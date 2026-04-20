नाही मी मराठीत बोलणार नाही... सहर शेख यांनी मराठी भाषेत बोलण्यास नकार का दिला?

Sahar And Yunus Shaikh : बोगस जात प्रमाणपत्रामुळे अडचणीत आलेल्या मुंब्रा येथील नगरसेविका सहर शेख यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत मोठा गोंधळ झाला. जातप्रमाणपत्र 15 वर्षापासून आमच्याकडे आहे. मात्र, तहसीलदार उमेश पाटील यांच्यावर राजकीय दबाव आणल्याचा आरोप सहर शेख यांचे वडिल युनूस शेख यांनी केला. राजकीय हेतूसाठी टार्गेट केलं जात असल्याचंही विधान त्यांनी केले. यावेळी सहर शेख देखील चांगल्याच आक्रमक झाल्या. यावेळी त्या पत्रकारांवर भडकल्या. तसेच खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिली.
आम्हाला टार्गेट केले गेले. बनावट सर्टिफिकेट बनवल्याचा आरोप करण्यात आला. माझे सर्टिफिकेट बनावट नाही. 2012 मध्ये हे मला सर्टिफिकेट दिले गेले आहे, जे इथल्या तहसीलदार यांनी दिले होते. राजकीय दबावातून काम केले आहे उमेश पाटील अधिकाऱ्यांने. सुनावणीची त्यांना घाई झाली होती. पाच सहा दिवसांत 110 पानांचा अहवाल बनवला गेला. जात पडताळणी समितीकडून व्हेरिफाय केले गेले आहेत. जावेद सिद्दीकी हा आमच्याविरोधातील तक्रारदार आहे. त्याचेही पेपर्स आम्ही आरटीआयमधून मागितले आहे. त्याचे व माझ्या सर्टिफिकेटवरही एकाच अधिकाऱ्याची सही आहे. मग त्याचे खरे व माझे बनावट कसे काय? असा प्रश्न युनूस शेख यांनी उपस्थित केला.
माझ्या वडिलांचे सर्टिफिकेट हे गाझियाबादहून व्हेरिफाय होवून आले आहे. सर्व तक्रारी या खोट्या आहेत. आम्हाला कुठलेही अद्याप पत्र आलेले नाही, ना कुणी बोलावले आहे. सुनावणी पुन्हा करण्याची विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलीय. मी जे पेपर दिले आहे, त्यात कुठं मी फेरफार केली आहे का ? माझ्या मुलीचे राजकीय करिअर बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जातंय. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा ठाण्यातील बॅास कोण आहे, ते सर्वांना माहिती आहे. जावेदच्या मागे कोण आहे ते माहिती आहे..नजीब मुल्ला वगैरे लोक आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे लोकही या कामाला लागली आहेत.
सुनावणी पुन्हा करण्याची विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. मी जे पेपर दिले आहे, त्यात कुठं मी फेरफार केली आहे का ? गेला आठवडाभर मिडिया प्रपोगंडा सुरू आहे. आम्ही खरे आहोत. त्यामुळे आम्ही घाबरत नाही. आम्हाला कधी बोलायचे ते आम्ही ठरवू. मला फरार,फेक वगैरे बोलले गेले. सर्व आरोप खोटे आहेत. एक सत्ताधारी पक्ष आणि आमदाराला हरवल्यानंतर ज्या भावना होत्या, तेव्हा त्या भावना कैसा हराया यातून आल्या. ते व्हायरल झाले.
मिडिया प्रपोगंडा विरोधकांकडून चालवला गेला असं म्हणत युनूस शेख यांनी पत्रकारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
या पत्रकार परिषदेत आणखी एक गोंधळ झाला. पत्रकारांनी एक प्रश्न विचारुन सहर शेख यांना मराठीत उत्तर देण्यास सांगितले. यावेळी त्यांनी मराठी भाषेत बोलण्यास नकार दिला. याचे कारण देखील त्यांनी सांगितले. मला मराठी भाषा बोलता येते. पण बोलताना माझ्याकडून व्याकरणाच्या चुका होऊ शकतात. राठी भाषा ही महराष्ट्रातील खूप आदरणीय भाषा आहे. यामुळे बोलताना माझ्याकडून एखादी चूक होऊन मला ट्रोल व्हायचे नाही असे त्या म्हणाल्या.