'एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्रपरवाना, त्या व्यक्तीचं नाव फडणवीसांना...', रामदास कदमांचा रोख नेमका कोणाकडे?

Ramdas Kadam : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनिल परब आणि रामदास कदम यांच्यातील आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरी पाहिला मिळत आहे. रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यू प्रकरणी गंभीर आरोप केल्यानंतर अनिल परब यांनी त्यांच्यावर पलटवार करत अनेक गंभीर आरोप केले. त्यानंतर रामदास कदम यांनीही अनेक विषयांमध्ये हात घालत गंभीर आरोप केले आहेत. नुकताच पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ याचा सख्या भाऊ सचिन घायवळ याला मिळालेला शस्त्र परवानाबद्दल गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सचिनला शस्त्र परवाना देण्यासाठी योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याचा माहिती उघडकीस आली आहे. यावर रामदास कदम यांनी स्पष्टीकरण देत त्या एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना मिळाला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचं नाव माहिती असल्याचे ते म्हणाले आहेत.
रामदास कदम यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की, एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना असून मंत्र्यांना आदेश देणा-या व्यक्तीकडून शिफारस झाल्याचा ते म्हणालेत. ते पुढे म्हणाले की, त्या व्यक्तीचं नाव फडणवीसांना कळवलं असून योगेश कदमांना आदेश देणारी 'ती' व्यक्ती कोण, अशी चर्चा आता रंगली आहे.
ते म्हणाले की, योगेश कमदला विचारलं मी, विधिमंडळाच्या एका मोठ्या पदावर बसलेल्या विधानसभेत विधिमंडळात मंत्र्यांना देखील आदेश देणार अशा व्यक्तीने त्याला सांगितलं, तो पण न्यायाधीशच आहे. योगेश कदमने सांगितल तो न्यायाधीशच आहे, मला नवा घ्यायचं नाही. त्याचं नाव योगेश कदमने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. मोठी व्यक्ती आहे. उच्च आसनावर बसलेली व्यक्ती आहे. अशा व्यक्तीने शिफारस केल्यानंतर ही व्यक्ती स्वच्छ असेल, म्हणून गृहराज्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला. कागदपत्र होते” असं रामदास कदम म्हणाले. सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्याच्या योगेश कदमांच्या निर्णयावर रामदास कदम यांनी हा गौप्यस्फोट केला.
तसंच त्यांनी अनिल परबांवर टीका करत म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंचे अर्धवट वकील अनिल परबांनी अकलेचे दिवे पाजळले. योगेश कदम याला नेहमी टार्गेट करण्यात येत आहे. खेडमध्ये अनिल परब यांनी राष्ट्रवादीच्या माजी आमदाराला ताकद दिली. उद्धव ठाकरे यांना भेटून योगेश कदम यांनी मला त्रास दिला जात असल्याचे म्हटले होतं. योगेश कदम मंत्री झाल्याने यांना पोटशूळ उठले, असंही कदम यावेळी म्हणालेत.
ते पुढे म्हणाले की, बाळासाहेबांची बदनामी होईल असं कुठलही वक्तव्य मी करणार नाही. त्यानंतर त्यांनी पुन्हाअकलेचे दिवे पाझळले. मी गृहराज्यमंत्री होतो, गृहराज्यमंत्र्याला अधिकार असतात, त्याचं समाधान झालं असेल, त्याच्यावर एकही केस नाही आणि तो एक शिक्षक, बिल्डर असेल कोर्टात क्लीनचीट दिली असेल तर गृहराज्यमंत्री निर्णय घेऊ शकतो. तुझ्या बापाला विचारुन निर्णय घेणार नाही” अशी आक्रमक भाषा रामदास कदम यांनी केली.
