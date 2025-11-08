English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अस्सल पुणेकर असलेले महाराष्ट्रातील 'हा' IPS ऑफिसर चर्चेत! 'त्या' 40 मिनीटांमुळे संपूर्ण आयुष्य बदलले, आता मिळणार मोठी जबाबदारी

महाराष्ट्रातील एक IPS ऑफिसर सध्या चर्चेत आहे.  महाराष्ट्र सरकारने यूपीएससीला एक यादी पाठवली आहे, ज्यामध्ये या अधिकाऱ्याचा उल्लेख प्रमुख आहे. महाराष्ट्र कॅडरचा हा अधिकारी सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेचा प्रमुख आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 8, 2025, 08:19 AM IST
अस्सल पुणेकर असलेले महाराष्ट्रातील 'हा' IPS ऑफिसर चर्चेत! 'त्या' 40 मिनीटांमुळे संपूर्ण आयुष्य बदलले, आता मिळणार मोठी जबाबदारी

Maharashtra Dgp Nia Chief Sadanand Date : महाराष्ट्रातील IPS ऑफिसर सदानंद वसंत दाते सध्या चर्चेत आहेत. सदानंद वसंत दाते यांना  आता मोठी जबाबदारी मिळणार आहे. मुंबई दहशतावदी हल्ल्यात त्यांना गोळी लागली होती. यावेळी घडलेल्या 40 मिनिटांच्या थरारामुळे त्यांचे संपूर्ण आयुष्य बदलले.  जाणून घेऊया सदानंद वसंत दाते यांना कोणती जबाबदारी मिळणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सदानंद वसंत दाते हे 1990 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान मोठे धाडस दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रातील धाडसी पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये दाते यांचा समावेश आहे. सध्या ते राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) प्रमुख आहेत. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या रात्री, जेव्हा दोन हल्लेखोर (अजमल कसाब आणि अबू इस्माइल) मुंबईच्या कामा रुग्णालयात घुसले, तेव्हा सदानंद दाते आणि काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी सामना केला. दाते यांना गोळी लागली आणि ते जखमी झाले, परंतु त्यांनी 40 मिनिटे झुंज दिली. सदानंद दाते यांच्या सतर्कतेमुळेच कामा रुग्णालयातून ओलिसांना सुरक्षितपणे पळून जाण्यात यश आले. दाते त्यावेळी मुंबई मध्य प्रदेशाचे एसीपी होते. आता महाराष्ट्राच्या नवीन डीजीपीसाठी त्यांचे नाव चर्चेत आहे.

मूळचे महाराष्ट्राचे असलेले दाते हे महाराष्ट्र कॅडरमधील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत. राज्य सरकारने यूपीएससीला पाठवलेल्या यादीत दाते यांचे नाव अव्वल स्थानावर आहे. ते महाराष्ट्रातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत.  महाराष्ट्राच्या सध्याच्या डीजीपी 1988 च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आहेत. त्या 2024 मध्ये निवृत्त झाल्या, परंतु सरकारने त्यांना दोन वर्षांसाठी डीजीपी म्हणून नियुक्त केले. त्यांचा वाढीव कार्यकाळ आता जानेवारी 2026 मध्ये संपत आहे. रश्मी शुक्ला यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी, सदानंद दाते यूपीएससीच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहेत. जर ते महाराष्ट्राचे नवे डीजीपी झाले तर ते एक वर्षासाठी हे सर्वोच्च पद भूषवतील. दाते यांना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी आधीच तीन पदके मिळाली आहेत. मुंबई हल्ल्यादरम्यान दाते यांना लागलेली गोळी शस्त्रक्रियेदरम्यान काढून टाकण्यात आली होती असे म्हटले जाते.

14 डिसेंबर 1966 रोजी जन्मलेले सदानंद दाते हे एक प्रामाणिक अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत . केंद्र सरकारने त्यांना 31 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक म्हणून नियुक्त केले. त्यांनी एम.कॉम., त्यानंतर एआयव्हीडब्ल्यूए आणि पीएचडी पूर्ण केली आहे. दाते यांचे त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून स्पष्ट दृष्टिकोन असलेले अधिकारी म्हणून कौतुक केले जाते.  सदानंद वसंत दाते  हे पुण्याचे आहे. दाते यांनी मीरा, भाईंदर, वसई आणि विरारचे आयुक्त म्हणूनही काम केले आहे. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने त्यांना दहशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) महासंचालक म्हणून नियुक्त केले. दहशतवादी कारवायांमध्ये अनुभवी असलेले दाते सध्या एनआयए प्रमुख म्हणून दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी काम करत आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासाचे नेतृत्व केल्यानंतर, त्यांनी अलीकडेच मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वूर राणा याला भारतात प्रत्यार्पण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

FAQ

1 सदानंद वसंत दाते कोण आहेत?
सदानंद वसंत दाते हे १९९० बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते महाराष्ट्र कॅडरमधील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी असून, सध्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. ते पुण्याचे मूळ रहिवासी आहेत आणि प्रामाणिक व स्पष्ट दृष्टिकोन असलेले अधिकारी म्हणून ओळखले जातात.

2 सदानंद दाते यांना कोणती मोठी जबाबदारी मिळणार आहे?
सदानंद दाते यांचे नाव महाराष्ट्राच्या नवीन डीजीपी (पोलिस महासंचालक) पदासाठी चर्चेत आहे. राज्य सरकारने यूपीएससीला पाठवलेल्या यादीत त्यांचे नाव अव्वल स्थानावर आहे. जर ते निवडले गेले तर ते एक वर्षासाठी हे पद भूषवतील.

3 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात सदानंद दाते यांची भूमिका काय होती?
२६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात, सदानंद दाते हे मुंबई मध्य प्रदेशाचे एसीपी होते. दोन हल्लेखोर (अजमल कसाब आणि अबू इस्माइल) कामा रुग्णालयात घुसले असता, दाते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्याशी ४० मिनिटे झुंज दिली. दाते यांना गोळी लागली आणि ते जखमी झाले, परंतु त्यांच्या सतर्कतेमुळे रुग्णालयातील ओलिसांना सुरक्षितपणे पळून जाण्यात यश आले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Sadanand DateSadanand Date Will Be Maharashtra Dgp Nia Chief Maharashtra Dgpसदानंद दाते

इतर बातम्या

खिळखिळी झालेली हाडे, सांधेदुखीने हैराण झालात? पाण्यात...

हेल्थ