला आहे. तळागाळातील कार्यकर्ताही या पदावर जाऊ शकतो हे त्यांनी दाखवलं आहे. मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांना कॉमन मॅन उपाधी मिळाली होती. सर्वसामान्यांसाठी काम करण्याचं काम त्यांच्या निमित्ताने मला मिळाली आहे. पदाची गरिमा ठेवण्याचं काम करेन. मी शिंदेंसोबत जिद्दीने, जोमाने काम करणार आहे".
सोबत नसताना कसे नालायक आहोत हे सांगितलं जाणं दुर्देवी आहे. याबद्दल वेगळ्या व्यासपीठावर बोललं जाईल असं यावेळी ते म्हणाले. ज्यावेळी आपल्याकडे लोक येतात तेव्हा स्वार्थाचा विचार करत नाही. पण गेल्यानंतर बोललं जातं, त्यावर योग्य वेळी उत्तर देईन असंही ते म्हणाले.
आदित्य, उद्धव ठाकरे यांनी जी जबाबदारी दिली ती मी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. योग्य वाटलं तिथे शासनाचं कौतुकही केलं आहे. माझं योगदान लोकांना माहित आहे. काही लोकांना आम्हीच आहोत असं वाटत आहे अशी टीका त्यांनी केली. एकनाथ शिंदे जी जबाबदारी देतील ती पार पाडणार असं सांगत त्यांनी विधानसभा निवडणूक उमेदवारीवर भाष्य करण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. शिव्यांची संस्कृती नाही. लाखोली वाहण्याचं काम सुरु आहे. खासदारांच्या मतदारसंघात जाऊन ते केलं जात आहे. त्यांच्यासोबत असताना चांगले होते आणि आता वाईट झाले. ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे. जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी दिला.