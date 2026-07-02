/वरळीत ठाकरेंच्या अस्तित्वालाच आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता! आदित्य ठाकरे विरुद्ध सचिन अहिर लढत होणार?

सचिन अहिरांच्या जाण्याने ठाकरेंच्या सेनेला मोठा धक्का बसलाय. कारण सचिन अहिर हे फक्त ठाकरेंच्या पक्षातले एक नेते नव्हते तर आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय होते. आदित्य ठाकरेंच्या २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकीतील विजयातही अहिरांची भूमिका महत्वाची होती. पण आता अहिर शिंदेंच्या शिवसेनेत गेल्याने पुढच्या निवडणुकीत सचिन अहिर आणि आदित्य ठाकरेंमध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
मुंबईतील वरळी....शिवसेनेचा बालेकिल्ला...आदित्य ठाकरे यांनी पहिली टर्म पुर्ण केल्यानंतर दुसऱ्यांदाही ते निवडून आले... पण यावेळेस ठाकरेंचं विजयाचं मार्जिन मात्र मोठ्या प्रमाणात कमी झालंय. पण आता वरळीत ठाकरेंच्या अस्तित्वालाच आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण सचिन अहिर यांनी ठाकरेंची सोडलेली साथ... गेल्या निवडणुकीत ठाकरेंसोबत खांद्याला खांदा लाऊन उभे असणारे सचिन अहिरांनी आता शिंदेंचा हात पकडलाय. त्यामुळे वरळीत आदित्य यांच्यासमोर सचिन अहिरांचंच आव्हान आता निर्माण होऊ शकतं.... 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीत सचिन अहिर विरुद्ध आदित्य ठाकरे यांच्यात सामना रंगण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. एकीकडे वरळीत 2014 मध्ये आपण विकासकामं केल्याचा दावा अहिरांनी केलाय तर दुसरीकडे ठाकरेंनीच वरळीचा चेहरा मोहरा बदलवल्याचा दावा पेडणेकरांनी केलाय.
सचिन अहिर हे स्वतः वरळी भागातून येतात. राष्ट्रवादीमध्ये असताना इथून त्यांनी निवडणूक सुद्धा लढवली होती. पण शिवसेना प्रवेशानंतर ते काही दिवसातच ठाकरेंचे निकटवर्तीय बनले. वरळीत त्यांनी सेनेला बळ दिलं. आदित्य ठाकरेंच्या वरळीतील विजयात सुद्धा त्यांची महत्वाची भूमिका असल्याचं बोललं जातं. पण आता अहिरांनी साथ सोडल्याने येणारी निवडणूक ही ठाकरेंसाठी सोपी नसणार हे निश्चित.. आदित्य ठाकरेंविरोधातच उभं राहण्याचा आपला विचार नसल्याचं अहिरांनी म्हटलंय.
त्यातच आदित्य ठाकरेंसाठी ज्यांनी वरळीतील उमेदवारीवर २०१९ मध्ये पाणी सोडल ते सुनील शिंदें सुद्धा ठाकरेंची साथ सोडणार अशा चर्चा होत्या. पण त्याला शिंदेंनीच पुर्णविराम दिलाय. तर दुसरीकडे पेडणेकरांनीही हे दावे फेटाळलेयत.
आदित्य ठाकरेंसाठी तत्कालिन आमदार सुनील शिंदेंनी दोन पावलं मागे घेत आपला मतदारसंघ ठाकरेंना दिला. त्यानंतर सचिन अहिर कायम ठाकरेंसोबत उभे राहीले, मतदारसंघ बांधला.. पण आता वेगाने बदलत जाणाऱ्या समिकरणांमुळे येणारी निवडणूक ठाकरेंसाठी अनेक आव्हानं घेऊन येणार हे नक्की.