नाही मी मराठीत बोलणार नाही... सहर शेख यांनी मराठी भाषेत बोलण्यास नकार का दिला?

15 वर्षापासून आमच्याकडे जातप्रमाणपत्र आहे. तहसीलदार उमेश पाटील यांच्यावर राजकीय दबाव आणला गेला असा आरोप सहर शेखच्या वडिलांचा  केला. यावेळी  सहर शेख चांगल्याच आक्रमक झाल्या. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 20, 2026, 07:38 PM IST
Sahar And Yunus Shaikh :  बोगस जात प्रमाणपत्रामुळे अडचणीत आलेल्या मुंब्रा येथील नगरसेविका सहर शेख यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत मोठा गोंधळ झाला.  जातप्रमाणपत्र 15 वर्षापासून आमच्याकडे आहे. मात्र, तहसीलदार उमेश पाटील यांच्यावर राजकीय दबाव आणल्याचा आरोप सहर शेख यांचे वडिल युनूस शेख यांनी केला. राजकीय हेतूसाठी टार्गेट केलं जात असल्याचंही विधान त्यांनी केले. यावेळी सहर शेख देखील चांगल्याच आक्रमक झाल्या. यावेळी त्या पत्रकारांवर भडकल्या. तसेच खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिली. 

आम्हाला टार्गेट केले गेले. बनावट सर्टिफिकेट बनवल्याचा आरोप करण्यात आला. माझे सर्टिफिकेट बनावट नाही. 2012 मध्ये हे मला सर्टिफिकेट दिले गेले आहे, जे इथल्या तहसीलदार यांनी दिले होते.  राजकीय दबावातून काम केले आहे उमेश पाटील अधिकाऱ्यांने. सुनावणीची त्यांना घाई झाली होती. पाच सहा दिवसांत 110 पानांचा अहवाल बनवला गेला. जात पडताळणी समितीकडून व्हेरिफाय केले गेले आहेत.  जावेद सिद्दीकी हा आमच्याविरोधातील तक्रारदार आहे. त्याचेही पेपर्स आम्ही आरटीआयमधून मागितले आहे. त्याचे व माझ्या सर्टिफिकेटवरही एकाच अधिकाऱ्याची सही आहे. मग त्याचे खरे व माझे बनावट कसे काय? असा प्रश्न युनूस शेख यांनी उपस्थित केला. 

माझ्या वडिलांचे सर्टिफिकेट हे गाझियाबादहून व्हेरिफाय होवून आले आहे.  सर्व तक्रारी या खोट्या आहेत.  आम्हाला कुठलेही अद्याप पत्र आलेले नाही, ना कुणी बोलावले आहे. सुनावणी पुन्हा करण्याची विनंती आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलीय. मी जे पेपर दिले आहे, त्यात कुठं मी फेरफार केली आहे का ?  माझ्या मुलीचे राजकीय करिअर बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जातंय. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा ठाण्यातील बॅास कोण आहे, ते सर्वांना माहिती आहे. जावेदच्या मागे कोण आहे ते माहिती आहे..नजीब मुल्ला वगैरे लोक आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे लोकही या कामाला लागली आहेत.

युनूस शेख काय म्हणाल्या?

मिडिया प्रपोगंडा विरोधकांकडून चालवला गेला असं म्हणत युनूस शेख यांनी पत्रकारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. 

या पत्रकार परिषदेत आणखी एक गोंधळ झाला. पत्रकारांनी एक प्रश्न विचारुन सहर शेख यांना मराठीत उत्तर देण्यास सांगितले. यावेळी त्यांनी मराठी भाषेत बोलण्यास नकार दिला. याचे कारण देखील त्यांनी सांगितले. मला मराठी भाषा बोलता येते. पण बोलताना माझ्याकडून व्याकरणाच्या चुका होऊ शकतात. राठी भाषा ही महराष्ट्रातील खूप आदरणीय भाषा आहे. यामुळे बोलताना माझ्याकडून एखादी चूक होऊन मला ट्रोल व्हायचे नाही असे त्या म्हणाल्या. 

 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

