/VIDEO: खेड्यातल्या मुलांच्या गाडीवर सचिन तेंडुलकर झाला फिदा, घाबरुन पळालेल्यांना घरी जाऊन बोलावलं

Sachin Tendulkar Video: खेड्यातील मुलांच्या अनोख्या सायकलने सचिन तेंडुलकरला आकर्षित केलं. यानंतर पुढे काय झालं? जाणून घ्या.
Sachin Tendulkar Video: भारतरत्न सचिन तेंडुलकर हा त्याच्या क्रिकेट खेळासाठी ओळखला जातो. क्रिकेटचा देव म्हणून त्याची जगात ओळख आहे. सध्या तो आपलं निवृत्तीचं आयुष्य आनंदानं जगतोय. वैयक्तिक आयुष्यात एक माणूस म्हणूनही तो अनेक उदाहरणं आखून देत असतो. वाटेत भेटणाऱ्या चाहत्यांचं कौतुक करतो. कोणी हेल्मेट घातलं नसेल तर त्याला हेल्मेट घालण्याचा सल्ला देतो. असाच एक व्हिडीओ सचिनने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन शेअर केलाय. ज्यात गावखेड्यातल्या मुलांच्या भन्नाट गाडीने त्याला आकर्षित केलं. हा व्हिडीओ बनवण्याचा मोह सचिनला आवरला नाही.
सचिन एका खेडेगावाताली रस्त्यावरुन प्रवास करत होता. अशावेळी काही लहान मुले एक जुगाडू गाडी चालवताना त्याला दिसली. या गाडीला 2 सायकलचे टायर आणि मध्ये बसायला जागा होती. सचिनला हा भन्नाट प्रयोग फार आवडला. त्याने तात्काळ आपली कार थांबवली. आणि त्या मुलांना बोलावण्यासाठी हाक मारली. पण भीतीने ती मुलं तिथून पळून गेली. दरम्यान सचिनने रस्त्याच्या शेजारी स्वत:ची गाडी पार्क केली. आणि गावात त्या मुलांचा शोध घेतला. त्या मुलांना घरुन बोलवून आणलं. यानंतर एक व्हिडीओ त्याने बनवला.
इथे मी लहान लहान मुलांना पाहिलं. त्यांनी एक गाडी तयार केलीय. यांची गाडी बघून आम्ही आमची गाडी थांबवली. ती मुलं घाबरली आणि पळाली. मी यांच्या घरी जाऊन मग यांना बोलावलं. आम्हाला ही गाडी कशी आहे ते दाखवा, असे त्यांना सांगितलं. मोठ्या गोष्टी अशा छोट्या जागांतूनच घडतात. त्यांना प्रोत्साहन आणि थोडा वेळ देण्याची गरज असते.
सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनतर्फे दरवर्षी अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतली जातात. अशातच आता मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघरमधील गुहिर गावात क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. वाडा तालुक्यातील गुहिर या गावातील तब्बल 130 कुटुंबांना या प्रकल्पाअंतर्गत घरगुती वापरासह शेतीसाठी सोलर मार्फत मोफत वीज पुरवठा आणि पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या उदघाटन सोहोळ्यासाठी सचिन तेंडुलकर ,सारा तेंडुलकर आणि सून सानिया चंडोक उपस्थित होती. या प्रकल्पामुळे गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे अशा भावना यावेळी सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या. समोर हवामान बदलाचे संकट असताना ग्रामीण भागाला सुद्धा सौरऊर्जा आणि आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनने 'क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्प' हाती घेतला आहे. मंगळवारी गुहिर गावात या प्रकल्पाच सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते उदघाटन झालं. यावेळी बोलताना सचिन तेंडुलकर म्हणाला की, 'आम्ही पहिली इनिंग खेळलो आहोत, आता ग्रामस्थांनी जबाबदारीची दुसरी इनिंग खेळावी'. सचिन तेंडुलकर फाउंडेशन, श्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया आणि स्प्रेडिंग हॅपिनेस इन दिया फाउंडेशन यांनी एकत्र येऊन गुहिर गावात हा प्रकल्प राबवला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गावात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे यावर भर दिला जाणार आहे.
53 वा वाढदिवस
क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर याचा 24 एप्रिल रोजी 53 वा वाढदिवस झाला. सचिन तेंडुलकरने भारतासाठी एकूण 200 टेस्ट सामने खेळले असून यात त्याने 15921 धावा केल्या आहेत. तर वनडेत त्याने 463 सामने खेळले असून यात 18426 धावा केल्या आहेत. तसेच एकूण 78 आयपीएल सामन्यात त्याने 2334 धावा केल्या.