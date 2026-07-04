/महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा खुलासा! ठाकरेंची साथ का सोडली; सचिन अहिर यांनी अखेर खरं कारण सांगितले

Sachin Ahir To The Point Interview with Kamlesh Sutar : मागील काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऑपरेशन टॉयगर सुरु आहे. ठाकरेंचे 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यानंतर शिंदेनी ठाकरेंना आणखी एक धक्का दिला. ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू सहकारी सचिन अहिर यांनी शिंदेंसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत सचिन अहिर यांनी ठाकरेंची साथ का सोडली यामागचे खरं कारण सांगितले आहे.
सचिन अहिर यांनी त्यांचा मतदार संघ आदित्य ठाकरे यांना दिला. अदित्य ठाकरे वरळीतून दोनदा निवडून आले. यावर देखील सचिन अहिर यांनी भाष्य केले. आदित्य यांना निवडून आणण्यासाठी मी आणि इतर लोकांनी काम केले. एखादं नेतृत्व घडत असताना त्याला आपण शेवटपर्यंत साथ द्यायला पाहिजे असे सचिन अहिर म्हणाले.
मी फक्त वरळी मतदार संघापुरता मर्यादित न राहता राज्यभर संघटना वाढवण्यासाठी काम केले. मी संधीचं सोनं करण्याचं काम केलं. मी देखील 2014 साली मंत्री राहिलो होतो, त्यानंतर माझी निवडणूक लढण्याची पूर्ण तयारी होती, त्यावेळी मी सहकार्याची भूमिका घेतली.
वरळीचा सातबारा कुणाच्या नावावर नाही. भविष्यकाळात ते वरळीकर ठरवतील. मी राष्ट्रवादीतून शिवसनेनेत आलो. यावेळेस ठाकरे कुटुंबातील एक व्यक्ती समाजसेवा करण्यासाठी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतो त्यावेळी त्यांना विरोध करायचा की साथ द्यायची असा प्रश्न होता. त्यावेळी मी साथ देण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरेंनी पद दिले, विश्वास दिला, मान सन्मान दिला, कधीच डावलले नाही असे सचिन अहिर यांनी सांगितले. असं सगळं असताना ठाकरेंची साथ सोडण्याचा निर्णय का घेतला यामागचे खरं कारण सचिन यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत सांगितले आहे. मी माझं राजकारण वरळी किंवा एका मतदार संघापुरतेमर्यादित न ठेवता राज्यपातळीवर नेण्याचा निर्णय घेतला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात गरजूंना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे काही मिळाले नाही किंवा डावलले गेले म्हणून मी ठाकरेंची साथ सोडलेली नाही. एकनाथ शिंदेंसोबत जाण्याचा माझा वैयक्तिक निर्णय असल्याचे सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले.