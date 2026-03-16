पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळशी पंगा घेणारा पैलवान सागर मोहोळकरचा मृत्यू; भर मैदानात घायवळच्या मारली होती थोबाडीत

वनिता कांबळे | Updated: Mar 16, 2026, 08:54 PM IST
Pune Crime News : पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळशी पंगा घेणारा पैलवान सागर मोहोळकरचा मृत्यू झाला आहे.  9 मार्च रोजी जामखेडमध्ये पैलवान सागर मोहोळकरवर गोळीबार झाला होता.  त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. उपचारादरम्यान त्याच्या मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणामुळे पुण्याची गुंडगिरी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

हे देखील वाचा... जगातील पहिले GCC कॅपिटल हब पुण्यात, भारताच्या IT सेक्टरला नवा जबरदस्त पर्याय, 68 दिवसांत 360 कंपन्या सुरु

पैलवान सागर मोहोळकर याच्यावर गोळीबार झाल्यानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात मोहोळकरवर फायरिंग  पोलिसांनी एकाला पुण्यातून ताब्यात घेतलं आहे. आरोपी पुण्याचा रहिवासी असून पोलिसांकडून गुंड निलेश घायवळ कनेक्शनचाही तपास होणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.  हल्लेखोराने एकूण 7 राऊंड फायर केले, त्यापैकी 4 गोळ्या मोहळकरच्या अंगात लागल्या. या गोळीबारामुळे मोहळकर गंभीर जखमी झाला. गोळीबारानंतर जामखेड पोलिसांनी तातडीने मोहळकरला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे प्राथमिक उपचार करून त्याला शहरातील खाजगी दवाखान्यात हलवण्यात आले. 

घायवळच्या थोबाडीत मारल्याने पैलवान सागर मोहोळकर मोहोळकर आला चर्चेत 

नगरच्या जामखेड शहरात पैलवान सागर मोहोळकर याच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी जमखमीला उपचारासाठी पुणे येथील ससून रुग्णालयात दाखल केले होते, या घटनेचा तपास सुरू केला होता. सागर मोहळकर याने कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याच्या कानाखाली मारल्याची घटना धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात एका जत्रेदरम्यान घडली होती. तेव्हा पासून सागर मोहोळकर हा चांगलाच चर्चेत आला होता. तसेच त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून त्यानुसार नगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला होता.

या घटनेचे धागेदोरे पुण्यापर्यंत जाऊन पोहोचले असून अहिल्यानगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने जामखेड येथील अभिमन्यू होते, या ताब्यात घेऊन अधिक माहिती घेऊन यामध्ये गोळीबार करणाऱ्या पुणे येथील चार्ली उर्फ माऊली उर्फ ज्ञानेश्वर साठे, रोहित विठ्ठल आखाडे, चिन्या पूर्ण नाव माहित नाही, या आरोपींनी गोळीबार केल्याची माहिती घेतली असून यामध्ये दोन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.तसेच या आरोपींकडून गावठी कट्टा आणि एक जिवंत काडतुस जप्त केले आहे. या गोळीबारामागे गुंड निलेश घायवळ याचे काही कनेक्शन आहे का याबाबत आता पोलीस तपास करत आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

अजब स्कूल, ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिकता-शिकता कमवा 9.25 कोटी रुप...

