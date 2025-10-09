English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अशा लोकांना किती दिवस...', योगेश कदमांवरुन थेट फडणवीसांना सवाल; 'उद्या दाऊद मुंबईत...'

Sachin Ghaywal Arms License: थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या आमदाराने सवाल केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 9, 2025, 01:25 PM IST
ठाकरेंच्या आमदाराचा थेट सवाल (प्रातिनिधिक फोटो)

Sachin Ghaywal Arms License: पुण्यातील फरार गुंड निलेश घायवळच्या भावाला म्हणजेच सचिन घायवळला शस्र परवाना देण्यासाठी राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. असं असतानाच आता उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या अशा मंत्र्यांना किती दिवस वाचवणार आहात? असा सवाल पत्रकार परिषदेमधून विचारला आहे. एवढ्यावरच न थांबता कदमांचा राजीनामा घेईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही असंही ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदाराने स्पष्ट केलंय.

लाखो रूपयांची कॅश कुणाची?

"निलेश घायवळ देशाबाहेर गेला आहे. त्याच्या भावाला सचिन घायवळला योगेश कदमांनी शस्त्र परवाना मंजूर केला आहे. याची एक प्रक्रिया आहे. पोलिसांकडून सर्व तपासणी केली जाते. हा सोपा विषय नाही. समाजात त्यांची इभ्रत असावी लागते. निलेश घायवळचा तो सख्खा भाऊ आहे. अनेक गुन्हे त्याच्यावर आहेत. पोलिसांनी तसा अहवालही दिला होता. पुरव्याअभावी झालेली सुटका म्हणजे निर्दोष सुटका नाही. योगेश कदमांकडे अपील आले. तेव्हा पोलिसांनी सर्व बाजू मांडून तो गुन्हेगार असल्याचे सांगितले. पैसे ने आण करण्यासाठी याला शस्त्र हवे होते. लाखो रूपयांची कॅश कुणाची? खुनाचा गुन्हा होता त्याच्यावर, अशा माणसाला गृहराज्यमंत्री शस्त्र परवाना देतात," असं म्हणत ठाकरेंच्या पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी सचिन घायवळच्या शस्र परवाना प्रकरणावरुन अचडणीत सापडलेल्या गृहराज्य मंत्र्यांवर निशाणा साधला.

मुख्यमंत्री अशा लोकांना किती दिवस वाचवणार?

"20 वर्ष शिक्षक असल्याचे घायवळच्या भावाने सांगितले आहे. शिक्षकाला कशाला हवीय बंदूक. बांधकाम व्यावसायिक असल्याने शस्त्र पाहिजे असल्याचे सांगितले. दुसऱ्यांचे हातपाय तोडण्यासाठी शस्त्र देता का?" असा सवाल परब यांनी विचारला. "पोलिसांनी पार्श्वभूमी सांगितली आहे. पोलिस प्रामाणिकपणे अशांना शस्त्र मिळू नये म्हणून प्रयत्न करतात. आणि आमच्यासारखे आवाज उठवणारे यांच्यासारख्यांचा जीव घेतला तर…" असा सवाल परबांनी केला. "पोलिसांचे नितीधैर्य खच्चीकरण करण्याचे काम केले आहे. मुख्यमंत्री अशा लोकांना किती दिवस वाचवणार आहात? मुली नाचवून दलालीचे जे पैसे खातात, गँगस्टर्सला पोसण्याचे काम करतात. 
मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर हे चिखलफेक करतात," अशी टीका परबांनी केली.  

...तर रस्त्यावर उतरु

"अधिवेशनात तर आवाज तर उठवूच पण मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई नाही केली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू," असा इशाराही परबांनी दिला. "योगेश कदम यांची हकालपट्टी केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही," असंही परब म्हणाले.

कोर्टात जाणार

"कुणाचाही दबाव असेल पण अधिकारांची जाणीव असायला हवी. योगेश कदम यांची सही आहे, तेच याला जबाबदार आहेत. हा गुंड आहे व गुंडाचा भाऊ आहे असंही पोलिसांनी म्हटले आहेत. ज्या ग्राऊंडवर पोलिसांनी परवाना नाकारला, तसा यांनीही नाकारला हवा होता," असं म्हणत परबांनी निशाणा साधला. "डान्सबार, वाळू चोरी प्रकरण आणि हे प्रकरण घेवून मी लोकायुक्तांकडे जाणार आहे. कोर्टातही जाणार आहे," असं परब यांनी सांगितलं.

उद्या दाऊद मुंबईत आला व...

"उद्या दाऊद मुंबईत आला व दोषमुक्त झाला तर त्याला देणार का शस्त्र परवाना?" असा सवालही परबांनी योगेश कदमांसंदर्भातील प्रकरणावर बोलताना विचारला. "हे लंगडे समर्थन देतायत. पोलीस नाकारतात व तुम्ही परवाना देतात. मी आता आरटीआयमधूम सर्व माहिती मागवतो आहे. आतापर्यंत त्यांनी दिलेले सर्व परवाने मी बघणार आहे," असं परबांनी सांगितलं.

फोटो असणे याला मी महत्व देत नाही

"योगेश कदम ज्या खुर्चीत बसतोय त्याचा अपमान करतोय. अर्थपूर्ण व्यवहार असेल किंवा माझ्यासाठी काहीतरी काम नंतर करावे लागेल असं सांगितले असेल. फोटो असणे याला मी महत्व देत नाही. सध्या खूप फोटो काढतात. महत्वाचे काय आहे की त्यांच्यासोबत काय संबंध आहेत. यांनी किती गुंडांना शस्त्र दिली आहेत. याची माहिती मी घेतोय," असं परबांनी स्पष्ट केलं.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदमांचं स्पष्टीकरण

शिक्षक व व्यावसायिक सचिन घायवळ यांनी माझ्याकडे केलेल्या शस्त्र परवाना अपील प्रकरणात, पोलिस विभागाकडून आलेल्या अहवालानुसार, सुनावणीच्या दिवशीपर्यंत त्यांच्या विरोधात कोणतेही गुन्हे प्रलंबित नव्हते, त्यामुळे त्यांना शस्त्र परवाना देण्यात आला आहे , असे स्पष्टीकरण गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ट्विटद्वारे केले आहे. गृह राज्यमंत्री म्हणाले, उपलब्ध कागदपत्रे आणि माननिय न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाने निर्दोष मुक्त केल्याच्या आदेशाचे अवलोकन करून, नियमानुसार सदर प्रकरणात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. म्हणूनच, सध्या चर्चेत असलेल्या अन्य प्रकरणाशी अपीलासंदर्भात माझ्या नियमानुसार केलेल्या कारवाईला जोडणे हे पूर्णपणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे.

