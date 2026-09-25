/साहिल वाकोडे मृत्यूप्रकरणानंतर IIT Bombay प्रशासनाचा मोठा निर्णय, हॉस्टेल रूम अलॉटमेंटची सिस्टमच बदलणार

IIT Bombay : आयआयटी बॉम्बेमधील साहिल वाकोडे या बी. टेकच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यावर आता प्रशासनाला जाग आली असून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील खोल्यांच्या रचनांमध्ये बदल करण्याचा विचार केला आहे. त्यानंतर आता आयआयटी बॉम्बेमधील कॅम्पसमध्ये वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आता ट्वीन शेअरिंग लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा आणि हॉस्टेलमधील राहणीमान सुधारण्यासाठी आयआयटी मुंबईकडून हे पाऊल उचलले जात असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
आयआयटी बॉम्बेतील द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयआयटी मुंबईचे संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सोमवारी आयोजित केलेल्या 'ओपन हाऊस' चर्चेदरम्यान हॉस्टेलमधील खोल्यांच्या रचनेत बदल करण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार आता दिन शेअरिंग मॉडेल लागू करण्याचा विचार आयआयटी मुंबई करत आहे.
सध्या आयआयटी बॉम्बेमध्ये पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सामायिक खोल्या मिळतात. मात्र पुढील वर्षांत त्यांना स्वतंत्र खोल्या दिल्या जातात. मात्र नव्या धोरणानुसार आता भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या सर्व नव्या हॉस्टेलमध्ये 'ट्वीन शेअरिंग' मॉडेलच ठेवले जाणार आहे. जेणेकरून विद्यार्थी एकटे पडणार नाहीत आणि टोकाचे पाऊल उचलण्यासारख्या प्रकाराला काही प्रमाणात आळा बसेल. आयआयटी मुंबईत आता याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी प्राध्यापक आणि तज्ज्ञांशी चर्चा सुरु झाली आहे. यासंदर्भात प्राध्यापकांचे मत जाणून घेण्यासाठी एक गुगल फॉर्म जारी करण्यात आला असून विविध स्तरांवर बैठका घेतल्या जात आहेत.
विद्यार्थ्यांना तात्काळ मानसिक आधार मिळावा यासाठी प्रशासनाने 6 हॉस्टेल आणि स्टुडंट्स वेलनेस सेंटरमधील समुपदेशनाची वेळ वाढवली आहे. याशिवाय, विद्यार्थी बाहेरील मान्यताप्राप्त संस्थांकडूनही समुपदेशन घेऊ शकणार असून त्याचा संपूर्ण खर्च आयआयटी प्रशासन करणार आहे. साहिल वाकोडे याच्या आत्महत्येनंतर विद्यार्थ्यांवरील तणावाचा मुद्दा प्रकर्षणाने चर्चिला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विविध घटकांकडून सूचना केल्या जात आहेत.