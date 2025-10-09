English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्रपरवाना, त्या व्यक्तीचं नाव फडणवीसांना...', रामदास कदमांचा रोख नेमका कोणाकडे?

Ramdas Kadam : अनिल परबांकडून आमची बदनामी सुरु असलेल्या आरोप करत, त्या एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्रपरवाना मिळाला आणि ते नाव फडणवीसांना माहिती असल्याचा दावा रामदास कदम यांनी केला. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 9, 2025, 02:50 PM IST
'एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्रपरवाना, त्या व्यक्तीचं नाव फडणवीसांना...', रामदास कदमांचा रोख नेमका कोणाकडे?

Ramdas Kadam : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनिल परब आणि रामदास कदम यांच्यातील आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरी पाहिला मिळत आहे. रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यू प्रकरणी गंभीर आरोप केल्यानंतर अनिल परब यांनी त्यांच्यावर पलटवार करत अनेक गंभीर आरोप केले. त्यानंतर रामदास कदम यांनीही अनेक विषयांमध्ये हात घालत गंभीर आरोप केले आहेत. नुकताच पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ याचा सख्या भाऊ सचिन घायवळ याला मिळालेला शस्त्र परवानाबद्दल गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सचिनला शस्त्र परवाना देण्यासाठी योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याचा माहिती उघडकीस आली आहे. यावर रामदास कदम यांनी स्पष्टीकरण देत त्या एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना मिळाला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचं नाव माहिती असल्याचे ते म्हणाले आहेत. 

रामदास कदम काय म्हणालेत?

रामदास कदम यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की, एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना असून मंत्र्यांना आदेश देणा-या व्यक्तीकडून शिफारस झाल्याचा ते म्हणालेत. ते पुढे म्हणाले की, त्या व्यक्तीचं नाव फडणवीसांना कळवलं असून योगेश कदमांना आदेश देणारी 'ती' व्यक्ती कोण, अशी चर्चा आता रंगली आहे. 

'त्या व्यक्तीचं नाव...'

ते म्हणाले की, योगेश कमदला विचारलं मी, विधिमंडळाच्या एका मोठ्या पदावर बसलेल्या विधानसभेत विधिमंडळात मंत्र्यांना देखील आदेश देणार अशा व्यक्तीने त्याला सांगितलं, तो पण न्यायाधीशच आहे. योगेश कदमने सांगितल तो न्यायाधीशच आहे, मला नवा घ्यायचं नाही. त्याचं नाव योगेश कदमने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. मोठी व्यक्ती आहे. उच्च आसनावर बसलेली व्यक्ती आहे. अशा व्यक्तीने शिफारस केल्यानंतर ही व्यक्ती स्वच्छ असेल, म्हणून गृहराज्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला. कागदपत्र होते” असं रामदास कदम म्हणाले. सचिन घायवळला शस्त्र परवाना देण्याच्या योगेश कदमांच्या निर्णयावर रामदास कदम यांनी हा गौप्यस्फोट केला.

तसंच त्यांनी अनिल परबांवर टीका करत म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंचे अर्धवट वकील अनिल परबांनी अकलेचे दिवे पाजळले. योगेश कदम याला नेहमी टार्गेट करण्यात येत आहे. खेडमध्ये अनिल परब यांनी राष्ट्रवादीच्या माजी आमदाराला ताकद दिली. उद्धव ठाकरे यांना भेटून योगेश कदम यांनी मला त्रास दिला जात असल्याचे म्हटले होतं. योगेश कदम मंत्री झाल्याने यांना पोटशूळ उठले, असंही कदम यावेळी म्हणालेत. 

ते पुढे म्हणाले की, बाळासाहेबांची बदनामी होईल असं कुठलही वक्तव्य मी करणार नाही. त्यानंतर त्यांनी पुन्हाअकलेचे दिवे पाझळले. मी गृहराज्यमंत्री होतो, गृहराज्यमंत्र्याला अधिकार असतात, त्याचं समाधान झालं असेल, त्याच्यावर एकही केस नाही आणि तो एक शिक्षक, बिल्डर असेल कोर्टात क्लीनचीट दिली असेल तर गृहराज्यमंत्री निर्णय घेऊ शकतो. तुझ्या बापाला विचारुन निर्णय घेणार नाही” अशी आक्रमक भाषा रामदास कदम यांनी केली.

FAQ

1: अनिल परब आणि रामदास कदम यांच्यातील वाद कशाबाबत आहे?
उत्तर: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणात अनिल परब आणि रामदास कदम यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूबाबत गंभीर आरोप केल्यानंतर अनिल परब यांनी पलटवार केला. नुकताच पुण्यातील गुंड निलेश घायवळच्या भावाला शस्त्र परवान्याबाबत योगेश कदमांवर आरोप झाले.

2: सचिन घायवळला शस्त्र परवान्याबाबत काय आरोप?
उत्तर: सचिन घायवळ (निलेश घायवळचा भाऊ) याला शस्त्र परवाना मिळाल्याबाबत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. योगेश कदम यांनी शिफारस केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.

3: रामदास कदम यांनी पत्रकार परिषदेत काय म्हटले?
उत्तर: रामदास कदम यांनी म्हटले की, एका व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे घायवळला शस्त्र परवाना मिळाला. मंत्र्यांना आदेश देणाऱ्या त्या व्यक्तीने शिफारस केली आणि तिचे नाव मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कळवले गेले आहे.

4: 'ती व्यक्ती' कोण आहे?
उत्तर: रामदास कदम यांनी सांगितले की, ती व्यक्ती विधिमंडळात मोठ्या पदावर असलेली आणि मंत्र्यांना आदेश देणारी आहे. योगेश कदम यांनी सांगितले की, ती न्यायाधीश आहे. तिचे नाव योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. ती उच्च आसनावर बसलेली मोठी व्यक्ती आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

